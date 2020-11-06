ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала світову спільноту вже зараз готуватися до нової пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на EADaily, про це йдеться в поширеній сьогодні, 6 листопада, в Женеві заяві ВООЗ.

Ця тема стане однією з головних для обговорення на 73-й щорічній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться з 9 по 14 листопада.

У документі зазначено, що людству варто "готуватися до нової пандемії вже зараз".

"Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, що стосується підготовки до надзвичайних ситуацій, були здатні діяти швидко з метою стримування і контролю за поширенням вірусу SARS-CoV-2", - йдеться в заяві.

На 73-й асамблеї, перша частина якої відбувалася в Женеві 18-19 травня, планується ухвалити резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я. У проєкті документа міститься заклик "віддати пріоритет на найвищому політичному рівні" поліпшенню підготовки до надзвичайних ситуацій. Говориться також про необхідність забезпечити "належну винагороду" для фахівців охорони здоров'я, про те, що важливо вести підготовку медперсоналу і "підвищувати роль працівників охорони здоров'я на місцях".

ВООЗ зазначає, що світовій спільноті під силу перемогти COVID-19 силою науки і солідарності. Хоча пандемія коронавірусу це глобальна криза, "багато держав і міста успішно запобігли і взяли під контроль передачу інфекції, застосовуючи всеосяжний і заснований на фактах підхід", йдеться в заяві. У ній вказується, що світ об'єднався навколо "плану щодо прискорення розробки вакцин, діагностичних та терапевтичних засобів".

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Асамблея ВООЗ покликана підтвердити, що світова спільнота не відступить від вирішення ключових завдань у сфері охорони здоров'я, включно з імунізацією, поліпшенням здоров'я літніх людей, боротьбою з туберкульозом та грипом. На форумі буде обговорюватися 10-річний план боротьби із "забутими" тропічними хворобами, а також проблема менінгіту, епілепсії та інших неврологічних розладів, питання харчування дітей і матерів.

Довідка: Всесвітня асамблея охорони здоров'я є найвищим органом ВООЗ. Сесії проводяться щорічно, в них беруть участь делегати всіх 194 країн - членів ВООЗ. Основна функція асамблеї - визначення глобальних політичних напрямів роботи організації. Асамблея призначає генерального директора ВООЗ. Із 2017 року цей пост обіймає Тедрос Аданом Гебреєсус - колишній глава Міністерства охорони здоров'я Ефіопії.