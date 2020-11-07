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Одеса (4014) Жванецький (4)

В Одесі суботу оголошено днем жалоби через смерть Жванецького

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Одесі суботу оголошено днем жалоби через смерть Жванецького

В Одесі 7 листопада оголошено днем жалоби через смерть письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який був почесним громадянином міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на увесь світ, почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем ​​жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що в пам'ять про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідної Одеси буде приспущено прапори з траурними стрічками.

Читайте також: Помер сатирик Михайло Жванецький
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Топ коментарі
+38
Юморист он конечно был отменный, но и приспособленец знатный, принимающий из кровавых рук путина награды и звания
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07.11.2020 09:13
+32
За "кроликами" тоже траур будем объявлять? Жванецкий за бабло перед кацапами всю жизнь пританцовывал на сцене. Обычный хитрожопый еврей. Евреи почему-то на лопату не идут. Зеленский яркий пример. Посмотрите по пятницам кацапское ТВ, как наши бывшие соотечественники веселят свинорылых. Идет война, а им смешно и весело!
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07.11.2020 09:29
+29
Может вам стоит мозги включить? Человеку за 80, попробуй в таком возрасте потягаться с ***** и его репрессивной машиной. У нас бородатые "мальчики" в ********* штанишках устали от войны, которую только на экране видят, а вы на Мишу гоните. Достаточно того, что он не сказал ни одного кривого слова против Украины, как это сделали, Кобзон, Табаков, Боярский, Розенбаум
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07.11.2020 09:22
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чучело, я же тебя послал читать вики, чтобы ты тут больше не позорился
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07.11.2020 14:53 Відповісти
а чего странного? день траура объявил мэр города - гражданин ******** г-н Трухлявый
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07.11.2020 11:23 Відповісти
Траур в Малоросии. Нет нужды траурить в Макшании.
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07.11.2020 11:25 Відповісти
«Одно неверное движение и ты - отец». М. Жванецкий.
P.S. Нравственный уровень из репертуара «95 квартала».
Как выразился журналист Аркадий Бабченко: «Был Михал Михалыч Жванецкий. Великий. И нету Михал Михалыча Жванецкого. А есть еще один кавалер заслуг перед путинским отечеством. Безруков, Михалков, Жириновский, Эрнст, Жванецкий. Славная компания».
Точка зрения пана Айдера на награждение М.Жванецкого. https://www.youtube.com/watch?v=6PjfrrSwwgA&feature=share
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07.11.2020 18:09 Відповісти
Бубочка, Задорнов, Жванецкий, Петросян, Кролики Кобзон, Лобода, Повалий, Усик Потап Каменская ...Всем выдать по эбонитовой палочке и пусть пуем на раяли вырабатывают электричество.
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07.11.2020 11:24 Відповісти
Может если кто не понял - так это - шутка.
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07.11.2020 11:27 Відповісти
Бульвар Майкла Жванецкого начинается от Одесского художественного музея, а заканчивается выгребной ямой общественного туалета
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07.11.2020 18:13 Відповісти
Одеса швидше російськомовна, як показав 2014 рік.
Рішення приймалось у мерії, а не одеситами.
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07.11.2020 11:32 Відповісти
А в Москве тоже траур из-за его смерти ?
А похоронят где ?
Где-где - в Москве !
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07.11.2020 11:34 Відповісти
Ну ******* євреї самопіариться,ну що поробиш--така нація.
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07.11.2020 12:00 Відповісти
Причем любят пиарится на чем угодно-даже на собственном позоре и про.бах.)) Маленький народ любит громко кричать чтобы создать впечатление большого народа
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07.11.2020 12:45 Відповісти
классный был мужик. Лучик света в совке!
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07.11.2020 12:22 Відповісти
Кому сегодня интересен Райкин? Кто будет слушать Хазанова после его смерти?
Кто вспоминает Задорнова ?
Надо подняться до уровня Омара Хайяма, чтобы остаться в памяти.
Калинарный техникум, греческий зал и "тупых америкнцев" никто не вспомнит.
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07.11.2020 12:54 Відповісти
а ты без штопора можешь?
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07.11.2020 13:27 Відповісти
А в Украине есть кто-то уровня Омара Хайяма?
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07.11.2020 14:38 Відповісти
Не надо трогать Мишу. Пусть покоится с миром. В Одессе его будут помнить всегда.
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07.11.2020 13:17 Відповісти
Вірно зробили, підтримую.
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07.11.2020 13:21 Відповісти
Конформист и россиянин....земля рухом.
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07.11.2020 13:40 Відповісти
Жванецкий - росиянин??)) https://atn.ua/obshchestvo/zhvaneckiy-eto-prosto-zavist-chto-ukraincy-smogli-ne-promolchali-ne-uterlis
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07.11.2020 15:48 Відповісти
Жванецкий - гений.
Несравненный.
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07.11.2020 14:24 Відповісти
Российскую агрессию против своей родины этот юморист осудил? Публично? Так же, как и Лия Ахеджакова? Его тоже травили за это на паРаше?
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07.11.2020 14:27 Відповісти
Вижу, здесь только кремлёвские тролли восхищаются юмористом Жванецким...
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07.11.2020 14:30 Відповісти
Запомоился маэстро с этим орденом иохрук Тупина.
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07.11.2020 15:06 Відповісти
эй, тролляки, вы бы сначала поглядели,что Жванецкий был в белом списка артистов с 2015 и посещал Украину, а также подписал письмо деятелей культуры, осуждающих оккупацию Крыма, а потом вякали.
вы - пожизненные неудачники, не смеете и что-то лепетать сторону великого артиста.
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07.11.2020 15:13 Відповісти
В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города. Источник: https://censor.net/ru/n3229646

Щось це не схоже на єврейське місто - свято шаббату робити трауром. Це скоріше за все ідея ватного керівництва міста яке Московії дупу лиже.
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07.11.2020 18:07 Відповісти
чудовий артист, але яке відношення громадянин рашки має до україни?
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07.11.2020 19:01 Відповісти
Є така категорія людей - кретини, їм того не збагнути..
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07.11.2020 23:06 Відповісти
"На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: "А что вас связывает с родителями?" Откуда я знаю? Что-то связывает", - говорил Жванецкий.
"Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это ж надо - столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк... Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец", - еще одна цитата Жванецкого.
Последнее выступление сатирика состоялось Киеве в июне 2019 года.В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.
"Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ", - говорил Жванецкий.
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07.11.2020 23:16 Відповісти
Жванецкий талантлив, самобытен, оригинален. Яркие высказывания Жванецкого
Юморист сравнивал жизнь с роялем - "клавиша белая, клавиша черная… крышка" и шутил о ее парадоксах - "что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь"; "наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу"; "оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, пессимист боится, что так оно и есть".

"Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда - отрицательно".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".
"Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений".
"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".
"Чистая совесть - признак плохой памяти".
"Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил - тот и добрый".
"Юмор - это спасение. А слезы - это жизнь. Поэтому смех сквозь слезы - наше самое главное достижение за все годы существования".
"Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека. Их много".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Женщину легче поменять, чем понять".
"Кто женился на молодой, расплатился сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой".
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07.11.2020 23:22 Відповісти
Куй з ним - одним колаборантом менше.
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08.11.2020 09:15 Відповісти
Ты в каких окопах сидел?
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08.11.2020 10:34 Відповісти
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