Усі КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада, - пресцентр

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 10 листопада, відновлять пропуск громадян та транспортних засобів, повідомляє штаб ООС.

"На території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте"", - зазначається в повідомленні в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде здійснюватися щодня з 8:00 до 18:00.

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Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020.