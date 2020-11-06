ВООЗ: у Європі - "вибухове" зростання кількості хворих на COVID-19

Відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі повідомило, що в регіоні спостерігається "вибухове" зростання випадків захворювання. Рівень смертності також зростає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми справді бачимо вибух ... у тому сенсі, що потрібні лише пара днів, щоб у європейському регіоні захворюваність збільшилася на мільйон випадків", - зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

Він заявив, що існуючий "статус-кво не є варіантом" - не може нікого влаштовувати, і закликав до "пропорційних цільових заходів".

Клюге наголосив, що уряди країн повинні брати до уваги дві речі: "узгодженість, щоб люди бачили, що справа серйозна, та передбачуваність, аби люди знали, якщо досягається цей поріг, ось що має відбутися...

За даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48 400 000 випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.

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