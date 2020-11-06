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Новости Политика Украины
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Рада не смогла назначить новых судей в состав КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не смогла назначить новых судей в состав КС

Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламент рассмотрел на должности судей КС четырех кандидатов - Ольгу Боднар-Петровскую ("Батькивщина"), Наталью Денисенко ("Голос"), Юрия Павленко (ОПЗЖ) и Николая Серого ("ЕС"). За Боднар-Петровскую отдали 126 голосов, за Денисенко - 38, за Павленко - 154, за Серого - 97.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" хотят назначить судьей КС своего нардепа Совгирю

Представителя от "Слуги народа" Виктора Кичуна, имя которого ранее озвучивали среди наиболее вероятных кандидатов на назначение, не рассматривали.

Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету провести повторный конкурс.

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Топ комментарии
+18
И больше всех набрал "судья" от ОПЗЖ.

Ну охренительное переформатирование КСУ.
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06.11.2020 13:09
+11
"Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона" - та який з нього зажоп? Це - кар'єрист донецький.
В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
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06.11.2020 13:37
+8
Судьи КСУ- это должны быть моральные авторитеты, а не это тупицкий с внешностью ранннго брежнева, где НАБУ не надо- все написано на морде лица.
И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
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06.11.2020 13:17
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когда уже разгонят эту синагогу?
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06.11.2020 13:07 Ответить
И больше всех набрал "судья" от ОПЗЖ.

Ну охренительное переформатирование КСУ.
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06.11.2020 13:09 Ответить
Такий же самий урист з дипломом, як і бубочка. Нижче розписав.
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06.11.2020 13:40 Ответить
Они ж беспристратные ! В чём проблема ? Рада не смогла назначить новых судей в состав КС - Цензор.НЕТ 2896
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06.11.2020 13:12 Ответить
Судьи КСУ- это должны быть моральные авторитеты, а не это тупицкий с внешностью ранннго брежнева, где НАБУ не надо- все написано на морде лица.
И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
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06.11.2020 13:17 Ответить
"Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона" - та який з нього зажоп? Це - кар'єрист донецький.
В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
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06.11.2020 13:37 Ответить
Придется опять ЗЕ сжигать золотовалютные запасы для поддержания курса гривни и рассказывать что ... фсе хорошо, прекрасная маркиза...
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06.11.2020 13:17 Ответить
Даже не знаю радоваться или огорчаться. Судя по фамилиям в КС метят такие же гниды, ворье и сепары
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06.11.2020 13:19 Ответить
Там в списке есть Николай Сирый, порядочный человек и очень квалифицированный юрист, доктор наук.
Но по списку от ЕС, так что зелёная мразь его, скорее всего, не пропустит.
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06.11.2020 15:07 Ответить
Порошенко красиво ответил за Стадион Зе! Нет слов подставил красиво ! Хорошо организовал, теперь он хороший , а Зе узурпатор. Хотя он и продолжает править, то с депутатами G7 встречается, то решает что то в ЕС, когда Зе сидит в Жо в которую себя загнал. Ну не может кухарка управлять Государством. Я не защищаю Порошенко, но склоняюсь перед красивой игрой.
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06.11.2020 13:26 Ответить
тебе завтра мертвечук "красиво" сыграет-будешь опять склоняться?
порощенко в мире,в том числе и G7 уважают не за красивую игру,а за конкретные дела и авторитет.
бубочкап тоже красиво играл...правда без рук
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06.11.2020 14:11 Ответить
Т.е. даже депутатов смутило, что выбирать приходится различного вида гавна?
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06.11.2020 13:39 Ответить
Более того, выбирать приходится вслепую.
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06.11.2020 13:45 Ответить
1. Это нельзя было делать в пятницу при пустом зале.

2. Зачем назначать судей заново, если конституционный суд надо разогнать, вместе с верховной радой и президентом.
3. Почему народ не выходит на Майдан? Сколько будет терпеть беспредел ещё.
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06.11.2020 19:27 Ответить
 
 