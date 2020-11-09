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акциз (166) ВР (11728) Кабмін (6258) цигарки (622) тютюн (205) Федерація роботодавців (48) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (71)

Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ

Заплановане з 1 січня 2021 року підвищення акцизів на ТВЕНи відразу в 4,2 раза може спровокувати в Україні тютюнову кризу.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

За словами директора департаменту Федерації роботодавців України Олександра Яворського, таке підвищення акцизів на ТВЕНи матиме наслідком черговий удар по державному бюджету – доходи від акцизів знизяться.

"Але державним бюджетом все не обмежиться – через механізми дотацій, субвенцій держбюджет міцно пов’язаний із місцевими бюджетами – отже це вдарить і по місцевих громадах. Відповідно, створення додаткових проблем для держбюджету, тим більше на тлі вже наявних проблем через коронакризу – вкрай небажане", - вважає експерт.

Окрім того, за його словами, це призведе до суттєвого зменшення інвестицій в розвиток регіонів та регіональної економіки, оскільки великі тютюнові компанії – це не тільки топплатники податків, але також великі потужні інвестори.

На думку кандидата економічних наук, експерта з питань оподаткування, НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України Тетяни Кощук, у разі реалізації такого різкого підвищення акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання, ціна на них може зрости в півтора рази, що призведе до стрімкого поширення контрабанди тютюнових виборів для нагрівання в Україні.

"Порушиться паритет цін у країнах-сусідах (у лютому 2020 р. ціна пачки стіків "Heets" становила у Білорусі – 1,55 євро, Молдові – 1,82, Росії – 1,97, Україні – 1,86 євро). Це стимулюватиме контрабанду ТВЕНів в Україну з країн-сусідів", - вважає експерт.

За словами Кощук, серед можливих наслідків такого кроку також висока ймовірність повернення частини споживачів на помітно дешевші контрабандні сигарети, при курінні яких до організму людини потрапляють порівняно більші обсяги низки небезпечних і потенційно небезпечних речовин.

"Зараз складається трохи парадоксальна ситуація: Кабінет Міністрів України, окремі міністерства налаштовані значно ліберальніше і демонструють значно більше розуміння до проблем українського бізнесу – тим більше під час коронавірусної кризи, ніж окремі народні депутати", - вважає керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України також вже офіційно висловилося проти різкого підвищення акцизу, вказавши, що більш правильним є поступове підвищення з запланованим графіком підвищення на кілька років, як це зроблено щодо традиційних сигарет.

Схожу позицію висловили і в Інституті економіки та прогнозування НАН України, вважаючи, що поступове підвищення акцизів принесе держбюджету на 18,7 млрд. грн більше доходів, ніж різке одномоментне підвищення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
зелені дауни
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09.11.2020 14:57
+20
Аваков как раз ситуацию контролирует. Именно потому безакцизные сигареты на каждом шагу.
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09.11.2020 15:02
+12
Бросайте эту гадость курить.
И у вас исчезнет не одна, а несколько проблем!
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09.11.2020 15:15
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09.11.2020 14:57 Відповісти
Табачной кризиса? Гы, граматеи Украина на пороге табачной кризиса, - СМИ - Цензор.НЕТ 7107

Всё таки как хорошо, что от этого дела избавился!
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09.11.2020 14:58 Відповісти
Это суржик от "табачної кризи". Украина на пороге табачного кризиса, - СМИ - Цензор.НЕТ 4847
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09.11.2020 15:12 Відповісти
Я тоже бросил.
И очень легко.
Просто сильно захотел и бросил.
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09.11.2020 15:13 Відповісти
А я не бросил. В системе 37 лет. И что мне теперь делать? Прям беда. Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5246
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09.11.2020 18:21 Відповісти
Легче пить бросить. Не употребляю 8лет,а курить нет. Из-за отдьішки перешел на стики. Стало лучше.
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09.11.2020 20:15 Відповісти
Стики не могу. Мне они как-то "воняют". А так бы конечно хорошо бы бросить. Но с таким стажем... Короче слаб человек. А на счет пить - употребляю, но вмеру. На выходных могу или на праздниках чуток. Так что бросить пить вопрос даже не стоит. Кстати, пиво как отрезало лет пять назад. Не тянет абсолютно. Если слабоалкоголки когда захочется - сидр виноградный беру. Вино крайне редко. Водку совсем не употребляю. В основном или чутка коньячка или настойки какой. Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6064
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09.11.2020 20:20 Відповісти
Бог помогает, если реально попросишь
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09.11.2020 20:20 Відповісти
Бог помогает тому кто не только просит, но и сам в этом направлении что-то делает. Как в том анекдоте известном - пусть хотя бы лотерейный билет купит. Это не мой случай. Силы воли найти не могу. А так чтобы само враз безразличным стало, как к примеру у меня с пивом было, то так не случилось покуда. К тому же у меня и супруга в системе курит. Так что одному бросать не вариант.
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09.11.2020 20:26 Відповісти
В стиках главное,что получаещ дозу даже не беря в легкие. Знаю,что нельзя,но 50лет!
А с выпивкой расскажу,и это не анекдот,
9+ лет назад начались проблемы с ливером. Ну беседую с доктором,рна мне чегото заправляет,я ну если 50гр по праздникам. НЕТ!
Вторая зашла в каб.и минуты три слушала,и говорит "Он просто НЕ понимает!" Поговорили на своем жаргоне,и вторая мне говорит:" У вас совершенно свободный выбор! От 1 до 3 лет,в зависимости от того,что и сколько. Далее цироз и ....Или 2х летний курс (600$!)лечения ливера. Вы конечно,тоже умрете,но не от цироза."
Ну вот и курс был... зато сейчас ем что и сколько хочу.
Вот как то так.
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09.11.2020 22:40 Відповісти
А я бросил еще проще.
Попробовал один раз... и не начал))
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09.11.2020 15:32 Відповісти
Більшість ринку цигарок пішло в тінь, бо влада не контролює ситуацію і не може зупинити контрабанду та незаконний продаж тютюнових виборів! На кожному кроці тютюнові розкладки де продають цигарки без акцизних марок - менти з цього продажу мають свої хабарі і кришують це неподобство! Авакова потрібно знімати з посади, він не контролює ситуацію!
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09.11.2020 14:59 Відповісти
Аваков как раз ситуацию контролирует. Именно потому безакцизные сигареты на каждом шагу.
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09.11.2020 15:02 Відповісти
Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3564
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09.11.2020 15:33 Відповісти
Да ладно. Это еще не самое страшное. Хлебный кризис, водный кризис - вот это не шутки. А это так, ерунда. Курцы потихоньку начнут продавать квартиры и превращаться в бомжей. Эка невидаль. Ну и заголовок нужно подправить.
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09.11.2020 15:00 Відповісти
Курец - это еще не наркоман (хотя и на пути), есть хорошие шансы бросить до того, как станет продавать квартиру в погоне за "дозой".
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09.11.2020 15:04 Відповісти
Курцы потихоньку начнут продавать квартиры и превращаться в бомжей.
Навряд чи. Втім питання не в курцях а в наповненні бюджету. Телепні як раз і міркували як ви пишете коли приймали збільшення акцизу.
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09.11.2020 15:12 Відповісти
А як же "Птица говорун отличаєтся умовм і сообразительностью"(с)?
А в українських говорунів депутатів ні мізків, ні кмітливості.
Хех .....
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09.11.2020 15:01 Відповісти
Табачный кризиса однако на пороге,давайте дверь не открывается,она подумает что нет никто и сама уйдет
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09.11.2020 15:01 Відповісти
- Тук-тук!
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин....
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09.11.2020 15:05 Відповісти
Дай папиросочку у тебя штаны в полосочку
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09.11.2020 15:07 Відповісти
В очередь сукины дети, в очередь!!!
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09.11.2020 15:08 Відповісти
- Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный Зеленский?
- Вы его напрасно прелестным ругаете!
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09.11.2020 15:16 Відповісти
Пусть эта проблема останется, и чтобы других проблем не было. Здоровее будем.
Цинично подсчитывать прибыль от табачных компаний (в виде налогов) - ведь это торговля здоровьем своего народа.
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09.11.2020 15:02 Відповісти
Табак - це зло! Інша справа - такий приємний алкоголь Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 542
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09.11.2020 16:33 Відповісти
усе мерзота... вбиває реально
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09.11.2020 20:22 Відповісти
Прикидуешь, какая это гадость?
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09.11.2020 15:17 Відповісти
до чего не прикоснуться - все рушится
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09.11.2020 15:07 Відповісти
Пойди сделай ингаляцию никотинчиком. Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5893
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09.11.2020 15:16 Відповісти
"семь лет мак не родил - и голода не было"
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09.11.2020 15:09 Відповісти
Бросайте курить
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09.11.2020 15:09 Відповісти
Табачники паникуют что народ курить перестанет и не будет с кого бабло косить, нашли прям самого умного "кандидата экономических наук, эксперта по вопросам налогообложения, НИИ фискальной политики Университета государственной фискальной службы Украины", такой умный точно их интересы защитит и не даст обанкротится.
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09.11.2020 15:11 Відповісти
Само понятие "акциз" является унижающим человеческое достоинство.
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09.11.2020 15:13 Відповісти
Бросайте эту гадость курить.
И у вас исчезнет не одна, а несколько проблем!
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09.11.2020 15:15 Відповісти
У блаЗЄнських з'явиться: наповнення бюджету Адже акциз піднімається не через турботу про здоров'я курців, а навпаки: на бажанні більше заробити на звичці людини до паління, яку їй важко покинути.
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09.11.2020 15:21 Відповісти
Ещё на бухло введите повышенный акциз-и страна будет здоровее, а кто не может без бухла.... ну что ж, этот мир жесток!
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09.11.2020 15:18 Відповісти
это очень спорный вопрос! повышение акциза должно тянуть за собой повышение качества алкоголя, а не наоборот!
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09.11.2020 15:21 Відповісти
всё проще, будут теперь убивать ради пачки сигарет или бутылки
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09.11.2020 15:40 Відповісти
щас расплачусь!!!!
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09.11.2020 15:21 Відповісти
Да ладно. Может табачные компании снизят свои аппетиты? Пачка ТВЭН стоит дороже пачки сигарет, при том, что на сигареты идёт больший акциз. А ТВЭН это вообще мрак, можно любую тряпку пропитать химией и стик готов.
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09.11.2020 15:26 Відповісти
Смотря каких сигарет! И стик лучше для здоровья.
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09.11.2020 20:19 Відповісти
Но он не стоит тех денег. Табачные компании на них получают сверхприбыль
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09.11.2020 21:16 Відповісти
А что стОит? Спиртное,наркота - везде,где монополия есть сверхприбыль.
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09.11.2020 22:48 Відповісти
вонючие тупые зегниды со своими почитателями...
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09.11.2020 15:27 Відповісти
Якщо в результаті тютюнової кризи зникнуть монополісти тютюну з росії, то хай так і буде!!!
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09.11.2020 15:31 Відповісти
а слабо в 40 раз!!
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09.11.2020 15:33 Відповісти
Нету такой сферы жизни государства, где бы зелёные еще не обделались .. вот уж действительно "до Булави потрібно голови" , а в этом "трускавецком "универе одни идиоты!
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09.11.2020 15:44 Відповісти
Пояснили бы, что такое ТВЕНы.
Я уже молчу про какие-то СТИКИ, да еще и пачками...
"Как страшно жить!" (с)
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09.11.2020 15:47 Відповісти
А это коучситтеры с мерчендайзерами пусть презентуют вэйпы.)
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09.11.2020 16:19 Відповісти
Вообще-то, правильно будет ТИЭН (Табакосодержащие Изделия для Электрического Нагрева), ТВЕН - это уже на украинском - Табаковмістні Вироби Електричного Нагріву.
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09.11.2020 20:50 Відповісти
Раньше эти сраные сигареты стоили копейки.
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09.11.2020 15:50 Відповісти
Ну как зарплата. 0.35(0.4)×10×3= 10.5 (12)при зряплате 110 неплохие ~10%
Сейчас 50×10×2=1.000. При зряплате 8.000 чуть больше ~12%
Так как там с копейками?!
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09.11.2020 20:29 Відповісти
Слушай мудила совковый. При курсе 8грн за доллар, пачка стоила 3 грн вот и посчитай по курсу скол ко она должна б была стоить сегодня, а сколько стоит.
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10.11.2020 07:33 Відповісти
Если тьі дурак,то ето надолго!
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10.11.2020 09:58 Відповісти
Похоже дурак тут ты один. Ты еще посчитай сигареты сколько в царской россии стоили и да арифметика твоя похожа на серло сумасшедшей собаки.
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10.11.2020 13:00 Відповісти
скажу больше заправок для вейпов вообще не станет
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09.11.2020 15:54 Відповісти
КУРЦІ ! переходьте на бамбук !
Бамбука в Китаї д0х'я !
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09.11.2020 16:03 Відповісти
Никакого у нас кризиса нет,у нас последствия мозгового кризиса у 73 % прастова нариду весной 19го.
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09.11.2020 16:07 Відповісти
Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4181 Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 922
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09.11.2020 16:11 Відповісти
Сдаётся мне, парни, что новость сия не о сигаретах, а об айкосах...
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09.11.2020 16:16 Відповісти
Налоги,налоги,налоги - что при потрохе с гросей рулили экономикой по идиотски,что при зельке со шмыргалёнком,бараны ушли,бараны пришли.
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09.11.2020 16:21 Відповісти
Сам ты баран!
При Порохе с Яценюком и Гройсманом - рост ВВП на 3 - 4%.
При Зю с Гончаруком и Шмыгалем - падение ВВП на 3 - 4%.
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09.11.2020 17:29 Відповісти
Только полный идиот верит в фальшивые 4 процента подъема ВВП при воре потрохе.
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09.11.2020 18:15 Відповісти
Придурок, это дело не веры, а точных цифр, которые подсчитывают вместе с международными экспертами.
А такие дятлы как ты, голосуют за скоморохов и призывают во что-то верить.
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09.11.2020 18:27 Відповісти
Только полньій идиот или зебил,верит что +20% к пенсии при стабильньіх ценах,при Порохе,хуже чем +2% к пенсии с подьемом цен на 10%-35% при зельцмане!
И без учета обнуления субсидий!
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09.11.2020 20:35 Відповісти
"Страшное дело" теперь легкие без дыма ай я яй... Хотя они уже будут заняты ковидом. Так что этот "кризис" страна как то переживет.
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09.11.2020 16:40 Відповісти
пох, хоть $10 пачка - меньше вонять будет на остановках
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09.11.2020 16:43 Відповісти
як файно, соски може перестануть сосать і вонять на 3 метри навколо себе.
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09.11.2020 16:52 Відповісти
есть обычные синареты, есть айкосики, где испаряется жидкость с никотном, а эти ТВЭЛЫ - некие негорючие папироски, которые вставляются в коробочку, где нагреваются без зажигания.
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09.11.2020 16:58 Відповісти
Але це ще не все. На черзі горілчана криза.
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09.11.2020 17:17 Відповісти
Айкоси куріть.Або кізяки кінські.Какая разніца ?
Україна на порозі тютюнової кризи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7010
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09.11.2020 17:25 Відповісти
Кому это выгодно ?
Теневому бизнесу и контрафакту!
Чьи интересы защищают наши можновладцы?
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09.11.2020 17:26 Відповісти
курить должно быть с каждым днём всё вреднее.
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09.11.2020 17:30 Відповісти
Зелёная плесень искренне считает, что народ можно доить акцизами до бесконечности, и за три года хочет пройти путь их повышения такой, какой Польша проходила за двенадцать лет (с соответствующим ростом заработных плат и пенсий). Что ж, 73% надо лечить и такими методами, иначе не дойдет, но скорее бы уже выборы президента и парламента, чтобы избавиться от этих зелёных недоумков навсегда.
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09.11.2020 17:42 Відповісти
Купую насіння та засіваю грядки тютюном навесні.
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09.11.2020 17:44 Відповісти
Интересно, какие убытки приносить подобная индустрия в целом стране, я думаю там даже считать страшно сколько людей умерло от табококурения и сопутствующих заболеваний!!!
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09.11.2020 17:45 Відповісти
На 3 порядка (в 1000) меньше,чем от автотранспорта.
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09.11.2020 20:39 Відповісти
Меньше курить будут
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09.11.2020 20:22 Відповісти
Меньше не будут. А вот меньше платить налогов - будут.
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09.11.2020 20:41 Відповісти
Засрали своими "бычками" всё вокруг! Пытался посчитать их количество на 100 метров пути! Ужас! Пустые пачки через каждые два шага! Кто из вас окурок кладет в карман, или поднимает , если промахнулся в урну? Кроме "добрых пожеланий" нечего сказать! Пусть будет кризис...
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09.11.2020 22:18 Відповісти
 
 