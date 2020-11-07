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Посольство США привітало патрульну поліцію України з п'ятою річницею створення
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Посольство США привітало Департамент патрульної поліції України з п'ятою річницею створення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку посольства у фейсбуці.
"Наші найкращі побажання всім патрульним! Ми раді підтримувати вас у вашій важливій справі служіння народу України!" - йдеться в повідомленні.
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а фотка авакяна на лобовом стекле тоже не помогает?