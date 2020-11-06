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У Раді з'явився ще один нардеп "Голосу": Шараскін склав присягу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді з'явився ще один нардеп "Голосу": Шараскін склав присягу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про визнання Андрія Шараскіна народним депутатом.

Шараскін склав присягу народного депутата, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою. Для прийняття присяги на трибуну запрошується народний депутат Шараскін Андрій Андрійович", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Спікер парламенту також оголосив, що Шараскін увійшов до фракції "Голос".

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Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Шараскіна народним депутатом на засіданні 28 жовтня. Шараскін балотувався в народні депутати за списком партії "Голос" (№ 20). У Верховній Раді Шараскін зайняв місце Святослава Вакарчука.

Андрій Шараскін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенко-Карого, є керівником ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараскіна". Шараскін (позивний Богема) є українським добровольцем, вченим, режисером і актором.

У 2014-2016 роках брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" із суспільно-політичних питань. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

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Роман Безсмертный: «За семейные разборки между Коломойским и Зеленским и Медведчуком и Зеленским нам придется платить слишком дорого» fakty.ua
06.11.2020 03:00
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06.11.2020 11:58 Відповісти
Правильный выбор. Незашкваренный чувак в незашкваренную фракцию👍
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06.11.2020 12:03 Відповісти
-- Только что на этом месте стояла моя ладья! -- закричал одноглазый, осмотревшись. -- А теперь ее уже нет.
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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06.11.2020 12:26 Відповісти
Может хоть этот не сбежит, как Славко.
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06.11.2020 12:28 Відповісти
Голос уже не голосит и на следующих выборах исчезнет как недразумение из соросят. У Раді з'явився ще один нардеп "Голосу": Шараскін склав присягу - Цензор.НЕТ 231
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06.11.2020 12:31 Відповісти
Друг Богема, бажаємо тобі захищати інтереси українців у ВРУ так само, як ти це робив на фронті у 14-15 роках.
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06.11.2020 16:03 Відповісти
 
 