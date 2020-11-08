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Алиев объявил о взятии ключевого карабахского города Шуша, Ереван отрицает

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Алиев объявил о взятии ключевого карабахского города Шуша, Ереван отрицает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наш! Карабах наш!" - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

Читайте также: Армения потерпела поражение в битве за центральный район Карабаха: азербайджанская пехота перерезала ключевую магистраль Лачин-Шуши, - Бутусов

В Армении не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуши в Карабахе.

"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в фейсбуке.
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Топ комментарии
+77
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. Армяне такие же лживые скоты как и кацапы
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08.11.2020 12:20
+53
И еще БАНДЕРОВЕЦ 😀😀😀
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08.11.2020 12:21
+51
Шуша, которая 28,5 лет была под оккупацией, освобождена! Шуша сейчас свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы завоевали эту историческую Победу на поле боя! 8 ноября 20202 года навсегда останется в истории Азербайджана! Эта история будет жить вечно. Это день нашей славной Победы! Мы завоевали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта есть военные решения - и сегодня мы доказываем это на поле боя. Бессмысленные переговоры на протяжении почти 30 лет не приближали нас к какому-либо результату. Наши исконные земли почти 30 лет были под оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто укрепить статус-кво, увековечить его.
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08.11.2020 12:21
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Страница 3 из 3
Вважаю , що зараз саме час Україні й українському бізнесу почати запропоновувати Азербайджану свої послуги в відбудові звільнених азербайджанських територій. Роботи там буде дуже багато.
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08.11.2020 14:46 Ответить
Нічого подібного! Вірмени активно залучали до розробки корисних копалин Нагірного Карабаху іноземців. Зокрема найбільше інвесторів прибуло з Франції і вони грабували Азербайджан хором і з величезною насолодою перетворили Карабах в сировинний придаток Франції. Тому й таке "повизгування" саме від Макрона...
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08.11.2020 15:25 Ответить
Я звернув увагу на те, що навколо звільнених зруйнованих сел - поля , котрі оброблялись вірменами, з котрих зібрано врожай, деякі поля вірмени і зорати встигли. Видно залишену вірменами поганеньку сільськогосподарську техніку. Родючі поля долини Араксу були житницею для вірменського нацистського окупаційного режиму.
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08.11.2020 15:37 Ответить
З поміж усіх народів Кавказу вірмени найбільш працьовиті та розумні. Прогодувати 2,75 млн. громадян не проблема в межах самої Вірменії. А якщо знати що з в країні реально знаходиться лише близько мільйона, то проблеми їжі для вірмен взагалі не існує. Те що ми бачимо сьогодні це "горе від розуму". Іншими словами, вирішили чужими руками жар загрібати і поклалися на далеких кацапів замість того щоб дружити з сусідами. Особливо з грузинами...
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09.11.2020 01:29 Ответить
Ары бегут.... айзеры скоро войдут в пустой степанакерт...
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08.11.2020 13:50 Ответить
Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 94
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08.11.2020 14:04 Ответить
"Русская община Азербайджана" підтримує армію Азербайджану. Що не так?
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08.11.2020 18:11 Ответить
Из Степанакерта эвакуируют население. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента. Сообщается, что из города вывезли практически всех местных жителей. В Минобороны Армении подтвердили, что в настоящее время из Степанакерта вывозят журналистов. Ожидается начало боев в городе со дня на день.

ФОТО с трассы Степанакерт-Ереван
Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 5981

Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 6637
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08.11.2020 14:08 Ответить
скатертью дорога окупационный скот...освобождайте чужую землю.
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08.11.2020 23:52 Ответить
Просто вірмени збираються залишити місто повністю зруйнованим...
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09.11.2020 11:58 Ответить
Ильхам Алиев возле могилы своего отца заявил о занятии Шуши

https://www.facebook.com/aztvresmi/videos/773739376689161
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08.11.2020 14:09 Ответить
бои идут уже к северу от Шуши

https://www.youtube.com/watch?v=LU6fn3YzatQ

ессно, в самом городе еще есть армяне, но... если армяне не начнут некую эпическую контр-атаку, через несколько дней это будет тыл азеров

все, как и прогнозировал Арестович - через 6-7 дней Шуша будет полностью азербайджанской
а потом придет черед Степанакерта
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08.11.2020 14:10 Ответить
Щас вылезет жирный Арцун, которому Бутусов смотрит в рот, и поведает нам, что армия Армении потерпела сокрушительную победу. Враг наголову разбит и в панике, трусливо и жалко, бежит вслед за спрямляющими линию обороны армянами...
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08.11.2020 14:10 Ответить
армянская армия воюет, как стадо баранов!

https://www.youtube.com/watch?v=lN7ttJLXgGQ&feature=emb_title
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08.11.2020 14:11 Ответить
если носороги под Шушей не смогли упереться до зимы и бои уже на подступах к Степанакерту - то снесут ар и погонят дальше к границе ссаными тряпками...
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08.11.2020 14:12 Ответить
Дело в том, что зимы такой суровой там нет. И снега бывает не очень много. Только в горах. И к середине декабря думаю азеры управляться.
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08.11.2020 14:36 Ответить
согласен, что в основном управятся
кроме гор севера

снега бывает не очень много. Только в горах

вот, в горах, т.е. на севере, где ары еще будут сидеть
как раз там, где ары из Армении будут горными тропами снабжать своих партизан / диверсантов...
короче говоря, эта зима может сильно ударить по арам, сильнее чем по азерам
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08.11.2020 14:41 Ответить
Я думаю в горах будет использована активно артиллерия, авиация и беспилотники. Дело в том, что сейчас погода похуже, будет получше и будет массовое накрытие с воздуха. Дело в том, что при наличии современных беспилотников горные тропы не спасут. Да и по ним БУКи, ТОРы и танки не потащишь.
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08.11.2020 14:45 Ответить
согласен
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08.11.2020 14:48 Ответить
Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 2518
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08.11.2020 14:13 Ответить
Це "Русская община Азербайджана" підтримує армію Азербайджану. Що не так?
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08.11.2020 18:14 Ответить
Вот и хорошо. Хоть где-то дела идут на лад.
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08.11.2020 14:26 Ответить
Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 9561
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08.11.2020 14:26 Ответить
СРОЧНО⚡️ВС Азербайджана отступают на Мартунинском направлении⚡️

Источники проекта @wargonzo на юго-восточном фронте так же сообщают о том, что Армии Обороны Арцаха удалось сбить один самолет недалеко от Мартуни
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08.11.2020 14:30 Ответить
брехуна сємьона пєгова - вже й самі вірмени вважають брехуном, а українці - тим паче. Так що мимо. Сподіваюсь, що він попаде в полон азербайджанців, і там його жорстко відгеноцидять.
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08.11.2020 14:42 Ответить
Киев на пороге крупного скандала с Баку.Из-за негласного решенияЗеленского приостановить выполнение контракта«Укрспецэкспорта»с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П18 ... Яке ж воно(Зе)кончене, та кому на геополітичному полі такі друзі зрадливі потрібні? (с)
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08.11.2020 14:35 Ответить
Я не пойму всеобщую радость...Кацапы поменяли Армению на Азербайджан.Почитайте азербайджанскую прессу и все поймете.Там сейчас одно:"росия-великая,путин-великий,дружба навеки".Радуются,что ***** им не мешает и будут благодарны ему до последнего.А теперь вопрос:чему мы радуемся?Тому,что вместо вшивой Армении,у РФ союзником будет реально значимый Азербайджан?Нам и врагов не надо с таким подходом
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08.11.2020 14:37 Ответить
Тим самим підтвердили, що як союзник, московія лайно.
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08.11.2020 15:11 Ответить
Та,то-само собой.Кацапам нельзя верить,как в личном плане,так и на уровне государства.Гнилые душенки без совести и чести
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08.11.2020 15:16 Ответить
Слово "душонка", так само, як і "тушонка", - пишуться через "о".
А от "бабёнка" чомусь пишеться через "йо"...
От, бісові баби, - і тут підісрали! Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 3870
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08.11.2020 15:44 Ответить
Ваша армянская пропаганда шита белыми нитками. Ничего умней придумать не могли?
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08.11.2020 15:41 Ответить
Это не армянская пропаганда,а реалии сегодняшнего дня.И можно сколько угодно выдавать желаемое за действительное,но правды не изменишь.Мне армяне ненавистны не меньше,чем вам(и за поддержку оккупации Крыма,и за подлизывания жопы *утина),но глупо отрицать происходящее
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08.11.2020 15:53 Ответить
Простите, но глупо утверждать то , чего нет. Я живу в Азербайджане и ни разу не слышал и не видел вашу правду)
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08.11.2020 15:56 Ответить
К примеру:знаете этот ресурс?https://haqqin.az/
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08.11.2020 15:58 Ответить
Я знаю этот ресурс, но где те реалии, о которых вы говорите?
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08.11.2020 17:17 Ответить
Знаете,когда террориста,на чьих руках кровь десятков тысяч украинцев и который начал эту войну называют "лидер Союза добровольцев Донбасса ",когда по Баку едет автопробег "за дружбу рф и Азербайджана",когда ***** называют "мудрым лидером",это наводит на определенные размышления.Не так ли?И я не написал ничего крамольного:Алиев действует в интересах своего народа и всячески пытается договориться с ******,чтоб оно не вмешалось.И ,думаю,сложно обвинять его в чем-то:в бою все средства хороши.Только не ****************** не вмешивается не потому,что хочет восстановить справедливость,вернув Азербайджану оккупированные земли,а потому,что банально ссыт Турцию,поддержкой которой дальновидно заручился Алиев.Алиев сыграл на ненависти турков к армянам,на больных точках и слабостях рф,подкрепил это модернизацией армии и патриотическим настроем населения и сыграл шикарную шахматную партию,призом в которой будет его место в истории Азербайджана(и не только).Нам бы такого Алиева...
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08.11.2020 17:38 Ответить
У Айзербаджана союзник Турция, йухло это так, для красивой картинки...
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09.11.2020 07:42 Ответить
Могу спорить с любым на любэ, шо Карабах не станет Азербайджаном.

...азербайджанским станет -- в компромиссной форме...
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08.11.2020 14:46 Ответить
Где эти эксперты, что говорили: "война будет изнурительной для обеих сторон и быстро закончится, когда обе стороны поймут в бесполезности военного решения данной проблемы"? Кто-то что-то ляпнет, а продажные СМИ их цитируют. В итоге у "эксперта" облом, а у СМИ как с гуся вода. Получается, что СМИ для пропаганды используют дебилов, называя их экспертами, а сами при этом как бы ни при чём.
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08.11.2020 15:53 Ответить
Все проще:СМИ публикуют разные точки зрения(порой самые идиотские) с целью привлечения как можно большей аудитории.А "экспертов" всегда найдется тонна-кому же не хочется попонтоваться перед публикой.Все банально
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08.11.2020 16:02 Ответить
Но СМИ больше акцентируют внимание на тех, чьи мнения пытаются внедрить в головы своих читателей.
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08.11.2020 17:21 Ответить
Согласен.Но это уже не их инициатива,а задачи,поставленные извне.И задачи эти могут быть разнообразными,а зачастую и противоречивыми
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08.11.2020 17:41 Ответить
Мехман, ответьте на вопрос (я отнюдь не злорадствую а просто не в курсе) каковы были на протяжении 30 лет отношения между Азербайджаном и Карабахом? были ли пункты пропуска? ездили ли люди туда сюда? была ли торговля? платили ли вы им пенсии и соц выплаты и т.д. ? вы правильно поняли- я хочу сравнить ситуацию там с нашей лугандоновской проблемой... пока я понимаю одно - без вооруженной борьбы победы в лугандоне нам не видать!
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08.11.2020 16:57 Ответить
На протяжении 30 лет, после прекращения огня, была "линия соприкосновения" военных. Естественно ни о каких пунктах пропусков, а тем более о торговых отношениях с оккупантами не могло быть и речи. Пенсии и прочие соцвыплаты - это уже из области садомазо)
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08.11.2020 17:16 Ответить
Вот именно так ,по международным нормам,и должна выглядеть оккупированная территория.А у нас не садомазо.У нас такое,что если я скажу теми словами,что хочу,то меня сразу заблокируют.Ну,вы поняли о чем я)Удачи вам в борьбе с оккупантом.Ваша Победа и нам придаст сил
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08.11.2020 17:45 Ответить
Полагаю, что ничего не было. Азербайджанцы люто ненавидят армян, и наоборот.
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08.11.2020 17:17 Ответить
Как по-вашему должны относиться к тем, кто жил на твоей земле, а потом предательски отобрал её и убивал твоих соотечественников?
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08.11.2020 17:23 Ответить
спасибо за ответ. я тоже так думаю.
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08.11.2020 17:42 Ответить
Оккупанты должны быть разбиты!
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08.11.2020 21:11 Ответить
Корреспонденты французского Le Monde в Ханкенди пишут, что раненых из Шуши привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Даже не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых - их тоже подняли в крепость.
Шуша, находящаяся на высоте от 1400 м до 1800 м над уровнем моря, расположена на скале и считается неприступной крепостью. Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты ВС Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны «зеленки», примыкающей к селу Гярибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли Старую Крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе.
https://aze.az/kak-azerbajdzhancy-vzjali-shushu-podrobnosti.html
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09.11.2020 07:32 Ответить
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