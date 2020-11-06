ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Новости Цензор.НЕТ Общество
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество уже сейчас готовиться к новой пандемии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на EADaily, об этом говорится в распространенном сегодня, 6 ноября, в Женеве заявлении ВОЗ.
Эта тема станет одной из главных для обсуждения на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 9 по 14 ноября.
В документе указано, что человечеству следует "готовиться к новой пандемии уже сейчас".
"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - говорится в заявлении.
На 73-й ассамблее, первая часть которой проходила в Женеве 18—19 мая, планируется принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении. В проекте документа содержится призыв "отдать приоритет на высшем политическом уровне" улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям. Говорится также о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах".
ВОЗ отмечает, что мировому сообществу по силам победить Covid-19 силой науки и солидарности. Хотя пандемия коронавируса это глобальный кризис, "многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход", говорится в заявлении. В нем указывается, что мир объединился вокруг "плана по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств".
Ассамблея ВОЗ призвана подтвердить, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с "забытыми" тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.
Справка: Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший глава Минздрава Эфиопии.
Пожалуйста, подождите...
(ВИА Дети)
Рада тоже сборище фотографов , потому не способна потребовать от Степанова отчета за ТАКОЙ ПРОКОЛ
На всякий случай
А как действовать в условиях этой пандеми и бороться с нею у ВОЗ рецепты есть, или только "озабоченные" рекомендации?
Хотя нет, у них несколько иная задача.
"Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации".
Значительным нареканиям деятельность ВОЗ подверглась в связи с ситуацией вокруг свиного гриппа в 2009 году, который в Совете Европы охарактеризовали как «медицинскую аферу»[19]. Тогда ВОЗ настаивало на массовой иммунизации населения[20]. Только в России на закупку вакцины от несуществующей пандемии было потрачено 4 млрд рублей, в США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины. В ЕС прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро. Организацию заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding[21][22].
К периоду после пандемии критики утверждали, что ВОЗ преувеличивала опасность, распространяя «страх и путаницу», а не «немедленную информацию»[23]. Отраслевые эксперты возразили, что пандемия 2009 года привела к «беспрецедентному сотрудничеству между мировыми органами здравоохранения, учеными и производителями, что привело к наиболее всеобъемлющему ответу на пандемию, когда число вакцин было одобрено для использования через три месяца после объявления пандемии. Этот ответ был возможен только благодаря обширной подготовке, предпринятой в течение последнего десятилетия.»[24].
Врачи без границ подвергли критике в 2015 году ВОЗ за игнорирование угрозы лихорадки Эбола[25].
Минздрав России и Роспотребнадзор в 2018 году раскритиковали доклад ВОЗ об эпидемии СПИДа в России, сочтя содержащиеся в нём данные необоснованными и завышенными[26].
В мае 2020 года президент США Дональд Трамп подверг критике ВОЗ за отказ от реформ и обвинил руководство организации в тесных связях с Пекином, в связи с чем разорвал отношения и лишил финансирования.[27][15][14]
противогаз
и на голове бантик!
Бантик что бы не обзывали чокнутой дурой потому что и так, без слов, понятно... .
И это за 4 млрд. дол. в год? Не зря Трамп остановил их финансирование.
ВОЗ уже подготовили к распространению несколько новых вирусов.