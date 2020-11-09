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акциз (378) ВР (28725) Кабмин (13799) сигареты (851) табак (284) Федерация работодателей (52) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (75)

Украина на пороге табачного кризиса, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина на пороге табачного кризиса, - СМИ

Запланированное с 1 января 2021 г. повышение акцизов на ТВЕНы сразу в 4,2 раза может спровоцировать в Украине табачный кризис.

Об этом говорится в материале УНИАН

По словам директора департамента Федерации работодателей Украины Александра Яворского, такое повышение акцизов на ТВЕНы приведет к очередному удару по государственному бюджету - доходы от акцизов снизятся.

"Но государственным бюджетом все не ограничится - через механизмы дотаций, субвенций госбюджет прочно связан с местными бюджетами - значит это ударит и по местным громадам. Соответственно, создание дополнительных проблем для госбюджета, тем более на фоне уже имеющихся проблем из коронакризисом - крайне нежелательно", - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, это приведет к существенному уменьшению инвестиций в развитие регионов и региональной экономики, поскольку крупные табачные компании - это не только ТОП-налогоплательщики, но также большие мощные инвесторы.

По мнению кандидата экономических наук, эксперта по вопросам налогообложения, НИИ фискальной политики Университета государственной фискальной службы Украины Татьяны Кощук, в случае реализации такого резкого повышения акцизного налогообложения табачных изделий для нагрева, цена на них может вырасти в полтора раза, что приведет к стремительному распространению контрабанды табачных изделий для нагрева в Украине.

"Нарушится паритет цен в странах-соседях (в феврале 2020 г. цена пачки стиков "Heets" составляла в Беларуси - 1,55 евро, Молдове - 1,82, России - 1,97, Украине - 1,86 евро). Это будет стимулировать контрабанду ТВЕНов в Украину из стран-соседей", - считает эксперт.

По словам Кощук, среди возможных последствий такого шага также высокая вероятность возвращения части потребителей на заметно более дешевые контрабандные сигареты, при курении которых в организм человека попадают сравнительно большие объемы ряда опасных и потенциально опасных веществ.

"Сейчас складывается несколько парадоксальная ситуация: Кабинет Министров Украины, отдельные министерства настроены значительно либеральнее и демонстрируют значительно большее понимание проблем украинского бизнеса - тем более во время коронавирусного кризиса, чем отдельные народные депутаты", - считает руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также уже официально высказалось против резкого повышения акциза, указав, что более правильным является постепенное повышение с запланированным графиком повышения на несколько лет, как это сделано в отношении традиционных сигарет.

Похожую позицию высказали и в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины, считая, что постепенное повышение акцизов принесет госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, чем резкое одномоментное повышение.
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Топ комментарии
+20
зелені дауни
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09.11.2020 14:57
+20
Аваков как раз ситуацию контролирует. Именно потому безакцизные сигареты на каждом шагу.
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09.11.2020 15:02
+12
Бросайте эту гадость курить.
И у вас исчезнет не одна, а несколько проблем!
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09.11.2020 15:15
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зелені дауни
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09.11.2020 14:57 Ответить
Табачной кризиса? Гы, граматеи Украина на пороге табачной кризиса, - СМИ - Цензор.НЕТ 7107

Всё таки как хорошо, что от этого дела избавился!
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09.11.2020 14:58 Ответить
Это суржик от "табачної кризи". Украина на пороге табачного кризиса, - СМИ - Цензор.НЕТ 4847
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09.11.2020 15:12 Ответить
Я тоже бросил.
И очень легко.
Просто сильно захотел и бросил.
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09.11.2020 15:13 Ответить
А я не бросил. В системе 37 лет. И что мне теперь делать? Прям беда. Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5246
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09.11.2020 18:21 Ответить
Легче пить бросить. Не употребляю 8лет,а курить нет. Из-за отдьішки перешел на стики. Стало лучше.
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09.11.2020 20:15 Ответить
Стики не могу. Мне они как-то "воняют". А так бы конечно хорошо бы бросить. Но с таким стажем... Короче слаб человек. А на счет пить - употребляю, но вмеру. На выходных могу или на праздниках чуток. Так что бросить пить вопрос даже не стоит. Кстати, пиво как отрезало лет пять назад. Не тянет абсолютно. Если слабоалкоголки когда захочется - сидр виноградный беру. Вино крайне редко. Водку совсем не употребляю. В основном или чутка коньячка или настойки какой. Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6064
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09.11.2020 20:20 Ответить
Бог помогает, если реально попросишь
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09.11.2020 20:20 Ответить
Бог помогает тому кто не только просит, но и сам в этом направлении что-то делает. Как в том анекдоте известном - пусть хотя бы лотерейный билет купит. Это не мой случай. Силы воли найти не могу. А так чтобы само враз безразличным стало, как к примеру у меня с пивом было, то так не случилось покуда. К тому же у меня и супруга в системе курит. Так что одному бросать не вариант.
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09.11.2020 20:26 Ответить
В стиках главное,что получаещ дозу даже не беря в легкие. Знаю,что нельзя,но 50лет!
А с выпивкой расскажу,и это не анекдот,
9+ лет назад начались проблемы с ливером. Ну беседую с доктором,рна мне чегото заправляет,я ну если 50гр по праздникам. НЕТ!
Вторая зашла в каб.и минуты три слушала,и говорит "Он просто НЕ понимает!" Поговорили на своем жаргоне,и вторая мне говорит:" У вас совершенно свободный выбор! От 1 до 3 лет,в зависимости от того,что и сколько. Далее цироз и ....Или 2х летний курс (600$!)лечения ливера. Вы конечно,тоже умрете,но не от цироза."
Ну вот и курс был... зато сейчас ем что и сколько хочу.
Вот как то так.
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09.11.2020 22:40 Ответить
А я бросил еще проще.
Попробовал один раз... и не начал))
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09.11.2020 15:32 Ответить
Більшість ринку цигарок пішло в тінь, бо влада не контролює ситуацію і не може зупинити контрабанду та незаконний продаж тютюнових виборів! На кожному кроці тютюнові розкладки де продають цигарки без акцизних марок - менти з цього продажу мають свої хабарі і кришують це неподобство! Авакова потрібно знімати з посади, він не контролює ситуацію!
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09.11.2020 14:59 Ответить
Аваков как раз ситуацию контролирует. Именно потому безакцизные сигареты на каждом шагу.
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09.11.2020 15:02 Ответить
Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3564
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09.11.2020 15:33 Ответить
Да ладно. Это еще не самое страшное. Хлебный кризис, водный кризис - вот это не шутки. А это так, ерунда. Курцы потихоньку начнут продавать квартиры и превращаться в бомжей. Эка невидаль. Ну и заголовок нужно подправить.
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09.11.2020 15:00 Ответить
Курец - это еще не наркоман (хотя и на пути), есть хорошие шансы бросить до того, как станет продавать квартиру в погоне за "дозой".
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09.11.2020 15:04 Ответить
Курцы потихоньку начнут продавать квартиры и превращаться в бомжей.
Навряд чи. Втім питання не в курцях а в наповненні бюджету. Телепні як раз і міркували як ви пишете коли приймали збільшення акцизу.
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09.11.2020 15:12 Ответить
А як же "Птица говорун отличаєтся умовм і сообразительностью"(с)?
А в українських говорунів депутатів ні мізків, ні кмітливості.
Хех .....
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09.11.2020 15:01 Ответить
Табачный кризиса однако на пороге,давайте дверь не открывается,она подумает что нет никто и сама уйдет
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09.11.2020 15:01 Ответить
- Тук-тук!
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин....
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09.11.2020 15:05 Ответить
Дай папиросочку у тебя штаны в полосочку
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09.11.2020 15:07 Ответить
В очередь сукины дети, в очередь!!!
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09.11.2020 15:08 Ответить
- Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный Зеленский?
- Вы его напрасно прелестным ругаете!
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09.11.2020 15:16 Ответить
Пусть эта проблема останется, и чтобы других проблем не было. Здоровее будем.
Цинично подсчитывать прибыль от табачных компаний (в виде налогов) - ведь это торговля здоровьем своего народа.
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09.11.2020 15:02 Ответить
Табак - це зло! Інша справа - такий приємний алкоголь Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 542
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09.11.2020 16:33 Ответить
усе мерзота... вбиває реально
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09.11.2020 20:22 Ответить
Прикидуешь, какая это гадость?
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09.11.2020 15:17 Ответить
до чего не прикоснуться - все рушится
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09.11.2020 15:07 Ответить
Пойди сделай ингаляцию никотинчиком. Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5893
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09.11.2020 15:16 Ответить
"семь лет мак не родил - и голода не было"
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09.11.2020 15:09 Ответить
Бросайте курить
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09.11.2020 15:09 Ответить
Табачники паникуют что народ курить перестанет и не будет с кого бабло косить, нашли прям самого умного "кандидата экономических наук, эксперта по вопросам налогообложения, НИИ фискальной политики Университета государственной фискальной службы Украины", такой умный точно их интересы защитит и не даст обанкротится.
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09.11.2020 15:11 Ответить
Само понятие "акциз" является унижающим человеческое достоинство.
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09.11.2020 15:13 Ответить
Бросайте эту гадость курить.
И у вас исчезнет не одна, а несколько проблем!
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09.11.2020 15:15 Ответить
У блаЗЄнських з'явиться: наповнення бюджету Адже акциз піднімається не через турботу про здоров'я курців, а навпаки: на бажанні більше заробити на звичці людини до паління, яку їй важко покинути.
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09.11.2020 15:21 Ответить
Ещё на бухло введите повышенный акциз-и страна будет здоровее, а кто не может без бухла.... ну что ж, этот мир жесток!
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09.11.2020 15:18 Ответить
это очень спорный вопрос! повышение акциза должно тянуть за собой повышение качества алкоголя, а не наоборот!
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09.11.2020 15:21 Ответить
всё проще, будут теперь убивать ради пачки сигарет или бутылки
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09.11.2020 15:40 Ответить
щас расплачусь!!!!
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09.11.2020 15:21 Ответить
Да ладно. Может табачные компании снизят свои аппетиты? Пачка ТВЭН стоит дороже пачки сигарет, при том, что на сигареты идёт больший акциз. А ТВЭН это вообще мрак, можно любую тряпку пропитать химией и стик готов.
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09.11.2020 15:26 Ответить
Смотря каких сигарет! И стик лучше для здоровья.
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09.11.2020 20:19 Ответить
Но он не стоит тех денег. Табачные компании на них получают сверхприбыль
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09.11.2020 21:16 Ответить
А что стОит? Спиртное,наркота - везде,где монополия есть сверхприбыль.
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09.11.2020 22:48 Ответить
вонючие тупые зегниды со своими почитателями...
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09.11.2020 15:27 Ответить
Якщо в результаті тютюнової кризи зникнуть монополісти тютюну з росії, то хай так і буде!!!
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09.11.2020 15:31 Ответить
а слабо в 40 раз!!
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09.11.2020 15:33 Ответить
Нету такой сферы жизни государства, где бы зелёные еще не обделались .. вот уж действительно "до Булави потрібно голови" , а в этом "трускавецком "универе одни идиоты!
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09.11.2020 15:44 Ответить
Пояснили бы, что такое ТВЕНы.
Я уже молчу про какие-то СТИКИ, да еще и пачками...
"Как страшно жить!" (с)
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09.11.2020 15:47 Ответить
А это коучситтеры с мерчендайзерами пусть презентуют вэйпы.)
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09.11.2020 16:19 Ответить
Вообще-то, правильно будет ТИЭН (Табакосодержащие Изделия для Электрического Нагрева), ТВЕН - это уже на украинском - Табаковмістні Вироби Електричного Нагріву.
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09.11.2020 20:50 Ответить
Раньше эти сраные сигареты стоили копейки.
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09.11.2020 15:50 Ответить
Ну как зарплата. 0.35(0.4)×10×3= 10.5 (12)при зряплате 110 неплохие ~10%
Сейчас 50×10×2=1.000. При зряплате 8.000 чуть больше ~12%
Так как там с копейками?!
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09.11.2020 20:29 Ответить
Слушай мудила совковый. При курсе 8грн за доллар, пачка стоила 3 грн вот и посчитай по курсу скол ко она должна б была стоить сегодня, а сколько стоит.
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10.11.2020 07:33 Ответить
Если тьі дурак,то ето надолго!
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10.11.2020 09:58 Ответить
Похоже дурак тут ты один. Ты еще посчитай сигареты сколько в царской россии стоили и да арифметика твоя похожа на серло сумасшедшей собаки.
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10.11.2020 13:00 Ответить
скажу больше заправок для вейпов вообще не станет
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09.11.2020 15:54 Ответить
КУРЦІ ! переходьте на бамбук !
Бамбука в Китаї д0х'я !
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09.11.2020 16:03 Ответить
Никакого у нас кризиса нет,у нас последствия мозгового кризиса у 73 % прастова нариду весной 19го.
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09.11.2020 16:07 Ответить
Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4181 Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 922
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09.11.2020 16:11 Ответить
Сдаётся мне, парни, что новость сия не о сигаретах, а об айкосах...
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09.11.2020 16:16 Ответить
Налоги,налоги,налоги - что при потрохе с гросей рулили экономикой по идиотски,что при зельке со шмыргалёнком,бараны ушли,бараны пришли.
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09.11.2020 16:21 Ответить
Сам ты баран!
При Порохе с Яценюком и Гройсманом - рост ВВП на 3 - 4%.
При Зю с Гончаруком и Шмыгалем - падение ВВП на 3 - 4%.
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09.11.2020 17:29 Ответить
Только полный идиот верит в фальшивые 4 процента подъема ВВП при воре потрохе.
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09.11.2020 18:15 Ответить
Придурок, это дело не веры, а точных цифр, которые подсчитывают вместе с международными экспертами.
А такие дятлы как ты, голосуют за скоморохов и призывают во что-то верить.
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09.11.2020 18:27 Ответить
Только полньій идиот или зебил,верит что +20% к пенсии при стабильньіх ценах,при Порохе,хуже чем +2% к пенсии с подьемом цен на 10%-35% при зельцмане!
И без учета обнуления субсидий!
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09.11.2020 20:35 Ответить
"Страшное дело" теперь легкие без дыма ай я яй... Хотя они уже будут заняты ковидом. Так что этот "кризис" страна как то переживет.
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09.11.2020 16:40 Ответить
пох, хоть $10 пачка - меньше вонять будет на остановках
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09.11.2020 16:43 Ответить
як файно, соски може перестануть сосать і вонять на 3 метри навколо себе.
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09.11.2020 16:52 Ответить
есть обычные синареты, есть айкосики, где испаряется жидкость с никотном, а эти ТВЭЛЫ - некие негорючие папироски, которые вставляются в коробочку, где нагреваются без зажигания.
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09.11.2020 16:58 Ответить
Але це ще не все. На черзі горілчана криза.
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09.11.2020 17:17 Ответить
Айкоси куріть.Або кізяки кінські.Какая разніца ?
Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7010
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09.11.2020 17:25 Ответить
Кому это выгодно ?
Теневому бизнесу и контрафакту!
Чьи интересы защищают наши можновладцы?
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09.11.2020 17:26 Ответить
курить должно быть с каждым днём всё вреднее.
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09.11.2020 17:30 Ответить
Зелёная плесень искренне считает, что народ можно доить акцизами до бесконечности, и за три года хочет пройти путь их повышения такой, какой Польша проходила за двенадцать лет (с соответствующим ростом заработных плат и пенсий). Что ж, 73% надо лечить и такими методами, иначе не дойдет, но скорее бы уже выборы президента и парламента, чтобы избавиться от этих зелёных недоумков навсегда.
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09.11.2020 17:42 Ответить
Купую насіння та засіваю грядки тютюном навесні.
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09.11.2020 17:44 Ответить
Интересно, какие убытки приносить подобная индустрия в целом стране, я думаю там даже считать страшно сколько людей умерло от табококурения и сопутствующих заболеваний!!!
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09.11.2020 17:45 Ответить
На 3 порядка (в 1000) меньше,чем от автотранспорта.
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09.11.2020 20:39 Ответить
Меньше курить будут
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09.11.2020 20:22 Ответить
Меньше не будут. А вот меньше платить налогов - будут.
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09.11.2020 20:41 Ответить
Засрали своими "бычками" всё вокруг! Пытался посчитать их количество на 100 метров пути! Ужас! Пустые пачки через каждые два шага! Кто из вас окурок кладет в карман, или поднимает , если промахнулся в урну? Кроме "добрых пожеланий" нечего сказать! Пусть будет кризис...
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09.11.2020 22:18 Ответить
 
 