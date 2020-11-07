Посольство США поздравило Патрульную полицию Украины с пятой годовщиной создания

Посольство США поздравило Департамент патрульной полиции Украины с пятой годовщиной создания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.

"Наши наилучшие пожелания всем патрульным! Мы рады поддерживать вас в вашем важном деле служения народу Украины!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Столичные патрульные спасли 20-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть с 25 этажа. ВИДЕО