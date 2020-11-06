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ВР (8166) КС (928) призначення (634)

Рада не змогла призначити нових суддів до складу КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не змогла призначити нових суддів до складу КС

Верховна Рада не змогла призначити суддів на вакантні посади в Конституційному Суді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Парламент розглянув на посади суддів КС чотирьох кандидатів - Ольгу Боднар-Петровську ("Батьківщина"), Наталію Денисенко ("Голос"), Юрія Павленка (ОПЗЖ) і Миколу Сірого ("ЄС"). За Боднар-Петровську віддали 126 голосів, за Денисенко - 38, за Павленка - 154, за Сірого - 97.

Представника від "Слуги народу" Віктора Кичуна, ім'я якого раніше озвучували серед найбільш вірогідних кандидатів на призначення, не розглядали.

Спікер ВР Дмитро Разумков доручив профільному комітету провести повторний конкурс.

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Топ коментарі
+18
И больше всех набрал "судья" от ОПЗЖ.

Ну охренительное переформатирование КСУ.
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06.11.2020 13:09
+11
"Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона" - та який з нього зажоп? Це - кар'єрист донецький.
В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
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06.11.2020 13:37
+8
Судьи КСУ- это должны быть моральные авторитеты, а не это тупицкий с внешностью ранннго брежнева, где НАБУ не надо- все написано на морде лица.
И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
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06.11.2020 13:17
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Правила форума Рада форумчан
когда уже разгонят эту синагогу?
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06.11.2020 13:07 Відповісти
И больше всех набрал "судья" от ОПЗЖ.

Ну охренительное переформатирование КСУ.
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06.11.2020 13:09 Відповісти
Такий же самий урист з дипломом, як і бубочка. Нижче розписав.
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06.11.2020 13:40 Відповісти
Они ж беспристратные ! В чём проблема ? Рада не смогла назначить новых судей в состав КС - Цензор.НЕТ 2896
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06.11.2020 13:12 Відповісти
Судьи КСУ- это должны быть моральные авторитеты, а не это тупицкий с внешностью ранннго брежнева, где НАБУ не надо- все написано на морде лица.
И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
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06.11.2020 13:17 Відповісти
"Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона" - та який з нього зажоп? Це - кар'єрист донецький.
В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
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06.11.2020 13:37 Відповісти
Придется опять ЗЕ сжигать золотовалютные запасы для поддержания курса гривни и рассказывать что ... фсе хорошо, прекрасная маркиза...
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06.11.2020 13:17 Відповісти
Даже не знаю радоваться или огорчаться. Судя по фамилиям в КС метят такие же гниды, ворье и сепары
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06.11.2020 13:19 Відповісти
Там в списке есть Николай Сирый, порядочный человек и очень квалифицированный юрист, доктор наук.
Но по списку от ЕС, так что зелёная мразь его, скорее всего, не пропустит.
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06.11.2020 15:07 Відповісти
Порошенко красиво ответил за Стадион Зе! Нет слов подставил красиво ! Хорошо организовал, теперь он хороший , а Зе узурпатор. Хотя он и продолжает править, то с депутатами G7 встречается, то решает что то в ЕС, когда Зе сидит в Жо в которую себя загнал. Ну не может кухарка управлять Государством. Я не защищаю Порошенко, но склоняюсь перед красивой игрой.
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06.11.2020 13:26 Відповісти
тебе завтра мертвечук "красиво" сыграет-будешь опять склоняться?
порощенко в мире,в том числе и G7 уважают не за красивую игру,а за конкретные дела и авторитет.
бубочкап тоже красиво играл...правда без рук
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06.11.2020 14:11 Відповісти
Т.е. даже депутатов смутило, что выбирать приходится различного вида гавна?
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06.11.2020 13:39 Відповісти
Более того, выбирать приходится вслепую.
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06.11.2020 13:45 Відповісти
1. Это нельзя было делать в пятницу при пустом зале.

2. Зачем назначать судей заново, если конституционный суд надо разогнать, вместе с верховной радой и президентом.
3. Почему народ не выходит на Майдан? Сколько будет терпеть беспредел ещё.
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06.11.2020 19:27 Відповісти
 
 