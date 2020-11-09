Украина на пороге табачного кризиса, - СМИ
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Запланированное с 1 января 2021 г. повышение акцизов на ТВЕНы сразу в 4,2 раза может спровоцировать в Украине табачный кризис.
Об этом говорится в материале УНИАН.
По словам директора департамента Федерации работодателей Украины Александра Яворского, такое повышение акцизов на ТВЕНы приведет к очередному удару по государственному бюджету - доходы от акцизов снизятся.
"Но государственным бюджетом все не ограничится - через механизмы дотаций, субвенций госбюджет прочно связан с местными бюджетами - значит это ударит и по местным громадам. Соответственно, создание дополнительных проблем для госбюджета, тем более на фоне уже имеющихся проблем из коронакризисом - крайне нежелательно", - считает эксперт.
Кроме того, по его словам, это приведет к существенному уменьшению инвестиций в развитие регионов и региональной экономики, поскольку крупные табачные компании - это не только ТОП-налогоплательщики, но также большие мощные инвесторы.
По мнению кандидата экономических наук, эксперта по вопросам налогообложения, НИИ фискальной политики Университета государственной фискальной службы Украины Татьяны Кощук, в случае реализации такого резкого повышения акцизного налогообложения табачных изделий для нагрева, цена на них может вырасти в полтора раза, что приведет к стремительному распространению контрабанды табачных изделий для нагрева в Украине.
"Нарушится паритет цен в странах-соседях (в феврале 2020 г. цена пачки стиков "Heets" составляла в Беларуси - 1,55 евро, Молдове - 1,82, России - 1,97, Украине - 1,86 евро). Это будет стимулировать контрабанду ТВЕНов в Украину из стран-соседей", - считает эксперт.
По словам Кощук, среди возможных последствий такого шага также высокая вероятность возвращения части потребителей на заметно более дешевые контрабандные сигареты, при курении которых в организм человека попадают сравнительно большие объемы ряда опасных и потенциально опасных веществ.
"Сейчас складывается несколько парадоксальная ситуация: Кабинет Министров Украины, отдельные министерства настроены значительно либеральнее и демонстрируют значительно большее понимание проблем украинского бизнеса - тем более во время коронавирусного кризиса, чем отдельные народные депутаты", - считает руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.
Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также уже официально высказалось против резкого повышения акциза, указав, что более правильным является постепенное повышение с запланированным графиком повышения на несколько лет, как это сделано в отношении традиционных сигарет.
Похожую позицию высказали и в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины, считая, что постепенное повышение акцизов принесет госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, чем резкое одномоментное повышение.
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Всё таки как хорошо, что от этого дела избавился!
И очень легко.
Просто сильно захотел и бросил.
А с выпивкой расскажу,и это не анекдот,
9+ лет назад начались проблемы с ливером. Ну беседую с доктором,рна мне чегото заправляет,я ну если 50гр по праздникам. НЕТ!
Вторая зашла в каб.и минуты три слушала,и говорит "Он просто НЕ понимает!" Поговорили на своем жаргоне,и вторая мне говорит:" У вас совершенно свободный выбор! От 1 до 3 лет,в зависимости от того,что и сколько. Далее цироз и ....Или 2х летний курс (600$!)лечения ливера. Вы конечно,тоже умрете,но не от цироза."
Ну вот и курс был... зато сейчас ем что и сколько хочу.
Вот как то так.
Попробовал один раз... и не начал))
Навряд чи. Втім питання не в курцях а в наповненні бюджету. Телепні як раз і міркували як ви пишете коли приймали збільшення акцизу.
А в українських говорунів депутатів ні мізків, ні кмітливості.
Хех .....
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин....
- Вы его напрасно прелестным ругаете!
Цинично подсчитывать прибыль от табачных компаний (в виде налогов) - ведь это торговля здоровьем своего народа.
И у вас исчезнет не одна, а несколько проблем!
Я уже молчу про какие-то СТИКИ, да еще и пачками...
"Как страшно жить!" (с)
Сейчас 50×10×2=1.000. При зряплате 8.000 чуть больше ~12%
Так как там с копейками?!
Бамбука в Китаї д0х'я !
При Порохе с Яценюком и Гройсманом - рост ВВП на 3 - 4%.
При Зю с Гончаруком и Шмыгалем - падение ВВП на 3 - 4%.
А такие дятлы как ты, голосуют за скоморохов и призывают во что-то верить.
И без учета обнуления субсидий!
Теневому бизнесу и контрафакту!
Чьи интересы защищают наши можновладцы?