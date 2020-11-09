Все КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября, - пресс-центр

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск граждан и транспортных средств, сообщает штаб ООС.

"На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской - через КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", - указывается в сообщении в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

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Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.