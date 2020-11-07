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Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания

Посольство США поздравило Департамент патрульной полиции Украины с пятой годовщиной создания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.

"Наши наилучшие пожелания всем патрульным! Мы рады поддерживать вас в вашем важном деле служения народу Украины!", - говорится в сообщении.

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Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания 01

Автор: Володимир Янченко
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07.11.2020 14:44 Ответить
Полиция заблокировала движение участников автопробега. Участники утверждали, что не пропускать их незаконно.Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания - Цензор.НЕТ 4443
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07.11.2020 14:49 Ответить
Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания - Цензор.НЕТ 7225
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07.11.2020 14:49 Ответить
Полный провал реформы! хотели полицию, получили поллюцию! уже "отреформированные полюцаи стоят в кустах на границе новомосковского и магдалиновского районов(Днепропетровская обл) тормозят машины нюхают спрашивают все ли в порядке, а на вопрос "причина остановки?" начинают блеять , что не включил аварийку при остановке сотрудником поллюции.Как мусора не назови, останется мусором.Хорошие - в хороших гробах!
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07.11.2020 14:50 Ответить
А это такой подвид - полу сапиенс. Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания - Цензор.НЕТ 8600
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07.11.2020 14:52 Ответить
а ее шо включать нада при виде капа? - хера себе - век води, век не знай....
а фотка авакяна на лобовом стекле тоже не помогает?
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07.11.2020 14:58 Ответить
Це річниця смерті-вона мертвою народилась! Це суче кодло ще "переплюне",у своїй нелюдскості, і лихозвісний "Беркут" і "псів Лукашенко"!
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07.11.2020 15:04 Ответить
https://youtu.be/_h6roUeZuJc
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07.11.2020 15:24 Ответить
Зассали Сааку поставить главой МВД? Вот это была бы реформа, а не смена формы.
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07.11.2020 15:25 Ответить
И чему радоваться - на дорогах еще больший бардак чем был при коррумпированных ментах.
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07.11.2020 16:49 Ответить
то-то я думаю, почему сегодня полиции на дорогах нет. А они бухают!
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07.11.2020 18:44 Ответить
шо за ху..ня? Поліцію в Україні створили на день незалежності...США ..тобто 4 липня)) було багато надій ...але з того часу з 2015 ..було багато ..подій...але зарплату їм так і не переглядали..тому ..зарплата копійки на яку прожити важко...але підтянулись старі креативні корупціонери з ДАІ..які знають де знайти гроші...а більшість поліцейських що проходили по конкурсу звільняються..і це вигідно керівництву МВС ...тому ж Авакяну..але не нам пересічним..В Київі некомплект патрульної поліції-50%!!!!
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08.11.2020 00:10 Ответить
 
 