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Новости Политика УкраиныОбщество
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Укрзализныця (2637) электричка (113) Жмак Владимир (24)

"Укрзализныця" запустила дополнительные пригородные электрички

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Анализ нагрузки пригородных маршрутов компании "УЗ" уже дал первые результаты. Юго-Западная железная дорога с конца октября запустила 5 дополнительных электричек в направлении Киев-Тетерев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Политика нового руководства "УЗ", которую недавно возглавил Владимир Жмак, направлена не только на рост прибыльности компании, но и на повышение комфорта и удобства пассажиров, за что большинство пассажиров этого направления скажут ему спасибо уже в ближайшие выходные. Как сообщил директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, Тетеревское направление в утренние и вечерние часы перегружено на 150%. С целью разгрузки этого направления, было запущено дополнительно 5 рейсов в пиковые часы:

  • 6602 Тетерев-Борщаговка (04:05/05:54);
  • 7008 Бородянка-Борщаговка (07:55/09:11);
  • 6616 Бородянка-Борщаговка (10:00/11:21);
  • 7009 Святошин-Бородянка (18:22/19:17);
  • 6625 Киев-Тетерев (19:20/21:16).

"Надеемся, это поможет пассажирам сохранить здоровье, ну а часть людей дополнительно пересядет с автомобиля и выберет "Укрзализныцю", - сказал Перцовский.

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Отметим, что в столичном регионе одним из самых перегруженных является Тетеревское направление (Бородянка, Клавдиево, Буча, Ирпень). Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пассажиров, которых "Укрзализныця" впервые услышала, только с приходом нового руководителя.

Не только Киев страдает от "перенаселенности" электричек. Некоторые регионы Украины также имеют подобную проблему. Так, "Львовская железная дорога" со 2 ноября 2020 года возобновила движение 4 рейсов пригородных поездов в направлении Ковель-Заболотье и Заболотье-Ковель:

  • 6311 Ковель-Заболотье (08:30/10:02);
  • 6312 Заболотье-Ковель (16:25/18:04);
  • 6313 Ковель-Заболотье (20:23/21:59);
  • 6314 Заболотье-Ковель (05:48/07:30).

Нехватка ресурсов, которую на данный момент испытывает "Укрзализныця", не помеха тому, чтоб улучшать качество услуг по перевозке пассажиров. Увеличение количества рейсов на нужных направлениях, говорит о клиентоориентированности команды Владимира Жмака. Это первый руководитель-хозяйственник УЗ, который говорит, что "главный клиент – это пассажир". Будем надеяться, что так будет и дальше.
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А де хайперлуп?
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07.11.2020 15:56 Ответить
За вот эту х-ню с прицеперами, как на фото, надо вводить серьезное наказание.
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07.11.2020 17:35 Ответить
На Фастів що за огризки їздять по 6-8 вагонів. Людей як оселедців, а ще хочуть стримати ковід, зебіли! Невже зайві 4 вагони так вас разорять: подивіться, які тачки паркуються перед офісом Укрзалізниці...
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07.11.2020 17:46 Ответить
Укрзалізниця" запустила додаткові приміські електрички З ЦІЛЛЮ КАРАНТИНІЗАЦІЇ
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07.11.2020 18:40 Ответить
Тут якийсь перебор. Додаткові електрички...круто. ..... Ще трошки і рейки переплавлять на метал. РобоТяги. Пересядуть з таким рульоводством на велосипнди. Обіцяли самі будуть їздити , свіжаком дихати... Нє тооооо відать.
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07.11.2020 18:58 Ответить
А інші напрямки коли?!
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07.11.2020 19:31 Ответить
 
 