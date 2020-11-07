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Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольство США поздравило Департамент патрульной полиции Украины с пятой годовщиной создания.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.
"Наши наилучшие пожелания всем патрульным! Мы рады поддерживать вас в вашем важном деле служения народу Украины!", - говорится в сообщении.
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а фотка авакяна на лобовом стекле тоже не помогает?