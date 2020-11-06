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Рада не змогла призначити нових суддів до складу КС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада не змогла призначити суддів на вакантні посади в Конституційному Суді.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Парламент розглянув на посади суддів КС чотирьох кандидатів - Ольгу Боднар-Петровську ("Батьківщина"), Наталію Денисенко ("Голос"), Юрія Павленка (ОПЗЖ) і Миколу Сірого ("ЄС"). За Боднар-Петровську віддали 126 голосів, за Денисенко - 38, за Павленка - 154, за Сірого - 97.
Представника від "Слуги народу" Віктора Кичуна, ім'я якого раніше озвучували серед найбільш вірогідних кандидатів на призначення, не розглядали.
Спікер ВР Дмитро Разумков доручив профільному комітету провести повторний конкурс.
Топ коментарі
+18 Герхард
показати весь коментар06.11.2020 13:09
+11 Ан Мур
показати весь коментар06.11.2020 13:37
+8 Татьяна Лайф
показати весь коментар06.11.2020 13:17
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Будь ласка, зачекайте...
Ну охренительное переформатирование КСУ.
И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
Но по списку от ЕС, так что зелёная мразь его, скорее всего, не пропустит.
порощенко в мире,в том числе и G7 уважают не за красивую игру,а за конкретные дела и авторитет.
бубочкап тоже красиво играл...правда без рук
2. Зачем назначать судей заново, если конституционный суд надо разогнать, вместе с верховной радой и президентом.
3. Почему народ не выходит на Майдан? Сколько будет терпеть беспредел ещё.