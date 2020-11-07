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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 22-річної мешканки Кіровоградської області

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 22-річної мешканки Кіровоградської області

У Малій Висці Кіровоградської області суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві 22-річної дівчини, якого поліція розшукувала майже тиждень.

Про це інформують в пресслужбі прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

"Маловисківський районний суд розглянув і повністю задовольнив клопотання прокуратури, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

23-річного хлопця поліція розшукувала майже тиждень. Він недавно переїхав в місто Мала Виска в будинок своєї бабусі.

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Минулої неділі близько опівночі 22-річна жителька Малої Виски поверталася додому. Її понівечене тіло знайшли наступного дня за кілька метрів від дороги.

Підозрюваного у вбивстві зафіксувала камера відеоспостереження.
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И теперь кормить эту мразь пожизненно?? Что там со смертной казнью для маньяков, Авакян, КСУ, Зелень, кто там еще? Или стелиться под гейропку будете снова?
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07.11.2020 15:52 Відповісти
Oleg A Никто ему не даст пожизненное. Лет 12, максимум.
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07.11.2020 16:42 Відповісти
16-17...(((
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07.11.2020 16:58 Відповісти
а ты вылазь из гейропки и тут права покачай) а то шарий №2 нашелся)
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07.11.2020 18:03 Відповісти
. Он недавно переехал в город Малая Виска в дом своей бабушки.Источник: https://censor.net/ru/n3229684
напишите ОТКУДА ЖТОТ УРОД ПРИЕХАЛ
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07.11.2020 16:39 Відповісти
да рядом , из села Оситняжка Новомиргородского района , оттуда автобус на Кропиву чз Малую идет .. с мамой и двумя брателами , наверняка подобными..
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07.11.2020 17:03 Відповісти
якби точно він , а то ше призначать винним.
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07.11.2020 18:18 Відповісти
 
 