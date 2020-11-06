В Раде появился еще один нардеп "Голоса": Шараскин принял присягу
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о признании Андрея Шараскина народным депутатом.
Шараскин принял присягу народного депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Перед вступлением в должность народный депутат Украины приносит присягу перед Верховной Радой. Для принятия присяги на трибуну приглашается народный депутат Шараскин Андрей Андреевич", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.
Спикер парламента также объявил, что Шараскин вошел во фракцию "Голос".
Напомним, ЦИК зарегистрировал Шараскина народным депутатом на заседании 28 октября. Шараскин баллотировался в народные депутаты по списку партии "Голос" (№ 20). В Верховной Раде Шараскин занял место Святослава Вакарчука.
Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером.
В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".
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06.11.2020 03:00
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
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