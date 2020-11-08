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Китай вивів на орбіту перший у світі супутник 6G. ВIДЕО
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Китай відправив на орбіту перший у світі тестовий супутник мережі 6G, який має показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
Супутник успішно вийшов на орбіту разом із 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі.
Експериментальний апарат 6G був розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.
Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, що у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.
Топ коментарі
+17 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар08.11.2020 09:39
+17 Андрей Андрийко
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+16 Vyacheslav Nesterov
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США - 30
Китай - 29
РФ - 12
ЕС - 4
Япония - 3
Индия, Иран, Израиль - по одному.
Смотрим на китайские самолёты, автомобили - вот такого же уровня и та начинка,
которую запустили - G 6 уровня.. Запустили и запустили университет электронных наук получит премию.
Страна с низким уровне жизни - это Украина! А Китай уже давно не тот, то в 80-90х годах. Съезди и посмотри. Средняя у них 5к юаней. Более 20к гривен. Это дл крупного города конечно копейки. Сможешь кое как прожить.
Уровень жизни Китая сейчас уже высокий. И множество иностранцев из Европы и Азии едут на заработки именно в Китай. Немцы , японцы , корейцы тоже. Даже американцы.
Китай практически - экономика номер 1 в мире. По количеству миллиардеров уступает только США. и В Китае кстати есть средний класс. А не только бедные и богатые , как в Украине.
КНР приобретает вид всё более развитой страны.
Благосостояние простых людей - увеличивается и это - главная цель во всех цивилизованных странах: заботиться о своих!
Нам - в этом плане - до Китая очень далеко.
Поезда в Китае современные и скоростные. А не украинские поезда эпохи советского союза. Перекрашенные. Молчу про мега допотопные вагоны ленинградские в Киеве. Какого года 1987 ? Или старее ?
Да Китай много копирует , но и своего хватает. И опять же - Китай страна 1 мира. Это не россия. Здесь метро в около 30 городах уже есть.
В Пекине около 20 веток метро. В Киеве 3. Последние станции ввели в 2013 ? Или ранее.
Прекрасно знаю Киев. И довольно неплохо знаю Пекин. Даже нет смысла сравнивать. Пекин - реально Мегаполис. Киев- очень слабенько развит. Почти вся инфраструктура - дома , дороги , мосты нуждаются не в ремонте , а в постройки полностью нового.
Съездите и посмотрите - будете думаю в шоке. что сейчас представляет Китай. Неудивительно то Трамп очень боится что экономикой номер 1 будет именно Китай. Если ещё не стал.
Кстати США хотела опустить юань. И первое время получалось. А сейчас юань заметно укрепился. Доллар упал.
Много знаете стран - где национальная валюта укрепляется к доллару , а не падает ? Это вам не россия какая нибудь.
У Китая очень много денег. Она может легко купить Германию , а на сдачу Украину.
Надеюсь что Украина в будущем будет развиваться , а не скатываться в жопу с каждым годом.
У вас очень много клише насчёт Китая. Скажите что они ещё маленького роста все и работают за 1 доллар и миску риса) Да не один китаец за доллар даже не встанет с кровати). Для них это вообще, не деньги. Китай был бедным до 2000х годов. Сейчас развивается сумасшедшими темпами. Корея и япония скоро будут завидовать.