Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря

Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская область) назначены на 27 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

Поэтому, согласно Избирательного кодекса, в городе должны состояться повторные выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19