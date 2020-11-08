12 945 116
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Китай отправил на орбиту первый в мире тестовый спутник сети 6G, который должен показать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
Экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.
Технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.
Топ комментарии
+17 Юрий Петров 33876dd3
показать весь комментарий08.11.2020 09:39
+17 Андрей Андрийко
показать весь комментарий08.11.2020 09:46
+16 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий08.11.2020 09:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
США - 30
Китай - 29
РФ - 12
ЕС - 4
Япония - 3
Индия, Иран, Израиль - по одному.
Смотрим на китайские самолёты, автомобили - вот такого же уровня и та начинка,
которую запустили - G 6 уровня.. Запустили и запустили университет электронных наук получит премию.
Страна с низким уровне жизни - это Украина! А Китай уже давно не тот, то в 80-90х годах. Съезди и посмотри. Средняя у них 5к юаней. Более 20к гривен. Это дл крупного города конечно копейки. Сможешь кое как прожить.
Уровень жизни Китая сейчас уже высокий. И множество иностранцев из Европы и Азии едут на заработки именно в Китай. Немцы , японцы , корейцы тоже. Даже американцы.
Китай практически - экономика номер 1 в мире. По количеству миллиардеров уступает только США. и В Китае кстати есть средний класс. А не только бедные и богатые , как в Украине.
КНР приобретает вид всё более развитой страны.
Благосостояние простых людей - увеличивается и это - главная цель во всех цивилизованных странах: заботиться о своих!
Нам - в этом плане - до Китая очень далеко.
Поезда в Китае современные и скоростные. А не украинские поезда эпохи советского союза. Перекрашенные. Молчу про мега допотопные вагоны ленинградские в Киеве. Какого года 1987 ? Или старее ?
Да Китай много копирует , но и своего хватает. И опять же - Китай страна 1 мира. Это не россия. Здесь метро в около 30 городах уже есть.
В Пекине около 20 веток метро. В Киеве 3. Последние станции ввели в 2013 ? Или ранее.
Прекрасно знаю Киев. И довольно неплохо знаю Пекин. Даже нет смысла сравнивать. Пекин - реально Мегаполис. Киев- очень слабенько развит. Почти вся инфраструктура - дома , дороги , мосты нуждаются не в ремонте , а в постройки полностью нового.
Съездите и посмотрите - будете думаю в шоке. что сейчас представляет Китай. Неудивительно то Трамп очень боится что экономикой номер 1 будет именно Китай. Если ещё не стал.
Кстати США хотела опустить юань. И первое время получалось. А сейчас юань заметно укрепился. Доллар упал.
Много знаете стран - где национальная валюта укрепляется к доллару , а не падает ? Это вам не россия какая нибудь.
У Китая очень много денег. Она может легко купить Германию , а на сдачу Украину.
Надеюсь что Украина в будущем будет развиваться , а не скатываться в жопу с каждым годом.
У вас очень много клише насчёт Китая. Скажите что они ещё маленького роста все и работают за 1 доллар и миску риса) Да не один китаец за доллар даже не встанет с кровати). Для них это вообще, не деньги. Китай был бедным до 2000х годов. Сейчас развивается сумасшедшими темпами. Корея и япония скоро будут завидовать.