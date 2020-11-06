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Рада не смогла назначить новых судей в состав КС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Парламент рассмотрел на должности судей КС четырех кандидатов - Ольгу Боднар-Петровскую ("Батькивщина"), Наталью Денисенко ("Голос"), Юрия Павленко (ОПЗЖ) и Николая Серого ("ЕС"). За Боднар-Петровскую отдали 126 голосов, за Денисенко - 38, за Павленко - 154, за Серого - 97.
Представителя от "Слуги народа" Виктора Кичуна, имя которого ранее озвучивали среди наиболее вероятных кандидатов на назначение, не рассматривали.
Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету провести повторный конкурс.
Топ комментарии
+18 Герхард
показать весь комментарий06.11.2020 13:09
+11 Ан Мур
показать весь комментарий06.11.2020 13:37
+8 Татьяна Лайф
показать весь комментарий06.11.2020 13:17
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Ну охренительное переформатирование КСУ.
И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
Но по списку от ЕС, так что зелёная мразь его, скорее всего, не пропустит.
порощенко в мире,в том числе и G7 уважают не за красивую игру,а за конкретные дела и авторитет.
бубочкап тоже красиво играл...правда без рук
2. Зачем назначать судей заново, если конституционный суд надо разогнать, вместе с верховной радой и президентом.
3. Почему народ не выходит на Майдан? Сколько будет терпеть беспредел ещё.