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Полиция задержала подозреваемого в убийстве 22-летней жительницы Кировоградской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 22-летней жительницы Кировоградской области

В Малой Виске Кировоградской области суд отправил под арест подозреваемого в убийстве 22-летней девушки, которого полиция разыскивала почти неделю.

Об этом информируют в пресс-службе прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

"Маловисковский районный суд рассмотрел и полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, применив к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

23-летнего парня полиция разыскивала почти неделю. Он недавно переехал в город Малая Виска в дом своей бабушки.

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В минувшее воскресенье около полуночи 22-летняя жительница Малой Виски возвращалась домой. Ее изуродованное тело нашли на следующий день в нескольких метрах от дороги.

Подозреваемого в убийстве зафиксировала камера видеонаблюдения.
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И теперь кормить эту мразь пожизненно?? Что там со смертной казнью для маньяков, Авакян, КСУ, Зелень, кто там еще? Или стелиться под гейропку будете снова?
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07.11.2020 15:52 Ответить
Oleg A Никто ему не даст пожизненное. Лет 12, максимум.
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07.11.2020 16:42 Ответить
16-17...(((
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07.11.2020 16:58 Ответить
а ты вылазь из гейропки и тут права покачай) а то шарий №2 нашелся)
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07.11.2020 18:03 Ответить
. Он недавно переехал в город Малая Виска в дом своей бабушки.Источник: https://censor.net/ru/n3229684
напишите ОТКУДА ЖТОТ УРОД ПРИЕХАЛ
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07.11.2020 16:39 Ответить
да рядом , из села Оситняжка Новомиргородского района , оттуда автобус на Кропиву чз Малую идет .. с мамой и двумя брателами , наверняка подобными..
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07.11.2020 17:03 Ответить
якби точно він , а то ше призначать винним.
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07.11.2020 18:18 Ответить
 
 