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Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты

Практически полное прекращение финансирования обслуживания таких опасных объектов как водохранилища может привести к техногенной катастрофе.

Если ситуацию не изменить, она в любой момент может обернуться многомиллиардными убытками и человеческими жертвами. Об этом говорится в публикации на странице Общественного формирования "Экологический патруль" в Фейсбук., сообщает Обозреватель.

Активисты "Экопатруля" напоминают: советская власть, создавая водохранилища ценой огромных жертв, осознавала опасность этих объектов - и обеспечивала им тщательный уход. После распада СССР ситуация изменилась. Особенно после проведения реформирования отрасли.

"В результате реформирования были существенно сокращены штаты специалистов, ликвидирован флот, заработная плата работников остается на минимальном уровне, и как следствие, пошел отток молодых специалистов, что является проблемой всего водохозяйственного комплекса, где возраст работников превышает 60 лет", - говорится в заметке.

По мнению активистов "Экопатруля", исследований качества воды, споров вокруг способов ее очистки и дискуссий о целесообразности существования водохранилищ - мало. Особенно на фоне катастрофического недофинансирования отрасли.

"Водохранилища существуют каждый день, каждый день небольшой штат рабочих на антикварном оборудовании 60-х годов ХХ века продолжает обеспечивать их безаварийную работу. Сотни километров дренажных каналов, огромная сеть наблюдательных скважин, мониторинговые работы, ремонт насосных станций и очистка дренажных каналов проводятся почти на энтузиазме работников водохозяйственного комплекса. Почему-то на уровне государства отношение к эколого и техногенно-опасным объектам, которыми по сути являются водохранилища, идет по остаточному принципу", - отмечают активисты.

Они предупреждают: подобная ситуация может привести к техногенной катастрофе.

"Государством выделяются огромные средства на правоохранительную и судебную деятельность, мотивируется это необходимостью обеспечения безопасности граждан в государстве, и при этом, не обращается внимание на обеспечение безопасности тех самых граждан от возможных негативных последствий в случае возникновения аварийных ситуаций на водохранилищах. Государством перестали выделяться средства для расширение мониторинговых работ на водохранилищах, привлечение новейших технологий для моделирования дальнейших негативных явлений, замены оборудования 60-х годов ХХ века на современное оборудование с меньшим энергопотреблением", - констатируют активисты "Экопатруля".

Сейчас в "Экопатруле" призывают все экологические и природозащитные организации присоединиться к кампании по донесению серьезности проблемы до руководства государства.

"Если в ближайшие годы отношение государства к этим проблемам не изменится, то нас ожидают катастрофические последствия, ликвидация и устранение которых потребует огромных финансовых ресурсов и может стоить больших человеческих жертв и иметь долгосрочные негативные явления для окружающей среды и экономики. Поэтому призываю коллег-экологов начать дискуссию по этому поводу в средствах массовой информации для донесения этой проблемы до руководства государства", - отметил автор сообщения.

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Топ комментарии
+4
После нас хоть потоп-лозунг кодлана Коломойского.
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06.11.2020 15:20
+3
Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 6695
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06.11.2020 15:19
+2
Да плотины , это очень опасно , тут либо их надо ремонтировать или демонтировать , другого не дано , но если вверху Днепра , рухнет , то ЧАЭС покажется цветочками Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 1164 Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 4287
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06.11.2020 15:33
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Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 6695
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06.11.2020 15:19 Ответить
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После нас хоть потоп-лозунг кодлана Коломойского.
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06.11.2020 15:20 Ответить
Мы,живем в поселке,а ниже, возле дамбы Ках.водохранилище и если не дай Бог прорвет нас смоет мгновенно.Ведь дамбы хранилищ никто не инспектирует,в стране БАРДАК,жизни людские -1 копейка.Вот так люди под страхом живут каждый день,г.Марганец
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06.11.2020 17:37 Ответить
глас вопиющего в пустьіне
про Южньій Буг
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06.11.2020 15:31 Ответить
пд буг - лише одна з річок, що витікає з "озера амадока"...а там проблема...тобто, все це у комплексі
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06.11.2020 15:55 Ответить
Да плотины , это очень опасно , тут либо их надо ремонтировать или демонтировать , другого не дано , но если вверху Днепра , рухнет , то ЧАЭС покажется цветочками Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 1164 Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 4287
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06.11.2020 15:33 Ответить
По ТВ был сюжет про какое-то водохранилище, которое несколько местных компаний превратили в канаву для отходов. Трубы тянутся от водохранилища прямо к производствам. Директор водохранилища разводит руками: "А что я могу сделать?"
Мой ответ этому дядьке такой: "Можешь сделать!". Для начала, если ничего не делаешь, не ходи регулярно получать зарплату за директорство, потому, что ты её не заслужил.
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06.11.2020 15:42 Ответить
межпрочим, аналогичная хфигня и с фирташевскими заводами большой химии. и не только. ахметкино старье такое же. монстры прошлого века, для которых нет запчастей, которые жрут энергию мегаваттами и из-за паровозного кпд в 5% на выходе, дают 95% продукции выбросами в трубы, без фильтров. они давно не конкурентноспособны и держатся только на бесплатной в общем-то рабской силе рабочих. дожимают старьё. а на основе новых современных технологий строится где-то, что-то подобное в планах шмыгаля? )))
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06.11.2020 15:46 Ответить
Та у Шмугаля на язиці черговий "**********".А Ви про якісь нові технології...
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06.11.2020 16:00 Ответить
Меня давно удивляет тот факт, что продукция украинских заводов продается везде (и в Украине тоже) по мировым ценам, а платить коллективу даже те жалкие зарплаты якобы нечем и нечем обновлять производство. Никакого другого объяснения, кроме алчности собственников предприятий, по сути нет. Не знаю, чем занимаются то ли 9, то ли 10 структур, призванных следить за экономическими преступлениями.
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06.11.2020 16:02 Ответить
На случай катастроф у них ответы давно заготовлены
Нехтування обслуговування водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, - екоактивісти - Цензор.НЕТ 7170
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06.11.2020 16:29 Ответить
Може бути і до теми польських абортів.
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06.11.2020 17:35 Ответить
Пока гром не грянет ...
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06.11.2020 17:22 Ответить
 
 