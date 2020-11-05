Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза
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Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії міста Кракова імені Станіслава Вінценза. Нагороду мають вручити 18 листопада.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
"Переможець цього року Олег Сенцов поєднує творчу діяльність з участю в боротьбі за свободу і базові права людини, особливо за права переслідуваних і репресованих осіб", - сказав глава Краківської міської ради і керівник премії Вінценза Домінік Яськовєц.
Премію Вінценза вручають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз і 40 000 злотих (близько 300 000 гривень). Від моменту заснування премії в 2005 році її отримували Сергій Жадан, Світлана Алексієвич і Агнєшка Голланд.
Станіслав Вінценз - польський письменник, філософ і перекладач. Його головною роботою вважають тетралогію "На високій полонині".
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А на що наш видатний режисер однієї картини, яку ні хто не девився жити буде? На ось такі пожертви. Доречі де він працює, хто знає? Як будь який міцний не старий чолов'яга він має десь працювати, щоб годувати сімью. Бо з останього гульбана в Гідропері, коли по пиці отримав побратим Булах-Бахус від нанятого путіним мешканця Броварів минуло багато часу і напевно він зняв ще якийсь шедевр?