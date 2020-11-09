РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15007 посетителей онлайн
Новости Общество
2 908 7
книги (620) Антимонопольный комитет (473)

АМКУ признал недобросовестность конкуренции со стороны "Книгарня Є"

Новости Цензор.НЕТ Общество

АМКУ признал недобросовестность конкуренции со стороны

Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины подтвердила нарушения конкуренции со стороны сети магазинов "Книгарня Є" и ООО "Видавництво моя книжкова полиця" Натальи Моспан.

Об этом говорится на сайте административной коллегии АМКУ., сообщает РБК Украина.

В частности, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения статей 8 и 10 закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде дискредитации ООО "Якабу Трейд" и склонения к бойкоту предприятия.

"Книгарня Є" и "Моя книжкова полиця" обязаны в 10-дневный срок устранить нарушения, а также АМКУ им рекомендует воздержаться от действий по распространению ложных, неточных или неполных сведений, которые дискредитируют онлайн-магазин Yakaboo.

Решение вынесено на основании обращения Yakaboo, причиной для которого стал прошлогодний пост Натальи Моспан и магазина "Книгарня Є" в социальной сети Facebook. В опубликованном сообщении они сообщали о прекращении сотрудничества с Yakaboo и призвали других участников книжного рынка бойкотировать компанию.

Однако проверка АМКУ показала, что в ассортименте Yakaboo представлены издания на 71 языках, компания активно продвигает украинские книги, а деятельность компании осуществляется в соответствии с законом Украины "Об издательском деле".

Теперь ООО "Книгарня Є" и ООО "Видавництво моя книжкова полиця" должны в 10-дневный срок со дня получения рекомендаций устранить причины возникновения нарушения, а также не допустить их проявлений в дальнейшем.

Кроме того, АМКУ рекомендует воздержаться от совершения действий по распространению любых ложных, неточных или неполных сведений, имеющих дискредитирующий характер и способных нанести ущерб деловой репутации Yakaboo, а также направленных на склонение к бойкоту компании.

Напомним, в 2020 году в ООО "Книгарня Є" заявили о расширении ассортимента российских изданий. В сети магазинов отметили, что пойти на такой шаг их заставила ситуация на книжном рынке.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О) ахметова зебилы розгромили, взялись за книжные магазины
показать весь комментарий
09.11.2020 13:01 Ответить
Зато дтек образец конкуренции.
показать весь комментарий
09.11.2020 13:08 Ответить
АМКУ признал недобросовестность конкуренции со стороны "Книгарня Є" - Цензор.НЕТ 5015
показать весь комментарий
09.11.2020 13:41 Ответить
А АМКУ не вважає, що в Україні - МОНОПОЛІЯ на російську мову в ЗМІ ???
показать весь комментарий
09.11.2020 14:18 Ответить
Це так, але питанням засилля російської мови АМКУ не має права займатися.
показать весь комментарий
09.11.2020 14:56 Ответить
Російську мову захищають всі хто завгодно, навіть АМКУ. Ось вона малороська душонка сіла за кермо. Всі знають що робити. Скільки кіно, чи концертів малорос зробив українською? Не шукайте - ні одного!
показать весь комментарий
09.11.2020 15:44 Ответить
 
 