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екологія (604) вода (596)

Нехтування обслуговування водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, - екоактивісти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нехтування обслуговування водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, - екоактивісти

Практично повне припинення фінансування обслуговування таких небезпечних об’єктів, як водосховища, може призвести до техногенної катастрофи.

Якщо ситуацію не змінити, вона у будь-який момент може обернутися багатомільярдними збитками та людськими жертвами. Про це йдеться у публікації на сторінці Громадського формування "Екологічний патруль" у Фейсбук, повідомляє Обозреватель.

Активісти "Екопатруля" нагадують: радянська влада, створюючи водосховища ціною величезних жертв, усвідомлювала небезпечність цих об’єктів - і забезпечувала їм ретельний догляд. Після розпаду СРСР ситуація змінилася. Особливо після проведення реформування галузі.

"Внаслідок реформування були суттєво скорочені штати фахівців, ліквідований флот, заробітна плата працівників залишається на мінімальному рівні, і як наслідок, пішов відтік молодих фахівців, що являється проблемою всього водогосподарського комплексу, де вік працівників перевищує 60 років", - зазначено у дописі.

На думку активістів "Екопатрулю", досліджень якості води, суперечок довкола способів її очищення та дискусій щодо доцільності існування водосховищ - замало. Особливо на фоні катастрофічного недофінансування галузі.

"Водосховища існують кожен день, кожен день невеликий штат робітників на антикварному обладнанні 60-х років ХХ сторіччя продовжує забезпечувати їх безаварійну роботу. Сотні кілометрів дренажних каналів, величезна мережа спостережних свердловин, моніторингові роботи, ремонт насосних станцій та очищення дренажних каналів проводяться майже на ентузіазмі працівників водогосподарського комплексу. Чомусь на рівні держави відношення до еколого- та техногенно-небезпечних об’єктів, якими по суті являються водосховища, йде по залишковому принципу", - наголошують активісти.

Вони застерігають: подібна ситуація може призвести до техногенної катастрофи.

"Державою виділяються величезні кошти на правоохоронну та судову діяльність, мотивуючи це необхідністю забезпечення безпеки громадян в державі, і при цьому, не звертається увага на забезпечення безпеки тих самих громадян від можливих негативних наслідків в разі виникнення аварійних ситуацій на водосховищах. Державою перестали виділятися кошти для розширення моніторингових робіт на водосховищах, залучення новітніх технологій для моделювання подальших негативних явищ, заміни обладнання 60-х років ХХ сторіччя на сучасне обладнання з меншим енергоспоживанням", - констатують активісти "Екопатрулю".

Наразі в "Екопатрулі" закликають усі екологічні та природозахисні організації долучитися до кампанії по донесенню серйозності проблеми до керівництва держави.

"Якщо в найближчі роки відношення держави до цих проблем не зміниться, то нас очікують катастрофічні наслідки, ліквідація та усунення яких буде потребувати величезних фінансових ресурсів та може коштувати великих людських жертв та мати довгострокові негативні явища для довкілля та економіки. Тому закликаю колег-екологів розпочати дискусію з цього приводу в засобах масової інформації для донесення цієї проблеми до керівництва держави", - зазначив автор допису.

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Топ коментарі
+4
После нас хоть потоп-лозунг кодлана Коломойского.
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06.11.2020 15:20
+3
Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 6695
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06.11.2020 15:19
+2
Да плотины , это очень опасно , тут либо их надо ремонтировать или демонтировать , другого не дано , но если вверху Днепра , рухнет , то ЧАЭС покажется цветочками Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 1164 Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 4287
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06.11.2020 15:33
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Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 6695
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06.11.2020 15:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
После нас хоть потоп-лозунг кодлана Коломойского.
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06.11.2020 15:20 Відповісти
Мы,живем в поселке,а ниже, возле дамбы Ках.водохранилище и если не дай Бог прорвет нас смоет мгновенно.Ведь дамбы хранилищ никто не инспектирует,в стране БАРДАК,жизни людские -1 копейка.Вот так люди под страхом живут каждый день,г.Марганец
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06.11.2020 17:37 Відповісти
глас вопиющего в пустьіне
про Южньій Буг
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06.11.2020 15:31 Відповісти
пд буг - лише одна з річок, що витікає з "озера амадока"...а там проблема...тобто, все це у комплексі
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06.11.2020 15:55 Відповісти
Да плотины , это очень опасно , тут либо их надо ремонтировать или демонтировать , другого не дано , но если вверху Днепра , рухнет , то ЧАЭС покажется цветочками Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 1164 Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты - Цензор.НЕТ 4287
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06.11.2020 15:33 Відповісти
По ТВ был сюжет про какое-то водохранилище, которое несколько местных компаний превратили в канаву для отходов. Трубы тянутся от водохранилища прямо к производствам. Директор водохранилища разводит руками: "А что я могу сделать?"
Мой ответ этому дядьке такой: "Можешь сделать!". Для начала, если ничего не делаешь, не ходи регулярно получать зарплату за директорство, потому, что ты её не заслужил.
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06.11.2020 15:42 Відповісти
межпрочим, аналогичная хфигня и с фирташевскими заводами большой химии. и не только. ахметкино старье такое же. монстры прошлого века, для которых нет запчастей, которые жрут энергию мегаваттами и из-за паровозного кпд в 5% на выходе, дают 95% продукции выбросами в трубы, без фильтров. они давно не конкурентноспособны и держатся только на бесплатной в общем-то рабской силе рабочих. дожимают старьё. а на основе новых современных технологий строится где-то, что-то подобное в планах шмыгаля? )))
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06.11.2020 15:46 Відповісти
Та у Шмугаля на язиці черговий "**********".А Ви про якісь нові технології...
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06.11.2020 16:00 Відповісти
Меня давно удивляет тот факт, что продукция украинских заводов продается везде (и в Украине тоже) по мировым ценам, а платить коллективу даже те жалкие зарплаты якобы нечем и нечем обновлять производство. Никакого другого объяснения, кроме алчности собственников предприятий, по сути нет. Не знаю, чем занимаются то ли 9, то ли 10 структур, призванных следить за экономическими преступлениями.
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06.11.2020 16:02 Відповісти
На случай катастроф у них ответы давно заготовлены
Нехтування обслуговування водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, - екоактивісти - Цензор.НЕТ 7170
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06.11.2020 16:29 Відповісти
Може бути і до теми польських абортів.
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06.11.2020 17:35 Відповісти
Пока гром не грянет ...
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06.11.2020 17:22 Відповісти
 
 