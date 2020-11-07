В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

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