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Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії міста Кракова імені Станіслава Вінценза. Нагороду мають вручити 18 листопада.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Переможець цього року Олег Сенцов поєднує творчу діяльність з участю в боротьбі за свободу і базові права людини, особливо за права переслідуваних і репресованих осіб", - сказав глава Краківської міської ради і керівник премії Вінценза Домінік Яськовєц.

Премію Вінценза вручають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз і 40 000 злотих (близько 300 000 гривень). Від моменту заснування премії в 2005 році її отримували Сергій Жадан, Світлана Алексієвич і Агнєшка Голланд.

Станіслав Вінценз - польський письменник, філософ і перекладач. Його головною роботою вважають тетралогію "На високій полонині".

Читайте також: Сенцов у Львові презентував свою книгу про перебування в російській в'язниці
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Топ коментарі
+5
Здоровья Олегу и творческих успехов!
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05.11.2020 22:17
+4
Обязательно посмотрите киношедевры Сенцова!
Обязательно! Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза - Цензор.НЕТ 8046
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05.11.2020 22:24
+3
Лауреата премії обирає рада, до якої входять українські та польські інтелектуали, зокрема Мирослав Маринович, Іван Малкович, Віталій Портников, Євген Захаров, Марина Сингаївська, Іза Хруслінська. Фінансує це діло пан Пінчук. Якось так співпало)

А на що наш видатний режисер однієї картини, яку ні хто не девився жити буде? На ось такі пожертви. Доречі де він працює, хто знає? Як будь який міцний не старий чолов'яга він має десь працювати, щоб годувати сімью. Бо з останього гульбана в Гідропері, коли по пиці отримав побратим Булах-Бахус від нанятого путіним мешканця Броварів минуло багато часу і напевно він зняв ще якийсь шедевр? Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 3436
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05.11.2020 22:48
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Опять злые поляки что-то имперское против Украины задумали...
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05.11.2020 22:17 Відповісти
Здоровья Олегу и творческих успехов!
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05.11.2020 22:17 Відповісти
Обязательно посмотрите киношедевры Сенцова!
Обязательно! Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза - Цензор.НЕТ 8046
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05.11.2020 22:24 Відповісти
Искренние поздравления ОЛЕГУ СЕНЦОВУ,- мужественному человеку и патриоту!
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05.11.2020 22:36 Відповісти
Лауреата премії обирає рада, до якої входять українські та польські інтелектуали, зокрема Мирослав Маринович, Іван Малкович, Віталій Портников, Євген Захаров, Марина Сингаївська, Іза Хруслінська. Фінансує це діло пан Пінчук. Якось так співпало)

А на що наш видатний режисер однієї картини, яку ні хто не девився жити буде? На ось такі пожертви. Доречі де він працює, хто знає? Як будь який міцний не старий чолов'яга він має десь працювати, щоб годувати сімью. Бо з останього гульбана в Гідропері, коли по пиці отримав побратим Булах-Бахус від нанятого путіним мешканця Броварів минуло багато часу і напевно він зняв ще якийсь шедевр? Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 3436
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05.11.2020 22:48 Відповісти
Скоро выйдут "Номера". Комедия. Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 4154
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05.11.2020 22:51 Відповісти
Ви вважаєте що ця дешева комедія додасть слави? Я не зміг дивитись таку дешеву маячню. Прокат покаже через 2 неділі. Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 7220
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05.11.2020 23:08 Відповісти
Аналогично.
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05.11.2020 23:11 Відповісти
Через две недели номинацию на "Оскар" надо ожидать. Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 6351 Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 6627
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05.11.2020 23:35 Відповісти
Наші вінання, Олеже!
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05.11.2020 23:06 Відповісти
 
 