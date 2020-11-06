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В Раде появился еще один нардеп "Голоса": Шараскин принял присягу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде появился еще один нардеп "Голоса": Шараскин принял присягу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о признании Андрея Шараскина народным депутатом.

Шараскин принял присягу народного депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Перед вступлением в должность народный депутат Украины приносит присягу перед Верховной Радой. Для принятия присяги на трибуну приглашается народный депутат Шараскин Андрей Андреевич", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Спикер парламента также объявил, что Шараскин вошел во фракцию "Голос".

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Напомним, ЦИК зарегистрировал Шараскина народным депутатом на заседании 28 октября. Шараскин баллотировался в народные депутаты по списку партии "Голос" (№ 20). В Верховной Раде Шараскин занял место Святослава Вакарчука.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером.

В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".

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Роман Безсмертный: «За семейные разборки между Коломойским и Зеленским и Медведчуком и Зеленским нам придется платить слишком дорого» fakty.ua
06.11.2020 03:00
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06.11.2020 11:58 Ответить
Правильный выбор. Незашкваренный чувак в незашкваренную фракцию👍
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06.11.2020 12:03 Ответить
-- Только что на этом месте стояла моя ладья! -- закричал одноглазый, осмотревшись. -- А теперь ее уже нет.
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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06.11.2020 12:26 Ответить
Может хоть этот не сбежит, как Славко.
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06.11.2020 12:28 Ответить
Голос уже не голосит и на следующих выборах исчезнет как недразумение из соросят. У Раді з'явився ще один нардеп "Голосу": Шараскін склав присягу - Цензор.НЕТ 231
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06.11.2020 12:31 Ответить
Друг Богема, бажаємо тобі захищати інтереси українців у ВРУ так само, як ти це робив на фронті у 14-15 роках.
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06.11.2020 16:03 Ответить
 
 