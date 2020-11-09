АМКУ признал недобросовестность конкуренции со стороны "Книгарня Є"

Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины подтвердила нарушения конкуренции со стороны сети магазинов "Книгарня Є" и ООО "Видавництво моя книжкова полиця" Натальи Моспан.

Об этом говорится на сайте административной коллегии АМКУ., сообщает РБК Украина.

В частности, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения статей 8 и 10 закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде дискредитации ООО "Якабу Трейд" и склонения к бойкоту предприятия.

"Книгарня Є" и "Моя книжкова полиця" обязаны в 10-дневный срок устранить нарушения, а также АМКУ им рекомендует воздержаться от действий по распространению ложных, неточных или неполных сведений, которые дискредитируют онлайн-магазин Yakaboo.

Решение вынесено на основании обращения Yakaboo, причиной для которого стал прошлогодний пост Натальи Моспан и магазина "Книгарня Є" в социальной сети Facebook. В опубликованном сообщении они сообщали о прекращении сотрудничества с Yakaboo и призвали других участников книжного рынка бойкотировать компанию.

Однако проверка АМКУ показала, что в ассортименте Yakaboo представлены издания на 71 языках, компания активно продвигает украинские книги, а деятельность компании осуществляется в соответствии с законом Украины "Об издательском деле".

Теперь ООО "Книгарня Є" и ООО "Видавництво моя книжкова полиця" должны в 10-дневный срок со дня получения рекомендаций устранить причины возникновения нарушения, а также не допустить их проявлений в дальнейшем.

Кроме того, АМКУ рекомендует воздержаться от совершения действий по распространению любых ложных, неточных или неполных сведений, имеющих дискредитирующий характер и способных нанести ущерб деловой репутации Yakaboo, а также направленных на склонение к бойкоту компании.

Напомним, в 2020 году в ООО "Книгарня Є" заявили о расширении ассортимента российских изданий. В сети магазинов отметили, что пойти на такой шаг их заставила ситуация на книжном рынке.