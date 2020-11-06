Відеоконференція радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відеоконференція радників лідерів держав "Нормандського формату" відбудеться 13 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на брифінгу в п'ятницю на підготовці до відкриття КПВВ "Щастя" в Луганській області.

"Ми сподіваємося, що робота Тристоронньої контактної групи буде розблокована. І у нас підготовлено інформацію, що 13 листопада відбудеться відеозв'язок радників "Нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі майбутні кроки. А майбутнє в нас тільки одне - відновлення територіальної цілісності України, повне припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що режим тиші зберігається 103 дні, але ще бувають обстріли, і було три бойові жертви серед українських військових.

"Для нас "мир на Донбасі" вже звучить для людей як ідіома, а я б хотів, щоб це сталося якомога швидше. Тому що ми не хочемо і не можемо втрачати наших людей", - підкреслив президент.

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