В Одесі суботу оголошено днем жалоби через смерть Жванецького
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В Одесі 7 листопада оголошено днем жалоби через смерть письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який був почесним громадянином міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на увесь світ, почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні наголошується, що в пам'ять про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідної Одеси буде приспущено прапори з траурними стрічками.
Будь ласка, зачекайте...
P.S. Нравственный уровень из репертуара «95 квартала».
Как выразился журналист Аркадий Бабченко: «Был Михал Михалыч Жванецкий. Великий. И нету Михал Михалыча Жванецкого. А есть еще один кавалер заслуг перед путинским отечеством. Безруков, Михалков, Жириновский, Эрнст, Жванецкий. Славная компания».
Точка зрения пана Айдера на награждение М.Жванецкого. https://www.youtube.com/watch?v=6PjfrrSwwgA&feature=share
Рішення приймалось у мерії, а не одеситами.
А похоронят где ?
Где-где - в Москве !
Кто вспоминает Задорнова ?
Надо подняться до уровня Омара Хайяма, чтобы остаться в памяти.
Калинарный техникум, греческий зал и "тупых америкнцев" никто не вспомнит.
Несравненный.
вы - пожизненные неудачники, не смеете и что-то лепетать сторону великого артиста.
Щось це не схоже на єврейське місто - свято шаббату робити трауром. Це скоріше за все ідея ватного керівництва міста яке Московії дупу лиже.
"Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это ж надо - столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк... Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец", - еще одна цитата Жванецкого.
Последнее выступление сатирика состоялось Киеве в июне 2019 года.В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.
"Мне нравилось видеть людей на Майдане. Я видел народ. Я давно не видел народ", - говорил Жванецкий.
Юморист сравнивал жизнь с роялем - "клавиша белая, клавиша черная… крышка" и шутил о ее парадоксах - "что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь"; "наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу"; "оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, пессимист боится, что так оно и есть".
"Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда - отрицательно".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".
"Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений".
"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".
"Чистая совесть - признак плохой памяти".
"Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил - тот и добрый".
"Юмор - это спасение. А слезы - это жизнь. Поэтому смех сквозь слезы - наше самое главное достижение за все годы существования".
"Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Идти от плохого человека. Их много".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Женщину легче поменять, чем понять".
"Кто женился на молодой, расплатился сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой".