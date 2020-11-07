В Одесі суботу оголошено днем жалоби через смерть Жванецького

В Одесі 7 листопада оголошено днем жалоби через смерть письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який був почесним громадянином міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на увесь світ, почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем ​​жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що в пам'ять про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідної Одеси буде приспущено прапори з траурними стрічками.

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