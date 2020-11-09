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Усі КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада, - пресцентр

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада, - пресцентр

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 10 листопада, відновлять пропуск громадян та транспортних засобів, повідомляє штаб ООС.

"На території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте"", - зазначається в повідомленні в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде здійснюватися щодня з 8:00 до 18:00.

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Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020.

Усі КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада, - пресцентр 01

Автор: Анастасія Потіха
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Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" или обсервации,

Именно так оно и будет...
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09.11.2020 09:56 Відповісти
До тих пір, доки в України не буде 100%-го контролю за кордоном в т.з. ОРДЛО, - закрити КПВВ і максимально обмежити сполучення з неконтрольованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим! (Нєх.йшаст.ть!)
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09.11.2020 09:59 Відповісти
правильно эпидемия спала((((
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09.11.2020 10:01 Відповісти
И это в тот момент когда коронавирус набирает обороты и министр МОЗ говорит о том что не за горами 15- 20 тысяч зараженных в сутки и коллапс в стране. Странно слышать про открытие КПВВ, если только это не для того что бы ускорить час большой "Ж" ( а может за такие предложения уже пора садить)
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Час Ж зеленій соплі до лампочки. Піар юбер аллєс. Він найвеличніший спасітєль і месія всєя Галактики.
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09.11.2020 10:11 Відповісти
Усі КПВВ треба закрити на 20 років.
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09.11.2020 10:31 Відповісти
Власти таки спешат увеличить рост заболеваемости до 20000 в сутки. Декабрь на носу, надо объявлять ЧП, иначе будет ПУТЧ.
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09.11.2020 14:40 Відповісти
 
 