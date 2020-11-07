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Одесса (3253) Жванецкий (5)

В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

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Топ комментарии
+38
Юморист он конечно был отменный, но и приспособленец знатный, принимающий из кровавых рук путина награды и звания
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07.11.2020 09:13
+32
За "кроликами" тоже траур будем объявлять? Жванецкий за бабло перед кацапами всю жизнь пританцовывал на сцене. Обычный хитрожопый еврей. Евреи почему-то на лопату не идут. Зеленский яркий пример. Посмотрите по пятницам кацапское ТВ, как наши бывшие соотечественники веселят свинорылых. Идет война, а им смешно и весело!
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07.11.2020 09:29
+29
Может вам стоит мозги включить? Человеку за 80, попробуй в таком возрасте потягаться с Хуйло и его репрессивной машиной. У нас бородатые "мальчики" в пидарских штанишках устали от войны, которую только на экране видят, а вы на Мишу гоните. Достаточно того, что он не сказал ни одного кривого слова против Украины, как это сделали, Кобзон, Табаков, Боярский, Розенбаум
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07.11.2020 09:22
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чучело, я же тебя послал читать вики, чтобы ты тут больше не позорился
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07.11.2020 14:53 Ответить
а чего странного? день траура объявил мэр города - гражданин ******** г-н Трухлявый
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07.11.2020 11:23 Ответить
Траур в Малоросии. Нет нужды траурить в Макшании.
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07.11.2020 11:25 Ответить
«Одно неверное движение и ты - отец». М. Жванецкий.
P.S. Нравственный уровень из репертуара «95 квартала».
Как выразился журналист Аркадий Бабченко: «Был Михал Михалыч Жванецкий. Великий. И нету Михал Михалыча Жванецкого. А есть еще один кавалер заслуг перед путинским отечеством. Безруков, Михалков, Жириновский, Эрнст, Жванецкий. Славная компания».
Точка зрения пана Айдера на награждение М.Жванецкого. https://www.youtube.com/watch?v=6PjfrrSwwgA&feature=share
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07.11.2020 18:09 Ответить
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Бубочка, Задорнов, Жванецкий, Петросян, Кролики Кобзон, Лобода, Повалий, Усик Потап Каменская ...Всем выдать по эбонитовой палочке и пусть пуем на раяли вырабатывают электричество.
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07.11.2020 11:24 Ответить
Может если кто не понял - так это - шутка.
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07.11.2020 11:27 Ответить
Бульвар Майкла Жванецкого начинается от Одесского художественного музея, а заканчивается выгребной ямой общественного туалета
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07.11.2020 18:13 Ответить
Одеса швидше російськомовна, як показав 2014 рік.
Рішення приймалось у мерії, а не одеситами.
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07.11.2020 11:32 Ответить
А в Москве тоже траур из-за его смерти ?
А похоронят где ?
Где-где - в Москве !
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07.11.2020 11:34 Ответить
Ну ******* євреї самопіариться,ну що поробиш--така нація.
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07.11.2020 12:00 Ответить
Причем любят пиарится на чем угодно-даже на собственном позоре и про.бах.)) Маленький народ любит громко кричать чтобы создать впечатление большого народа
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07.11.2020 12:45 Ответить
классный был мужик. Лучик света в совке!
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07.11.2020 12:22 Ответить
Кому сегодня интересен Райкин? Кто будет слушать Хазанова после его смерти?
Кто вспоминает Задорнова ?
Надо подняться до уровня Омара Хайяма, чтобы остаться в памяти.
Калинарный техникум, греческий зал и "тупых америкнцев" никто не вспомнит.
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07.11.2020 12:54 Ответить
а ты без штопора можешь?
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07.11.2020 13:27 Ответить
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А в Украине есть кто-то уровня Омара Хайяма?
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07.11.2020 14:38 Ответить
Не надо трогать Мишу. Пусть покоится с миром. В Одессе его будут помнить всегда.
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07.11.2020 13:17 Ответить
Вірно зробили, підтримую.
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07.11.2020 13:21 Ответить
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Конформист и россиянин....земля рухом.
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07.11.2020 13:40 Ответить
Жванецкий - росиянин??)) https://atn.ua/obshchestvo/zhvaneckiy-eto-prosto-zavist-chto-ukraincy-smogli-ne-promolchali-ne-uterlis
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07.11.2020 15:48 Ответить
Жванецкий - гений.
Несравненный.
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07.11.2020 14:24 Ответить
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Российскую агрессию против своей родины этот юморист осудил? Публично? Так же, как и Лия Ахеджакова? Его тоже травили за это на паРаше?
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07.11.2020 14:27 Ответить
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Вижу, здесь только кремлёвские тролли восхищаются юмористом Жванецким...
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07.11.2020 14:30 Ответить
Запомоился маэстро с этим орденом иохрук Тупина.
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07.11.2020 15:06 Ответить
эй, тролляки, вы бы сначала поглядели,что Жванецкий был в белом списка артистов с 2015 и посещал Украину, а также подписал письмо деятелей культуры, осуждающих оккупацию Крыма, а потом вякали.
вы - пожизненные неудачники, не смеете и что-то лепетать сторону великого артиста.
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07.11.2020 15:13 Ответить
В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города. Источник: https://censor.net/ru/n3229646

Щось це не схоже на єврейське місто - свято шаббату робити трауром. Це скоріше за все ідея ватного керівництва міста яке Московії дупу лиже.
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07.11.2020 18:07 Ответить
чудовий артист, але яке відношення громадянин рашки має до україни?
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07.11.2020 19:01 Ответить
Є така категорія людей - кретини, їм того не збагнути..
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07.11.2020 23:06 Ответить
"На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: "А что вас связывает с родителями?" Откуда я знаю? Что-то связывает", - говорил Жванецкий.
"Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это ж надо - столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк... Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец", - еще одна цитата Жванецкого.
Последнее выступление сатирика состоялось Киеве в июне 2019 года.В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.
"Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ", - говорил Жванецкий.
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07.11.2020 23:16 Ответить
Жванецкий талантлив, самобытен, оригинален. Яркие высказывания Жванецкого
Юморист сравнивал жизнь с роялем - "клавиша белая, клавиша черная… крышка" и шутил о ее парадоксах - "что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь"; "наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу"; "оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, пессимист боится, что так оно и есть".

"Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда - отрицательно".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".
"Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений".
"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".
"Чистая совесть - признак плохой памяти".
"Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил - тот и добрый".
"Юмор - это спасение. А слезы - это жизнь. Поэтому смех сквозь слезы - наше самое главное достижение за все годы существования".
"Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека. Их много".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Женщину легче поменять, чем понять".
"Кто женился на молодой, расплатился сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой".
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07.11.2020 23:22 Ответить
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Куй з ним - одним колаборантом менше.
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08.11.2020 09:15 Ответить
Ты в каких окопах сидел?
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08.11.2020 10:34 Ответить
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