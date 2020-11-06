Рада не смогла назначить новых судей в состав КС

Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламент рассмотрел на должности судей КС четырех кандидатов - Ольгу Боднар-Петровскую ("Батькивщина"), Наталью Денисенко ("Голос"), Юрия Павленко (ОПЗЖ) и Николая Серого ("ЕС"). За Боднар-Петровскую отдали 126 голосов, за Денисенко - 38, за Павленко - 154, за Серого - 97.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" хотят назначить судьей КС своего нардепа Совгирю

Представителя от "Слуги народа" Виктора Кичуна, имя которого ранее озвучивали среди наиболее вероятных кандидатов на назначение, не рассматривали.

Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету провести повторный конкурс.