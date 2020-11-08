Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G. ВИДЕО

Китай отправил на орбиту первый в мире тестовый спутник сети 6G, который должен показать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.

Технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

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