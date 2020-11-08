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Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря

Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская область) назначены на 27 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

Поэтому, согласно Избирательного кодекса, в городе должны состояться повторные выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19

Автор: Володимир Янченко
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на вот эту гирлянду-самальотик мер федорчук списал 200,000 грн. без тендера.
собаке собачья смерть
Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - Цензор.НЕТ 1399
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08.11.2020 20:20 Ответить
А че не 31?
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08.11.2020 20:20 Ответить
Скоро перевыборы президента и парламента. В Жулянском районе Киева жесть какой гулл стоит от взлетающих самолетов, крысы полетели с тонущего корабля.
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08.11.2020 20:36 Ответить
ахаха))) сколько раз улетали????)))))
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08.11.2020 22:31 Ответить
А что они дадут населеию, та ничего.
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08.11.2020 20:50 Ответить
Бориспільці знову оберуть якогось довбня з партії "Наш край". Ще не винайшли таких ліків, щоб лікували українців від довбойобства.
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08.11.2020 23:02 Ответить
 
 