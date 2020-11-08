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Китай (2396) спутник (204) 6G (1)

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китай отправил на орбиту первый в мире тестовый спутник сети 6G, который должен показать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.

Технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

Смотрите также: Ракета Vega, изготовленная при участии Украины, вывела на орбиту более 50 спутников. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Там скорее селекция дала плоды. Там тысячу лет убивали подростков если они делали что то плохо. Вонючий совок поступал же коронально наоборот, убивал и ссылал в лагеря тех у кого хоть как-нибудь работали мозги. Вплоть до учителей и врачей. Вот и результат.
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08.11.2020 09:39
+17
Завидовать Китайцам- это все равно что завидовать богатству Путина!!!!
Нехрена там нет хорошего если в комплексе брать!!!! Гулаг сранный!!
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08.11.2020 09:46
+16
только жрать им худосочных летучих мышей явно не стоило....
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08.11.2020 09:38
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Зате у нас на кожному розі кондитерські магазинчики
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08.11.2020 11:05 Ответить
с Рошен
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08.11.2020 11:05 Ответить
Проблема солитонов преодолена?
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08.11.2020 11:05 Ответить
"Ето Джи не спроста. Пятачок, нєсі ружйьо" Китай вивів на орбіту перший у світі супутник 6G - Цензор.НЕТ 6589
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08.11.2020 11:52 Ответить
Интересные изменения в статистике успешных запусков в этом году (на сегодня). Похоже в ближайшие годы Китай скоро станет однозначным лидером.
США - 30
Китай - 29
РФ - 12
ЕС - 4
Япония - 3
Индия, Иран, Израиль - по одному.
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08.11.2020 11:57 Ответить
добре, що хоч не COVID-20 вивели...
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08.11.2020 12:04 Ответить
**** .6g і космос - хто взагалі модерує цю бредятіну ? Технологіїх мобільного зв'язку до космоса і супутників окрім геопозиціонування - єодного мать його стосунку не мають ! Частоти 24,25-29,5 мають радіус дії 200 метрів в умовах звичайнож планети а не космічного вакууму . Тобто те що там вивели нано/тера/пента/кванто частотну фуйню в місті буде працювати до першої стіну , це я перебільшую але тіпа того
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08.11.2020 15:01 Ответить
Чудес не бывает: страна с низким уровнем жизни не может быть лидером в науке.
Смотрим на китайские самолёты, автомобили - вот такого же уровня и та начинка,
которую запустили - G 6 уровня.. Запустили и запустили университет электронных наук получит премию.
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08.11.2020 15:14 Ответить
чушь и бред! Сразу видно никогда не был в Китае!

Страна с низким уровне жизни - это Украина! А Китай уже давно не тот, то в 80-90х годах. Съезди и посмотри. Средняя у них 5к юаней. Более 20к гривен. Это дл крупного города конечно копейки. Сможешь кое как прожить.
Уровень жизни Китая сейчас уже высокий. И множество иностранцев из Европы и Азии едут на заработки именно в Китай. Немцы , японцы , корейцы тоже. Даже американцы.
Китай практически - экономика номер 1 в мире. По количеству миллиардеров уступает только США. и В Китае кстати есть средний класс. А не только бедные и богатые , как в Украине.
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08.11.2020 19:26 Ответить
Можно много спорить, но города Китая - преображаются.
КНР приобретает вид всё более развитой страны.
Благосостояние простых людей - увеличивается и это - главная цель во всех цивилизованных странах: заботиться о своих!
Нам - в этом плане - до Китая очень далеко.
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08.11.2020 15:37 Ответить
Да он никогда не был в Китае. Судит по фильмам Джеки чана 80х)
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08.11.2020 19:27 Ответить
Китай до сих пор ездит на паровозах и дышет ужасными промышленными выбросами - в фильмах про Джеки Чана такое не показывают. Я не был Китае и особо не спешу там побывать. Крупные города производят впечатление, как и Москва, но это не отменяет тоо факта, что Россия - третий мир. Как и Китай. Все военные достижения - копирование или компеляция чужих и далеко не новых решений. Ддля начала давайте посмотрим как Китай завалит весь мир дешёвыми Теслами, не отжав у Маска его гигафэктори.
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09.11.2020 03:23 Ответить
Ну вот. Сразу бы и сказали. Абсолютно ничего не знаю. Беру инфу из интернета.
Поезда в Китае современные и скоростные. А не украинские поезда эпохи советского союза. Перекрашенные. Молчу про мега допотопные вагоны ленинградские в Киеве. Какого года 1987 ? Или старее ?
Да Китай много копирует , но и своего хватает. И опять же - Китай страна 1 мира. Это не россия. Здесь метро в около 30 городах уже есть.
В Пекине около 20 веток метро. В Киеве 3. Последние станции ввели в 2013 ? Или ранее.
Прекрасно знаю Киев. И довольно неплохо знаю Пекин. Даже нет смысла сравнивать. Пекин - реально Мегаполис. Киев- очень слабенько развит. Почти вся инфраструктура - дома , дороги , мосты нуждаются не в ремонте , а в постройки полностью нового.

Съездите и посмотрите - будете думаю в шоке. что сейчас представляет Китай. Неудивительно то Трамп очень боится что экономикой номер 1 будет именно Китай. Если ещё не стал.
Кстати США хотела опустить юань. И первое время получалось. А сейчас юань заметно укрепился. Доллар упал.

Много знаете стран - где национальная валюта укрепляется к доллару , а не падает ? Это вам не россия какая нибудь.
У Китая очень много денег. Она может легко купить Германию , а на сдачу Украину.
Надеюсь что Украина в будущем будет развиваться , а не скатываться в жопу с каждым годом.

У вас очень много клише насчёт Китая. Скажите что они ещё маленького роста все и работают за 1 доллар и миску риса) Да не один китаец за доллар даже не встанет с кровати). Для них это вообще, не деньги. Китай был бедным до 2000х годов. Сейчас развивается сумасшедшими темпами. Корея и япония скоро будут завидовать.
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09.11.2020 17:55 Ответить
Помните анекдот про китайскую космическую рогатку? Прошло не так много времени, и сегодня Китай запускает в космос спутники, а великая скрепоносная вместо этого шкурку гоняет, на большее они не способны. Как сказал г-н Лавров: " Дебилы б..."
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08.11.2020 20:35 Ответить
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