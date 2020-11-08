Повторні вибори мера Борисполя відбудуться 27 грудня

Повторні вибори міського голови Борисполя (Київська область) призначені на 27 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На виборах 25 жовтня переміг чинний мер Анатолій Федорчук (балотувався від партії "Наш край"). Однак він помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів, від коронавірусної хвороби COVID-19.

Таким чином, в місті мають відбутися повторні вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19