АМКУ визнав недобросовісність конкуренції з боку "Книгарня Є"

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України підтвердила порушення конкуренції з боку мережі магазинів "Книгарня Є" та ТОВ "Видавництво моя книжкова полиця" Наталії Моспан.

Про це йдеться на сайті адміністративної колегії АМКУ, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, в діях компаній виявлено ознаки порушення статей 8 і 10 закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді дискредитації ТОВ "Якабу Трейд" і схиляння до бойкоту підприємства.

"Книгарня Є" та "Моя книжкова полиця" зобов'язані в 10-денний термін усунути порушення, а також АМКУ їм рекомендує утриматися від дій щодо поширення неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують онлайн-крамницю Yakaboo.

Рішення винесено на підставі звернення Yakaboo, причиною для якого став торішній пост Наталії Моспан та магазину "Книгарня Є" в соціальній мережі Facebook. В опублікованому повідомленні вони повідомляли про припинення співпраці з Yakaboo та закликали інших учасників книжкового ринку бойкотувати компанію.

Однак перевірка АМКУ показала, що в асортименті Yakaboo представлені видання 71 мовами, компанія активно просуває українські книги, а діяльність компанії здійснюється відповідно до закону України "Про видавничу справу".

Тепер ТОВ "Книгарня Є" та ТОВ "Видавництво моя книжкова полиця" мають у 10-денний термін з дня отримання рекомендацій усунути причини виникнення порушення, а також не допустити їх проявів надалі.

Крім того, АМКУ рекомендує утриматися від вчинення дій за поширення неправдивих, неточних або неповних відомостей, що мають дискредитуючий характер і здатних завдати шкоди діловій репутації Yakaboo, а також спрямованих на схиляння до бойкоту компанії.

Нагадаємо, у 2020 році в ТОВ "Книгарня Є" заявили про розширення асортименту російських видань. У мережі магазинів зазначили, що піти на такий крок їх змусила ситуація на книжковому ринку.