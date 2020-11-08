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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Повторні вибори мера Борисполя відбудуться 27 грудня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повторні вибори мера Борисполя відбудуться 27 грудня

Повторні вибори міського голови Борисполя (Київська область) призначені на 27 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На виборах 25 жовтня переміг чинний мер Анатолій Федорчук (балотувався від партії "Наш край"). Однак він помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів, від коронавірусної хвороби COVID-19.

Таким чином, в місті мають відбутися повторні вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19
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на вот эту гирлянду-самальотик мер федорчук списал 200,000 грн. без тендера.
собаке собачья смерть
Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - Цензор.НЕТ 1399
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08.11.2020 20:20 Відповісти
А че не 31?
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08.11.2020 20:20 Відповісти
Скоро перевыборы президента и парламента. В Жулянском районе Киева жесть какой гулл стоит от взлетающих самолетов, крысы полетели с тонущего корабля.
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08.11.2020 20:36 Відповісти
ахаха))) сколько раз улетали????)))))
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08.11.2020 22:31 Відповісти
А что они дадут населеию, та ничего.
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08.11.2020 20:50 Відповісти
Бориспільці знову оберуть якогось довбня з партії "Наш край". Ще не винайшли таких ліків, щоб лікували українців від довбойобства.
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08.11.2020 23:02 Відповісти
 
 