Нехтування обслуговування водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, - екоактивісти

Практично повне припинення фінансування обслуговування таких небезпечних об’єктів, як водосховища, може призвести до техногенної катастрофи.

Якщо ситуацію не змінити, вона у будь-який момент може обернутися багатомільярдними збитками та людськими жертвами. Про це йдеться у публікації на сторінці Громадського формування "Екологічний патруль" у Фейсбук, повідомляє Обозреватель.

Активісти "Екопатруля" нагадують: радянська влада, створюючи водосховища ціною величезних жертв, усвідомлювала небезпечність цих об’єктів - і забезпечувала їм ретельний догляд. Після розпаду СРСР ситуація змінилася. Особливо після проведення реформування галузі.

"Внаслідок реформування були суттєво скорочені штати фахівців, ліквідований флот, заробітна плата працівників залишається на мінімальному рівні, і як наслідок, пішов відтік молодих фахівців, що являється проблемою всього водогосподарського комплексу, де вік працівників перевищує 60 років", - зазначено у дописі.

На думку активістів "Екопатрулю", досліджень якості води, суперечок довкола способів її очищення та дискусій щодо доцільності існування водосховищ - замало. Особливо на фоні катастрофічного недофінансування галузі.

"Водосховища існують кожен день, кожен день невеликий штат робітників на антикварному обладнанні 60-х років ХХ сторіччя продовжує забезпечувати їх безаварійну роботу. Сотні кілометрів дренажних каналів, величезна мережа спостережних свердловин, моніторингові роботи, ремонт насосних станцій та очищення дренажних каналів проводяться майже на ентузіазмі працівників водогосподарського комплексу. Чомусь на рівні держави відношення до еколого- та техногенно-небезпечних об’єктів, якими по суті являються водосховища, йде по залишковому принципу", - наголошують активісти.

Вони застерігають: подібна ситуація може призвести до техногенної катастрофи.

"Державою виділяються величезні кошти на правоохоронну та судову діяльність, мотивуючи це необхідністю забезпечення безпеки громадян в державі, і при цьому, не звертається увага на забезпечення безпеки тих самих громадян від можливих негативних наслідків в разі виникнення аварійних ситуацій на водосховищах. Державою перестали виділятися кошти для розширення моніторингових робіт на водосховищах, залучення новітніх технологій для моделювання подальших негативних явищ, заміни обладнання 60-х років ХХ сторіччя на сучасне обладнання з меншим енергоспоживанням", - констатують активісти "Екопатрулю".

Наразі в "Екопатрулі" закликають усі екологічні та природозахисні організації долучитися до кампанії по донесенню серйозності проблеми до керівництва держави.

"Якщо в найближчі роки відношення держави до цих проблем не зміниться, то нас очікують катастрофічні наслідки, ліквідація та усунення яких буде потребувати величезних фінансових ресурсів та може коштувати великих людських жертв та мати довгострокові негативні явища для довкілля та економіки. Тому закликаю колег-екологів розпочати дискусію з цього приводу в засобах масової інформації для донесення цієї проблеми до керівництва держави", - зазначив автор допису.