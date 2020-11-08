Алієв оголосив про взяття ключового карабаського міста Шуша, Єреван заперечує
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю заявив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"З величезним почуттям гордості я заявляю, що місто Шуша звільнено від вірменської окупації. Шуша наша! Карабах наш!" - заявив Алієв у неділю у зверненні до азербайджанського народу.
Шуша (вірм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху. Воно розташоване за 11 км від столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки Степанакерта.
У Вірменії не підтверджують заяву Алієва про те, що азербайджанські війська зайняли місто Шуша в Карабасі.
"У Шуші бої тривають. Чекайте і вірте нашим військам", - написав представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян на своїй сторінці у фейсбуці.
Будь ласка, зачекайте...
ФОТО с трассы Степанакерт-Ереван
https://www.facebook.com/aztvresmi/videos/773739376689161
https://www.youtube.com/watch?v=LU6fn3YzatQ
ессно, в самом городе еще есть армяне, но... если армяне не начнут некую эпическую контр-атаку, через несколько дней это будет тыл азеров
все, как и прогнозировал Арестович - через 6-7 дней Шуша будет полностью азербайджанской
а потом придет черед Степанакерта
https://www.youtube.com/watch?v=lN7ttJLXgGQ&feature=emb_title
кроме гор севера
снега бывает не очень много. Только в горах
вот, в горах, т.е. на севере, где ары еще будут сидеть
как раз там, где ары из Армении будут горными тропами снабжать своих партизан / диверсантов...
короче говоря, эта зима может сильно ударить по арам, сильнее чем по азерам
Источники проекта @wargonzo на юго-восточном фронте так же сообщают о том, что Армии Обороны Арцаха удалось сбить один самолет недалеко от Мартуни
А от "бабёнка" чомусь пишеться через "йо"...
От, бісові баби, - і тут підісрали!
...азербайджанским станет -- в компромиссной форме...
Шуша, находящаяся на высоте от 1400 м до 1800 м над уровнем моря, расположена на скале и считается неприступной крепостью. Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты ВС Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны «зеленки», примыкающей к селу Гярибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли Старую Крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе.
https://aze.az/kak-azerbajdzhancy-vzjali-shushu-podrobnosti.html