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Видеоконференция советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 13 ноября, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Видеоконференция советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 13 ноября, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что видеоконференция советник лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"Мы надеемся, что работа Трехсторонней контактной группы будет разблокирована. И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - отметил Зеленский.

Зеленский указал, что режим тишины сохраняется 103 дня, но еще бывают обстрелы, и было три боевых жертвы среди украинских военных.

"Для нас "мир на Донбассе" уже звучит для людей как идиома, а я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что мы не хотим и не можем терять наших людей", - подчеркнул президент.

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а шмаркля собирается хотя бы прочитать письмо Еврокомиссии или оставит как обычно - на "потом"?))
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима, ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений". Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года .
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06.11.2020 17:10 Ответить
да похеру, у него безвизовый движ на ккп "счастье", с Украины бабки качать в подло-заповедник ордловский...
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06.11.2020 17:23 Ответить
Любит клован видео.
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06.11.2020 17:10 Ответить
режим тишины сохраняется 103 дня, но еще бывают обстрелы

Ну от шо тут сказать...
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06.11.2020 17:11 Ответить
гнусавый всё никак не угомонится,дайте ему селедки что-ли
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06.11.2020 17:14 Ответить
Видеоконференция советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 13 ноября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 920
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06.11.2020 17:27 Ответить
 
 