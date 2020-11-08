Повторні вибори мера Борисполя відбудуться 27 грудня
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Повторні вибори міського голови Борисполя (Київська область) призначені на 27 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На виборах 25 жовтня переміг чинний мер Анатолій Федорчук (балотувався від партії "Наш край"). Однак він помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів, від коронавірусної хвороби COVID-19.
Таким чином, в місті мають відбутися повторні вибори.
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