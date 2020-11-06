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ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество уже сейчас готовиться к новой пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на EADaily, об этом говорится в распространенном сегодня, 6 ноября, в Женеве заявлении ВОЗ.

Эта тема станет одной из главных для обсуждения на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 9 по 14 ноября.

В документе указано, что человечеству следует "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - говорится в заявлении.

На 73-й ассамблее, первая часть которой проходила в Женеве 18—19 мая, планируется принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении. В проекте документа содержится призыв "отдать приоритет на высшем политическом уровне" улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям. Говорится также о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах".

ВОЗ отмечает, что мировому сообществу по силам победить Covid-19 силой науки и солидарности. Хотя пандемия коронавируса это глобальный кризис, "многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход", говорится в заявлении. В нем указывается, что мир объединился вокруг "плана по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ: в Европе - "взрывной" рост числа больных COVID-19

Ассамблея ВОЗ призвана подтвердить, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с "забытыми" тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.

Справка: Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший глава Минздрава Эфиопии.

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Топ комментарии
+7
надо омолаживать ВОЗы, слишком пожилые глобальные менеджеры тупо не справляются с работой. Им скоро Туда и бессознательно хочется весь мир похоронить, старая известная песня поживших свое....
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06.11.2020 11:06
+7
ВОЗ почему -то не волнует вопрос откуда этот штамм коронавируса взялся, который вызвал пандемию, если про него знали задолго до появления пандемии. Вот правозащитников ЕС и Америки это интересует, они уже ведут расследования и готовятся подать в суд, а ВОЗ, который получает миллиарды долларов от Билла Гейтса, это не интересует. И что говорить о подготовке, если зеленая власть, Кабмин, Степанов - сатана за почти год так ничего и не подготовили и не организовали. Не обучили врачей пользоваться приборами оксигенации, не обучили медсестер, весь персонал знать и уметь как проводить больным кислородную терапию, а это сложный процесс и требует месячной подготовки. Не решен вопрос лечения больных, так как препараты, которые у нас применяются неэффективны и не применяются за границей. Далее, не решен вопрос с обеспечением тяжелых больных кислородом. Если больница делает заказ кислорода, его нужно ждать целый месяц и то, если будет в наличии.Это так Степанов лечит украинцев? Это не лечение,Зеленский и Степанов, это называется убийство. Это преступление и позор не обеспечить больных даже кислородом, который жизненно необходим при пневмониях и без которого уже огромное количество больных умерло, а могло бы выжить. Геть, рогатые твари из власти, вы намеренно убиваете народ.
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06.11.2020 11:21
+6
Эту бестолковую организацию надо распустить. Денег жрет неумеренное количество, а результата ноль. Чем она занимается кроме разговоров, понять сложно.
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06.11.2020 11:08
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ВОЗ поет: "Все рядками ляжем в могилки, вытянем спинки, и нас не отыскать, ну что еще сказать!"
(ВИА Дети)
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06.11.2020 11:04 Ответить
надо омолаживать ВОЗы, слишком пожилые глобальные менеджеры тупо не справляются с работой. Им скоро Туда и бессознательно хочется весь мир похоронить, старая известная песня поживших свое....
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06.11.2020 11:06 Ответить
... такая благодать! ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 2465
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06.11.2020 11:13 Ответить
ВОЗ почему -то не волнует вопрос откуда этот штамм коронавируса взялся, который вызвал пандемию, если про него знали задолго до появления пандемии. Вот правозащитников ЕС и Америки это интересует, они уже ведут расследования и готовятся подать в суд, а ВОЗ, который получает миллиарды долларов от Билла Гейтса, это не интересует. И что говорить о подготовке, если зеленая власть, Кабмин, Степанов - сатана за почти год так ничего и не подготовили и не организовали. Не обучили врачей пользоваться приборами оксигенации, не обучили медсестер, весь персонал знать и уметь как проводить больным кислородную терапию, а это сложный процесс и требует месячной подготовки. Не решен вопрос лечения больных, так как препараты, которые у нас применяются неэффективны и не применяются за границей. Далее, не решен вопрос с обеспечением тяжелых больных кислородом. Если больница делает заказ кислорода, его нужно ждать целый месяц и то, если будет в наличии.Это так Степанов лечит украинцев? Это не лечение,Зеленский и Степанов, это называется убийство. Это преступление и позор не обеспечить больных даже кислородом, который жизненно необходим при пневмониях и без которого уже огромное количество больных умерло, а могло бы выжить. Геть, рогатые твари из власти, вы намеренно убиваете народ.
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06.11.2020 11:21 Ответить
Вы правы . Степанов не профессионал , а функционер . Он не смог весной разобраться, что больным с Ковид нужен кислород в первую очередь .

Рада тоже сборище фотографов , потому не способна потребовать от Степанова отчета за ТАКОЙ ПРОКОЛ
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06.11.2020 11:24 Ответить
Что дрочеры могут требовать. Когда начнут подыхать сами и их родственники, тогда зачухаются.
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06.11.2020 18:27 Ответить
Так все погано, але : Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль. ВIДЕО
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06.11.2020 17:21 Ответить
У нас мало химтрейлов, а именно с самолетов в воздухе распыляют диоксид азота, который вызывает химические пневмониты, идентичные с теми, которыми сейчас болеют люди под видом коронавирусных. Нас травят. https://www.youtube.com/watch?v=5WEHXtNrNmU
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06.11.2020 18:26 Ответить
Снача нужно стереть слица Земли кпк!
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06.11.2020 11:05 Ответить
КПК - это ********************** Китая или карманныйперсональный компьютер?
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06.11.2020 11:37 Ответить
Криминально-процессуальный кодекс ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії - Цензор.НЕТ 3234
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06.11.2020 11:52 Ответить
ВОЗ дуже сильно хоче, щоб США відновили їй фінансування )))
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06.11.2020 11:06 Ответить
Зараз прийде соціаліст Байден і дасть їм мільярд. Кожен місяць.
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06.11.2020 11:32 Ответить
Байден вам вже телефонував з цього приводу?
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06.11.2020 11:34 Ответить
Нужно бооольше золота.
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06.11.2020 11:07 Ответить
Поняли что стадо можно загнать в стойло, поэтому придумали еще одну пандемию
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06.11.2020 11:07 Ответить
Прикольно то, что когда ты или твои родственники окажутся на койке в реанимации, уже не будешь п...ть о стойле. ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 3545
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06.11.2020 11:15 Ответить
Сто баллов
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06.11.2020 11:21 Ответить
Коронавирус распространяют исключительно женщины: ни один мужик с температурой 37,2 в магазин не попрётся.
На всякий случай ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 344
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06.11.2020 11:08 Ответить
А це вже дискримінація по статевому признаку )))
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06.11.2020 11:12 Ответить
В документе указано, что человечеству следует "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

А как действовать в условиях этой пандеми и бороться с нею у ВОЗ рецепты есть, или только "озабоченные" рекомендации?
Хотя нет, у них несколько иная задача.
"Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации".
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06.11.2020 11:08 Ответить
Эту бестолковую организацию надо распустить. Денег жрет неумеренное количество, а результата ноль. Чем она занимается кроме разговоров, понять сложно.
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06.11.2020 11:08 Ответить
Аня, ты реально уверена что сотрудники ВОЗ должны ездить к таким как ты что бы на дому делать уколы? ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 9877
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06.11.2020 11:18 Ответить
Планета просто хочет очиститься от паразитов. То есть человечества.
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06.11.2020 11:09 Ответить
Откуда у ВОЗ такие сведения? Им какая- то новая пандемия лично сказала или смс прислала?
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06.11.2020 11:10 Ответить
Откуда ты знаешь что не надо биться головой о стену или прыгать с 5 этажа? Тебе лично пригнувший сказал или смс прислал?
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06.11.2020 11:21 Ответить
боже, каких тупых ботов пригнали.. Вы откуда?
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06.11.2020 12:41 Ответить
И конкретно к какой пандемии и как готовиться?
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06.11.2020 11:12 Ответить
они имели ввиду, перефразируя виталика - готовиться к земле
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06.11.2020 11:14 Ответить
Маску новую шить.
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06.11.2020 11:24 Ответить
Грошей хоче ця організація.
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06.11.2020 11:13 Ответить
А Китай переміг цю епідемію.Хоча літаки всюди літали і зараз літають з товаром.
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06.11.2020 11:15 Ответить
готовьтесь к новому рабовладельческому строю... у нас уже сотня вирусов на подхвате...
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06.11.2020 11:21 Ответить
Кто не будет в стойле - тот помрет от вирусов. Вакцины достойны только рабы..
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06.11.2020 14:54 Ответить
Бюджет этой организации порядка 4 млрд. долларов. Интересно, на что они их тратят? Ну, кроме хороших зарплат, конечно.
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06.11.2020 11:24 Ответить
Карочи запасайтеся противогазами:

ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії - Цензор.НЕТ 9676
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06.11.2020 11:29 Ответить
Критика[править | править код]
Значительным нареканиям деятельность ВОЗ подверглась в связи с ситуацией вокруг свиного гриппа в 2009 году, который в Совете Европы охарактеризовали как «медицинскую аферу»[19]. Тогда ВОЗ настаивало на массовой иммунизации населения[20]. Только в России на закупку вакцины от несуществующей пандемии было потрачено 4 млрд рублей, в США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины. В ЕС прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро. Организацию заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding[21][22].
К периоду после пандемии критики утверждали, что ВОЗ преувеличивала опасность, распространяя «страх и путаницу», а не «немедленную информацию»[23]. Отраслевые эксперты возразили, что пандемия 2009 года привела к «беспрецедентному сотрудничеству между мировыми органами здравоохранения, учеными и производителями, что привело к наиболее всеобъемлющему ответу на пандемию, когда число вакцин было одобрено для использования через три месяца после объявления пандемии. Этот ответ был возможен только благодаря обширной подготовке, предпринятой в течение последнего десятилетия.»[24].
Врачи без границ подвергли критике в 2015 году ВОЗ за игнорирование угрозы лихорадки Эбола[25].
Минздрав России и Роспотребнадзор в 2018 году раскритиковали доклад ВОЗ об эпидемии СПИДа в России, сочтя содержащиеся в нём данные необоснованными и завышенными[26].
В мае 2020 года президент США Дональд Трамп подверг критике ВОЗ за отказ от реформ и обвинил руководство организации в тесных связях с Пекином, в связи с чем разорвал отношения и лишил финансирования.[27][15][14]
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06.11.2020 11:30 Ответить
Зараз соціалісти (комуняки) хочуть повипускати вірусів, зробити весь світ жебраками, загнати всіх незадоволених в трудові концтабори, і правити.
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06.11.2020 11:31 Ответить
В документе случайно не указали когда выпустят новую версию коронавируса?
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06.11.2020 11:32 Ответить
Десяток стран и фарм. компаний ведут разработку вакцины,по сути, соперничая друг с другом... Расходуются немалые средства. Почему бы эти усилия не объединить ? Здесь -то и могла проявить себя ВОЗ.....
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06.11.2020 11:39 Ответить
Даже если и собрать 9 беременных женщин вместе, то всё равно за месяц ребёнок не получится.
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06.11.2020 11:42 Ответить
водолазные очки
противогаз
и на голове бантик!
Бантик что бы не обзывали чокнутой дурой потому что и так, без слов, понятно... .
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06.11.2020 11:44 Ответить
Основная роль ВОЗ в достижении поставленных целей - консультативная, экспертная и техническая помощь странам, а также предоставление необходимой информации, чтобы научить страны помогать самим себе в решении ключевых проблем охраны здоровья. На сегодня ВОЗ определила наиболее важные направления деятельности национальных систем здравоохранения как: ВИЧ/СПИД, туберкулёз, малярия, содействие безопасной беременности - здоровье матери и ребёнка, здоровье подростков, психическое здоровье, хронические заболевания.
И это за 4 млрд. дол. в год? Не зря Трамп остановил их финансирование.
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06.11.2020 11:47 Ответить
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество уже сейчас готовиться к новой пандемии
ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії - Цензор.НЕТ 1563
ВОЗ уже подготовили к распространению несколько новых вирусов.
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06.11.2020 12:53 Ответить
Мне это напоминает старый анекдот о еврее, который не хотел тратится на отправку письма, поэтому пришёл на почту и отправил телеграмму родственникам с текстом ' Волнуйтесь'.
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06.11.2020 16:36 Ответить
 
 