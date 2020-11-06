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ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала світову спільноту вже зараз готуватися до нової пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на EADaily, про це йдеться в поширеній сьогодні, 6 листопада, в Женеві заяві ВООЗ.

Ця тема стане однією з головних для обговорення на 73-й щорічній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться з 9 по 14 листопада.

У документі зазначено, що людству варто "готуватися до нової пандемії вже зараз".

"Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, що стосується підготовки до надзвичайних ситуацій, були здатні діяти швидко з метою стримування і контролю за поширенням вірусу SARS-CoV-2", - йдеться в заяві.

На 73-й асамблеї, перша частина якої відбувалася в Женеві 18-19 травня, планується ухвалити резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я. У проєкті документа міститься заклик "віддати пріоритет на найвищому політичному рівні" поліпшенню підготовки до надзвичайних ситуацій. Говориться також про необхідність забезпечити "належну винагороду" для фахівців охорони здоров'я, про те, що важливо вести підготовку медперсоналу і "підвищувати роль працівників охорони здоров'я на місцях".

ВООЗ зазначає, що світовій спільноті під силу перемогти COVID-19 силою науки і солідарності. Хоча пандемія коронавірусу це глобальна криза, "багато держав і міста успішно запобігли і взяли під контроль передачу інфекції, застосовуючи всеосяжний і заснований на фактах підхід", йдеться в заяві. У ній вказується, що світ об'єднався навколо "плану щодо прискорення розробки вакцин, діагностичних та терапевтичних засобів".

Також читайте: ВООЗ: у Європі - "вибухове" зростання кількості хворих на COVID-19

Асамблея ВООЗ покликана підтвердити, що світова спільнота не відступить від вирішення ключових завдань у сфері охорони здоров'я, включно з імунізацією, поліпшенням здоров'я літніх людей, боротьбою з туберкульозом та грипом. На форумі буде обговорюватися 10-річний план боротьби із "забутими" тропічними хворобами, а також проблема менінгіту, епілепсії та інших неврологічних розладів, питання харчування дітей і матерів.

Довідка: Всесвітня асамблея охорони здоров'я є найвищим органом ВООЗ. Сесії проводяться щорічно, в них беруть участь делегати всіх 194 країн - членів ВООЗ. Основна функція асамблеї - визначення глобальних політичних напрямів роботи організації. Асамблея призначає генерального директора ВООЗ. Із 2017 року цей пост обіймає Тедрос Аданом Гебреєсус - колишній глава Міністерства охорони здоров'я Ефіопії.

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Топ коментарі
+7
надо омолаживать ВОЗы, слишком пожилые глобальные менеджеры тупо не справляются с работой. Им скоро Туда и бессознательно хочется весь мир похоронить, старая известная песня поживших свое....
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06.11.2020 11:06
+7
ВОЗ почему -то не волнует вопрос откуда этот штамм коронавируса взялся, который вызвал пандемию, если про него знали задолго до появления пандемии. Вот правозащитников ЕС и Америки это интересует, они уже ведут расследования и готовятся подать в суд, а ВОЗ, который получает миллиарды долларов от Билла Гейтса, это не интересует. И что говорить о подготовке, если зеленая власть, Кабмин, Степанов - сатана за почти год так ничего и не подготовили и не организовали. Не обучили врачей пользоваться приборами оксигенации, не обучили медсестер, весь персонал знать и уметь как проводить больным кислородную терапию, а это сложный процесс и требует месячной подготовки. Не решен вопрос лечения больных, так как препараты, которые у нас применяются неэффективны и не применяются за границей. Далее, не решен вопрос с обеспечением тяжелых больных кислородом. Если больница делает заказ кислорода, его нужно ждать целый месяц и то, если будет в наличии.Это так Степанов лечит украинцев? Это не лечение,Зеленский и Степанов, это называется убийство. Это преступление и позор не обеспечить больных даже кислородом, который жизненно необходим при пневмониях и без которого уже огромное количество больных умерло, а могло бы выжить. Геть, рогатые твари из власти, вы намеренно убиваете народ.
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06.11.2020 11:21
+6
Эту бестолковую организацию надо распустить. Денег жрет неумеренное количество, а результата ноль. Чем она занимается кроме разговоров, понять сложно.
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06.11.2020 11:08
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ВОЗ поет: "Все рядками ляжем в могилки, вытянем спинки, и нас не отыскать, ну что еще сказать!"
(ВИА Дети)
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06.11.2020 11:04 Відповісти
надо омолаживать ВОЗы, слишком пожилые глобальные менеджеры тупо не справляются с работой. Им скоро Туда и бессознательно хочется весь мир похоронить, старая известная песня поживших свое....
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06.11.2020 11:06 Відповісти
... такая благодать! ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 2465
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06.11.2020 11:13 Відповісти
ВОЗ почему -то не волнует вопрос откуда этот штамм коронавируса взялся, который вызвал пандемию, если про него знали задолго до появления пандемии. Вот правозащитников ЕС и Америки это интересует, они уже ведут расследования и готовятся подать в суд, а ВОЗ, который получает миллиарды долларов от Билла Гейтса, это не интересует. И что говорить о подготовке, если зеленая власть, Кабмин, Степанов - сатана за почти год так ничего и не подготовили и не организовали. Не обучили врачей пользоваться приборами оксигенации, не обучили медсестер, весь персонал знать и уметь как проводить больным кислородную терапию, а это сложный процесс и требует месячной подготовки. Не решен вопрос лечения больных, так как препараты, которые у нас применяются неэффективны и не применяются за границей. Далее, не решен вопрос с обеспечением тяжелых больных кислородом. Если больница делает заказ кислорода, его нужно ждать целый месяц и то, если будет в наличии.Это так Степанов лечит украинцев? Это не лечение,Зеленский и Степанов, это называется убийство. Это преступление и позор не обеспечить больных даже кислородом, который жизненно необходим при пневмониях и без которого уже огромное количество больных умерло, а могло бы выжить. Геть, рогатые твари из власти, вы намеренно убиваете народ.
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06.11.2020 11:21 Відповісти
Вы правы . Степанов не профессионал , а функционер . Он не смог весной разобраться, что больным с Ковид нужен кислород в первую очередь .

Рада тоже сборище фотографов , потому не способна потребовать от Степанова отчета за ТАКОЙ ПРОКОЛ
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06.11.2020 11:24 Відповісти
Что дрочеры могут требовать. Когда начнут подыхать сами и их родственники, тогда зачухаются.
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06.11.2020 18:27 Відповісти
Так все погано, але : Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль. ВIДЕО
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06.11.2020 17:21 Відповісти
У нас мало химтрейлов, а именно с самолетов в воздухе распыляют диоксид азота, который вызывает химические пневмониты, идентичные с теми, которыми сейчас болеют люди под видом коронавирусных. Нас травят. https://www.youtube.com/watch?v=5WEHXtNrNmU
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06.11.2020 18:26 Відповісти
Снача нужно стереть слица Земли кпк!
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06.11.2020 11:05 Відповісти
КПК - это ********************** Китая или карманныйперсональный компьютер?
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06.11.2020 11:37 Відповісти
Криминально-процессуальный кодекс ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії - Цензор.НЕТ 3234
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06.11.2020 11:52 Відповісти
ВОЗ дуже сильно хоче, щоб США відновили їй фінансування )))
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06.11.2020 11:06 Відповісти
Зараз прийде соціаліст Байден і дасть їм мільярд. Кожен місяць.
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06.11.2020 11:32 Відповісти
Байден вам вже телефонував з цього приводу?
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06.11.2020 11:34 Відповісти
Нужно бооольше золота.
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06.11.2020 11:07 Відповісти
Поняли что стадо можно загнать в стойло, поэтому придумали еще одну пандемию
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06.11.2020 11:07 Відповісти
Прикольно то, что когда ты или твои родственники окажутся на койке в реанимации, уже не будешь п...ть о стойле. ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 3545
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06.11.2020 11:15 Відповісти
Сто баллов
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06.11.2020 11:21 Відповісти
Коронавирус распространяют исключительно женщины: ни один мужик с температурой 37,2 в магазин не попрётся.
На всякий случай ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 344
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06.11.2020 11:08 Відповісти
А це вже дискримінація по статевому признаку )))
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06.11.2020 11:12 Відповісти
В документе указано, что человечеству следует "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

А как действовать в условиях этой пандеми и бороться с нею у ВОЗ рецепты есть, или только "озабоченные" рекомендации?
Хотя нет, у них несколько иная задача.
"Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации".
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06.11.2020 11:08 Відповісти
Эту бестолковую организацию надо распустить. Денег жрет неумеренное количество, а результата ноль. Чем она занимается кроме разговоров, понять сложно.
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06.11.2020 11:08 Відповісти
Аня, ты реально уверена что сотрудники ВОЗ должны ездить к таким как ты что бы на дому делать уколы? ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии - Цензор.НЕТ 9877
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06.11.2020 11:18 Відповісти
Планета просто хочет очиститься от паразитов. То есть человечества.
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06.11.2020 11:09 Відповісти
Откуда у ВОЗ такие сведения? Им какая- то новая пандемия лично сказала или смс прислала?
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06.11.2020 11:10 Відповісти
Откуда ты знаешь что не надо биться головой о стену или прыгать с 5 этажа? Тебе лично пригнувший сказал или смс прислал?
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06.11.2020 11:21 Відповісти
боже, каких тупых ботов пригнали.. Вы откуда?
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06.11.2020 12:41 Відповісти
И конкретно к какой пандемии и как готовиться?
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06.11.2020 11:12 Відповісти
они имели ввиду, перефразируя виталика - готовиться к земле
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06.11.2020 11:14 Відповісти
Маску новую шить.
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06.11.2020 11:24 Відповісти
Грошей хоче ця організація.
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06.11.2020 11:13 Відповісти
А Китай переміг цю епідемію.Хоча літаки всюди літали і зараз літають з товаром.
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06.11.2020 11:15 Відповісти
готовьтесь к новому рабовладельческому строю... у нас уже сотня вирусов на подхвате...
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06.11.2020 11:21 Відповісти
Кто не будет в стойле - тот помрет от вирусов. Вакцины достойны только рабы..
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06.11.2020 14:54 Відповісти
Бюджет этой организации порядка 4 млрд. долларов. Интересно, на что они их тратят? Ну, кроме хороших зарплат, конечно.
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06.11.2020 11:24 Відповісти
Карочи запасайтеся противогазами:

ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії - Цензор.НЕТ 9676
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06.11.2020 11:29 Відповісти
Критика[править | править код]
Значительным нареканиям деятельность ВОЗ подверглась в связи с ситуацией вокруг свиного гриппа в 2009 году, который в Совете Европы охарактеризовали как «медицинскую аферу»[19]. Тогда ВОЗ настаивало на массовой иммунизации населения[20]. Только в России на закупку вакцины от несуществующей пандемии было потрачено 4 млрд рублей, в США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины. В ЕС прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро. Организацию заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding[21][22].
К периоду после пандемии критики утверждали, что ВОЗ преувеличивала опасность, распространяя «страх и путаницу», а не «немедленную информацию»[23]. Отраслевые эксперты возразили, что пандемия 2009 года привела к «беспрецедентному сотрудничеству между мировыми органами здравоохранения, учеными и производителями, что привело к наиболее всеобъемлющему ответу на пандемию, когда число вакцин было одобрено для использования через три месяца после объявления пандемии. Этот ответ был возможен только благодаря обширной подготовке, предпринятой в течение последнего десятилетия.»[24].
Врачи без границ подвергли критике в 2015 году ВОЗ за игнорирование угрозы лихорадки Эбола[25].
Минздрав России и Роспотребнадзор в 2018 году раскритиковали доклад ВОЗ об эпидемии СПИДа в России, сочтя содержащиеся в нём данные необоснованными и завышенными[26].
В мае 2020 года президент США Дональд Трамп подверг критике ВОЗ за отказ от реформ и обвинил руководство организации в тесных связях с Пекином, в связи с чем разорвал отношения и лишил финансирования.[27][15][14]
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06.11.2020 11:30 Відповісти
Зараз соціалісти (комуняки) хочуть повипускати вірусів, зробити весь світ жебраками, загнати всіх незадоволених в трудові концтабори, і правити.
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06.11.2020 11:31 Відповісти
В документе случайно не указали когда выпустят новую версию коронавируса?
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06.11.2020 11:32 Відповісти
Десяток стран и фарм. компаний ведут разработку вакцины,по сути, соперничая друг с другом... Расходуются немалые средства. Почему бы эти усилия не объединить ? Здесь -то и могла проявить себя ВОЗ.....
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06.11.2020 11:39 Відповісти
Даже если и собрать 9 беременных женщин вместе, то всё равно за месяц ребёнок не получится.
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06.11.2020 11:42 Відповісти
водолазные очки
противогаз
и на голове бантик!
Бантик что бы не обзывали чокнутой дурой потому что и так, без слов, понятно... .
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06.11.2020 11:44 Відповісти
Основная роль ВОЗ в достижении поставленных целей - консультативная, экспертная и техническая помощь странам, а также предоставление необходимой информации, чтобы научить страны помогать самим себе в решении ключевых проблем охраны здоровья. На сегодня ВОЗ определила наиболее важные направления деятельности национальных систем здравоохранения как: ВИЧ/СПИД, туберкулёз, малярия, содействие безопасной беременности - здоровье матери и ребёнка, здоровье подростков, психическое здоровье, хронические заболевания.
И это за 4 млрд. дол. в год? Не зря Трамп остановил их финансирование.
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06.11.2020 11:47 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество уже сейчас готовиться к новой пандемии
ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії - Цензор.НЕТ 1563
ВОЗ уже подготовили к распространению несколько новых вирусов.
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06.11.2020 12:53 Відповісти
Мне это напоминает старый анекдот о еврее, который не хотел тратится на отправку письма, поэтому пришёл на почту и отправил телеграмму родственникам с текстом ' Волнуйтесь'.
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06.11.2020 16:36 Відповісти
 
 