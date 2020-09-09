Сенцов у Львові презентував свою книгу про перебування в російській в'язниці

У Львові 8 вересня український режисер, колишній український політв’язень Олег Сенцов презентував двотомник "Хроніка одного голодування" і "4 з половиною кроки". Ці книжки він написав упродовж 5 років перебування в ув’язненні в Росії, коли був засуджений за обвинуваченням у "створенні та керівництві терористичною групою", а також "підготовці терористичних актів" в окупованому Росією Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

До книги Олега Сенцова "4 з половиною кроки" увійшли 15 його оповідань про життя в’язнів у російській тюрмі, які сиділи поруч із ним. Це реальні історії людей. Читаючи ці оповідання, розумієш світ за ґратами, дізнаєшся про тюремний побут, до якого звикаєш, зауважив під час презентаціі Олег Сенцов.

"Людина, яка ніколи нічого не знала про в’язницю, зможе уявити собі це життя. 15 оповідань біографічні, розташовані хронологічно від Лефортова до Бутирки. Ці люди були поруч, це книжка про життя у в’язниці", – розповів у коментарі Радіо Свобода Олег Сенцов.

Він радить спершу читати оповідання з двотомника, а потім другу книгу "Хроніки одного голодування". Це його щоденник, написаний протягом 145 днів, які Олег Сенцов голодував за ґратами з травня 2018 року з вимогою звільнити українських політв’язнів.

"Коли почав голодування, то зрозумів, що є багато думок, і почав писати. Сиджу у камері під постійним обшуком і відеозйомками. Як це робити? Вирішив відкрито писати, у мене поганий почерк і писав ще меншими буквами, таким потоком без абзаців, щоб не можна було очима зачепитись за текст. При цьому говорив, що пишу фантастику, щоб розвіятись. Вони брали і дивились записи, нічого не могли зрозуміти. Я не знав, що через рік усе буде добре. Тоді фінал міг бути дуже різний. Відчуття зовсім інші – писати і тримати книжки у руках. Лише вночі вийшли", – говорить Олег Сенцов.

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Він писав свій щоденник дуже відверто, не проставляв дати, щоб працівники тюрми не зрозуміли, що він описує дні голодування і свої думки. Олег Сенцов багато писав в ув’язненні, бо це не було заборонено.

"Коли голодуєш в ізоляції, то нічого не маєш, лише думки. Так само писав і оповідання, бо у в’язниці багато часу, іншого нічого немає. Писав протягом п’яти років оповідання, коли було натхнення", – зауважив Олег Сенцов.

Двотомник колишнього українського політв’язня Кремля вийшов у "Видавництві Старого Лева". Він писав російською мовою. Книжки вийшли у перекладі українською мовою і російською.

"Видали двомовне видання, щоб розуміли, що це українська книжка. Ми сподіваємось, що її читатимуть там, де не знають української. Головне, що для українців ці книжки, які доносять, що в такий складний час у людини більше ресурсів, аніж вона думає, важливо проживати кожен день. Для мене це дуже енергетичні книжки. Про свої щоденники Олег Сенцов розповів після звільнення, і тоді ми задумали їх видати на річницю звільнення українських політв’язнів. Найбільше часу і роботи витратили на розшифрування почерку Олега, це було важко. Не одна людина була задіяна", – каже головний редактор "Видавництва Старого Лева" Мар’яна Савка.

Поки що двотомник вийшов накладом 2 тисячі примірників.

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