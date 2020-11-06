ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала світову спільноту вже зараз готуватися до нової пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на EADaily, про це йдеться в поширеній сьогодні, 6 листопада, в Женеві заяві ВООЗ.
Ця тема стане однією з головних для обговорення на 73-й щорічній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться з 9 по 14 листопада.
У документі зазначено, що людству варто "готуватися до нової пандемії вже зараз".
"Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, що стосується підготовки до надзвичайних ситуацій, були здатні діяти швидко з метою стримування і контролю за поширенням вірусу SARS-CoV-2", - йдеться в заяві.
На 73-й асамблеї, перша частина якої відбувалася в Женеві 18-19 травня, планується ухвалити резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я. У проєкті документа міститься заклик "віддати пріоритет на найвищому політичному рівні" поліпшенню підготовки до надзвичайних ситуацій. Говориться також про необхідність забезпечити "належну винагороду" для фахівців охорони здоров'я, про те, що важливо вести підготовку медперсоналу і "підвищувати роль працівників охорони здоров'я на місцях".
ВООЗ зазначає, що світовій спільноті під силу перемогти COVID-19 силою науки і солідарності. Хоча пандемія коронавірусу це глобальна криза, "багато держав і міста успішно запобігли і взяли під контроль передачу інфекції, застосовуючи всеосяжний і заснований на фактах підхід", йдеться в заяві. У ній вказується, що світ об'єднався навколо "плану щодо прискорення розробки вакцин, діагностичних та терапевтичних засобів".
Асамблея ВООЗ покликана підтвердити, що світова спільнота не відступить від вирішення ключових завдань у сфері охорони здоров'я, включно з імунізацією, поліпшенням здоров'я літніх людей, боротьбою з туберкульозом та грипом. На форумі буде обговорюватися 10-річний план боротьби із "забутими" тропічними хворобами, а також проблема менінгіту, епілепсії та інших неврологічних розладів, питання харчування дітей і матерів.
Довідка: Всесвітня асамблея охорони здоров'я є найвищим органом ВООЗ. Сесії проводяться щорічно, в них беруть участь делегати всіх 194 країн - членів ВООЗ. Основна функція асамблеї - визначення глобальних політичних напрямів роботи організації. Асамблея призначає генерального директора ВООЗ. Із 2017 року цей пост обіймає Тедрос Аданом Гебреєсус - колишній глава Міністерства охорони здоров'я Ефіопії.
Будь ласка, зачекайте...
(ВИА Дети)
Рада тоже сборище фотографов , потому не способна потребовать от Степанова отчета за ТАКОЙ ПРОКОЛ
На всякий случай
А как действовать в условиях этой пандеми и бороться с нею у ВОЗ рецепты есть, или только "озабоченные" рекомендации?
Хотя нет, у них несколько иная задача.
"Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации".
Значительным нареканиям деятельность ВОЗ подверглась в связи с ситуацией вокруг свиного гриппа в 2009 году, который в Совете Европы охарактеризовали как «медицинскую аферу»[19]. Тогда ВОЗ настаивало на массовой иммунизации населения[20]. Только в России на закупку вакцины от несуществующей пандемии было потрачено 4 млрд рублей, в США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины. В ЕС прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро. Организацию заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding[21][22].
К периоду после пандемии критики утверждали, что ВОЗ преувеличивала опасность, распространяя «страх и путаницу», а не «немедленную информацию»[23]. Отраслевые эксперты возразили, что пандемия 2009 года привела к «беспрецедентному сотрудничеству между мировыми органами здравоохранения, учеными и производителями, что привело к наиболее всеобъемлющему ответу на пандемию, когда число вакцин было одобрено для использования через три месяца после объявления пандемии. Этот ответ был возможен только благодаря обширной подготовке, предпринятой в течение последнего десятилетия.»[24].
Врачи без границ подвергли критике в 2015 году ВОЗ за игнорирование угрозы лихорадки Эбола[25].
Минздрав России и Роспотребнадзор в 2018 году раскритиковали доклад ВОЗ об эпидемии СПИДа в России, сочтя содержащиеся в нём данные необоснованными и завышенными[26].
В мае 2020 года президент США Дональд Трамп подверг критике ВОЗ за отказ от реформ и обвинил руководство организации в тесных связях с Пекином, в связи с чем разорвал отношения и лишил финансирования.[27][15][14]
противогаз
и на голове бантик!
Бантик что бы не обзывали чокнутой дурой потому что и так, без слов, понятно... .
И это за 4 млрд. дол. в год? Не зря Трамп остановил их финансирование.
ВОЗ уже подготовили к распространению несколько новых вирусов.