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Китай вивів на орбіту перший у світі супутник 6G. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай відправив на орбіту перший у світі тестовий супутник мережі 6G, який має показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Супутник успішно вийшов на орбіту разом із 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі.

Експериментальний апарат 6G був розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.

Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, що у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.

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Топ коментарі
+17
Там скорее селекция дала плоды. Там тысячу лет убивали подростков если они делали что то плохо. Вонючий совок поступал же коронально наоборот, убивал и ссылал в лагеря тех у кого хоть как-нибудь работали мозги. Вплоть до учителей и врачей. Вот и результат.
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08.11.2020 09:39
+17
Завидовать Китайцам- это все равно что завидовать богатству Путина!!!!
Нехрена там нет хорошего если в комплексе брать!!!! Гулаг сранный!!
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08.11.2020 09:46
+16
только жрать им худосочных летучих мышей явно не стоило....
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08.11.2020 09:38
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Зате у нас на кожному розі кондитерські магазинчики
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08.11.2020 11:05 Відповісти
с Рошен
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08.11.2020 11:05 Відповісти
Проблема солитонов преодолена?
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08.11.2020 11:05 Відповісти
"Ето Джи не спроста. Пятачок, нєсі ружйьо" Китай вивів на орбіту перший у світі супутник 6G - Цензор.НЕТ 6589
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08.11.2020 11:52 Відповісти
Интересные изменения в статистике успешных запусков в этом году (на сегодня). Похоже в ближайшие годы Китай скоро станет однозначным лидером.
США - 30
Китай - 29
РФ - 12
ЕС - 4
Япония - 3
Индия, Иран, Израиль - по одному.
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08.11.2020 11:57 Відповісти
добре, що хоч не COVID-20 вивели...
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08.11.2020 12:04 Відповісти
**** .6g і космос - хто взагалі модерує цю бредятіну ? Технологіїх мобільного зв'язку до космоса і супутників окрім геопозиціонування - єодного мать його стосунку не мають ! Частоти 24,25-29,5 мають радіус дії 200 метрів в умовах звичайнож планети а не космічного вакууму . Тобто те що там вивели нано/тера/пента/кванто частотну фуйню в місті буде працювати до першої стіну , це я перебільшую але тіпа того
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08.11.2020 15:01 Відповісти
Чудес не бывает: страна с низким уровнем жизни не может быть лидером в науке.
Смотрим на китайские самолёты, автомобили - вот такого же уровня и та начинка,
которую запустили - G 6 уровня.. Запустили и запустили университет электронных наук получит премию.
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08.11.2020 15:14 Відповісти
чушь и бред! Сразу видно никогда не был в Китае!

Страна с низким уровне жизни - это Украина! А Китай уже давно не тот, то в 80-90х годах. Съезди и посмотри. Средняя у них 5к юаней. Более 20к гривен. Это дл крупного города конечно копейки. Сможешь кое как прожить.
Уровень жизни Китая сейчас уже высокий. И множество иностранцев из Европы и Азии едут на заработки именно в Китай. Немцы , японцы , корейцы тоже. Даже американцы.
Китай практически - экономика номер 1 в мире. По количеству миллиардеров уступает только США. и В Китае кстати есть средний класс. А не только бедные и богатые , как в Украине.
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08.11.2020 19:26 Відповісти
Можно много спорить, но города Китая - преображаются.
КНР приобретает вид всё более развитой страны.
Благосостояние простых людей - увеличивается и это - главная цель во всех цивилизованных странах: заботиться о своих!
Нам - в этом плане - до Китая очень далеко.
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08.11.2020 15:37 Відповісти
Да он никогда не был в Китае. Судит по фильмам Джеки чана 80х)
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08.11.2020 19:27 Відповісти
Китай до сих пор ездит на паровозах и дышет ужасными промышленными выбросами - в фильмах про Джеки Чана такое не показывают. Я не был Китае и особо не спешу там побывать. Крупные города производят впечатление, как и Москва, но это не отменяет тоо факта, что Россия - третий мир. Как и Китай. Все военные достижения - копирование или компеляция чужих и далеко не новых решений. Ддля начала давайте посмотрим как Китай завалит весь мир дешёвыми Теслами, не отжав у Маска его гигафэктори.
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09.11.2020 03:23 Відповісти
Ну вот. Сразу бы и сказали. Абсолютно ничего не знаю. Беру инфу из интернета.
Поезда в Китае современные и скоростные. А не украинские поезда эпохи советского союза. Перекрашенные. Молчу про мега допотопные вагоны ленинградские в Киеве. Какого года 1987 ? Или старее ?
Да Китай много копирует , но и своего хватает. И опять же - Китай страна 1 мира. Это не россия. Здесь метро в около 30 городах уже есть.
В Пекине около 20 веток метро. В Киеве 3. Последние станции ввели в 2013 ? Или ранее.
Прекрасно знаю Киев. И довольно неплохо знаю Пекин. Даже нет смысла сравнивать. Пекин - реально Мегаполис. Киев- очень слабенько развит. Почти вся инфраструктура - дома , дороги , мосты нуждаются не в ремонте , а в постройки полностью нового.

Съездите и посмотрите - будете думаю в шоке. что сейчас представляет Китай. Неудивительно то Трамп очень боится что экономикой номер 1 будет именно Китай. Если ещё не стал.
Кстати США хотела опустить юань. И первое время получалось. А сейчас юань заметно укрепился. Доллар упал.

Много знаете стран - где национальная валюта укрепляется к доллару , а не падает ? Это вам не россия какая нибудь.
У Китая очень много денег. Она может легко купить Германию , а на сдачу Украину.
Надеюсь что Украина в будущем будет развиваться , а не скатываться в жопу с каждым годом.

У вас очень много клише насчёт Китая. Скажите что они ещё маленького роста все и работают за 1 доллар и миску риса) Да не один китаец за доллар даже не встанет с кровати). Для них это вообще, не деньги. Китай был бедным до 2000х годов. Сейчас развивается сумасшедшими темпами. Корея и япония скоро будут завидовать.
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09.11.2020 17:55 Відповісти
Помните анекдот про китайскую космическую рогатку? Прошло не так много времени, и сегодня Китай запускает в космос спутники, а великая скрепоносная вместо этого шкурку гоняет, на большее они не способны. Как сказал г-н Лавров: " Дебилы б..."
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08.11.2020 20:35 Відповісти
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