В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого
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В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.
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P.S. Нравственный уровень из репертуара «95 квартала».
Как выразился журналист Аркадий Бабченко: «Был Михал Михалыч Жванецкий. Великий. И нету Михал Михалыча Жванецкого. А есть еще один кавалер заслуг перед путинским отечеством. Безруков, Михалков, Жириновский, Эрнст, Жванецкий. Славная компания».
Точка зрения пана Айдера на награждение М.Жванецкого. https://www.youtube.com/watch?v=6PjfrrSwwgA&feature=share
Рішення приймалось у мерії, а не одеситами.
А похоронят где ?
Где-где - в Москве !
Кто вспоминает Задорнова ?
Надо подняться до уровня Омара Хайяма, чтобы остаться в памяти.
Калинарный техникум, греческий зал и "тупых америкнцев" никто не вспомнит.
Несравненный.
вы - пожизненные неудачники, не смеете и что-то лепетать сторону великого артиста.
Щось це не схоже на єврейське місто - свято шаббату робити трауром. Це скоріше за все ідея ватного керівництва міста яке Московії дупу лиже.
"Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это ж надо - столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк... Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец", - еще одна цитата Жванецкого.
Последнее выступление сатирика состоялось Киеве в июне 2019 года.В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.
"Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ", - говорил Жванецкий.
Юморист сравнивал жизнь с роялем - "клавиша белая, клавиша черная… крышка" и шутил о ее парадоксах - "что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь"; "наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу"; "оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, пессимист боится, что так оно и есть".
"Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда - отрицательно".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".
"Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений".
"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".
"Чистая совесть - признак плохой памяти".
"Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил - тот и добрый".
"Юмор - это спасение. А слезы - это жизнь. Поэтому смех сквозь слезы - наше самое главное достижение за все годы существования".
"Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека. Их много".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Женщину легче поменять, чем понять".
"Кто женился на молодой, расплатился сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой".