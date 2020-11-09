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Все КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября, - пресс-центр

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск граждан и транспортных средств, сообщает штаб ООС.

"На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской - через КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", - указывается в сообщении в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

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Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

Все КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября, - пресс-центр 01
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Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" или обсервации,

Именно так оно и будет...
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09.11.2020 09:56 Ответить
До тих пір, доки в України не буде 100%-го контролю за кордоном в т.з. ОРДЛО, - закрити КПВВ і максимально обмежити сполучення з неконтрольованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим! (Нєх.йшаст.ть!)
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09.11.2020 09:59 Ответить
правильно эпидемия спала((((
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09.11.2020 10:01 Ответить
И это в тот момент когда коронавирус набирает обороты и министр МОЗ говорит о том что не за горами 15- 20 тысяч зараженных в сутки и коллапс в стране. Странно слышать про открытие КПВВ, если только это не для того что бы ускорить час большой "Ж" ( а может за такие предложения уже пора садить)
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09.11.2020 10:06 Ответить
Час Ж зеленій соплі до лампочки. Піар юбер аллєс. Він найвеличніший спасітєль і месія всєя Галактики.
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09.11.2020 10:11 Ответить
Усі КПВВ треба закрити на 20 років.
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09.11.2020 10:31 Ответить
Власти таки спешат увеличить рост заболеваемости до 20000 в сутки. Декабрь на носу, надо объявлять ЧП, иначе будет ПУТЧ.
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09.11.2020 14:40 Ответить
 
 