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У нас нет 100%-й заполненности коек, - Степанов о ситуации в больницах

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

У нас нет 100%-й заполненности коек, - Степанов о ситуации в больницах

В Украине нет 100%-й заполненности коек, есть высокий уровень заполненности в некоторых регионах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об  этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

"У нас нет стопроцентной заполненности коек ни в одной области. Действительно, у нас есть напряженная ситуация в Донецкой области, напряженная ситуация в Сумской области но это не 100% (заполненности)", - сказал он.

Степанов сообщил, что на сегодня из 50 тыс. коек, которые на сегодняшний день отведены для пациентов с COVID-19, то по состоянию на утро понедельника были заполнены около 28 тыс. коек.

При этом Степанов подчеркнул, что в стратегии борьбы с COVID-19 есть две составляющие: противоэпидемические мероприятия и непосредственно лечебный процесс, который проводится в больницах.

Он напомнил, что для реализации стратегии противоэпидемических мероприятий Минздрав предлагает перейти от адаптивного к единому карантину на всей территории страны, в том числе внедрение карантина выходного дня "когда два дня в неделю, в субботу и воскресенье мы будем делать максимально жесткие условия по карантину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, при каких условиях можно прекратить самоизоляцию после COVID-19: Есть три критерия

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
В Словакии результат тестов через 20 минут
В Украине - неделя. ЭТО ЦИРК , Степанов . Вас посадят .
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10.11.2020 00:44
+3
Степанов не контролює ситуацію в лікарнях. В Одесі майже всі койко-місця в опорних лікарнях зайняті, швидки по кілька годин в черзі здають пацієнтів з коронавірусом, без КТ не приймають в лікарню на госпіталізацію з діагнозом коронавірус! В Одесі повний пістець!
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10.11.2020 00:49
+2
Степашка первый пойдёт в тюрьму за халатность У нас нет 100%-й заполненности коек, - Степанов о ситуации в больницах - Цензор.НЕТ 9729
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10.11.2020 00:51
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В Словакии результат тестов через 20 минут
В Украине - неделя. ЭТО ЦИРК , Степанов . Вас посадят .
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10.11.2020 00:44 Ответить
Степанов не контролює ситуацію в лікарнях. В Одесі майже всі койко-місця в опорних лікарнях зайняті, швидки по кілька годин в черзі здають пацієнтів з коронавірусом, без КТ не приймають в лікарню на госпіталізацію з діагнозом коронавірус! В Одесі повний пістець!
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10.11.2020 00:49 Ответить
Степашка первый пойдёт в тюрьму за халатность У нас нет 100%-й заполненности коек, - Степанов о ситуации в больницах - Цензор.НЕТ 9729
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10.11.2020 00:51 Ответить
Він піде до розстрільної стінки по законам військового часу. Цей гнилий хабарник думає що йому подарують тисячі смертей від відміни планових операцій в лікарнях!
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10.11.2020 00:57 Ответить
У Сумській області давно вже пісець. У лікрню просто не приймають, бо місьць нема!
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10.11.2020 01:03 Ответить
Вони ж самі наказали пхати у лікарні всіх з групи ризика з ковідом.
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10.11.2020 06:51 Ответить
Нет 100 % Заполнения коек .

Вот вруны . В Словакии открывают новые отделения для Ковид.

А в Украине все про койки . А кислород к этим койкам , а оборудование, а отсутствие нормального питания? ГДЕ ,БЛИН , КРУ?
ГОССРЕЗЕРВ РАЗВОРОВАННЫЙ ПОКА ТРЯСЁТ 😀😀😀??? Реакция у КРУ на события В Украине с медициной , как у черепахи . А ведь зарплату получают
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10.11.2020 00:49 Ответить
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 08:09 Ответить
що ви мелите? Я не голосував за цю паскудну владу, але не розумію навіщо брехати. Де немає кисню? Де немає ліжок? В якому місті не беруть в лікарню? Конкретно - в якому?
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10.11.2020 10:43 Ответить
В Одессе нет уже мест - об этом все сми пишут
Так что хватит защищать ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ
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10.11.2020 10:58 Ответить
не треба істерити. Ніхто нікого не захищає, але брехати НАВІЩО !!! . В Дніпрі є місця.
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10.11.2020 12:01 Ответить
родичка лежить у лікарні (Дніпро). Зробили тест, безкоштовно, результати були через дві доби.
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10.11.2020 10:42 Ответить
«В лікарні безкоштовно»
Вы хоть думайте что пишите !!!!! Ещё не хватало чтобы в больнице больным платно тесты делали
А ВОТ ТО ЧТО 2 дня делали анализ - за это Степанова надо в тюрьму, т к в Киеве мне делали тест за 6 часов в одной из больниц ( перед моим отъездом в Словакию ) За 1500 гр официально.

ТАК ВОТ -БОЛЬНИЦЫ МОГУТ БЫСТРО ДЕЛАТЬ БОЛЬНЫМ ТЕСТЫ - НО ОНИ В ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ
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10.11.2020 10:56 Ответить
за гроші і в Дніпрі роблять за декілька годин. Чого ви така знервована? Кидаєтесь на людей. Ті "больные", для початку, повинні ходити у масці, щоб хоч якось себе убезпечити. А то дивишся повний автобус, битком набитий, і 80 відсотків без масок, стоять одне одному у рило дихають та шмаркають.. А потім починають волати що немає вільних місць в лікарнях. А де ж їм взятись тим місцям, коли люди нехтують власною безпекою? Українські міста не складаються з одних лише лікарень.? І я вас прошу, давайте без істерик та нагнітання. Або просто не відповідайте якщо в вас нервовий зрив.
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10.11.2020 12:07 Ответить
дебил. А что он скажет, если завтра будет 100%??
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10.11.2020 00:59 Ответить
Койки с кислородом и так уже заняты. Не то что на 100, а на 110 процентов - дышат по очереди. Этот урод сам говорил, что кислородом обеспечено 17 тысяч коек. Сейчас в больницу попадают только больные с дыхательной недостаточностью, т.е. кислород нужен всем.
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10.11.2020 01:27 Ответить
".. главный санитарный врач, заявил, что с понедельника запрещается госпитализация пациентов и проведение плановых операций в медучреждениях. Только ургентные и COVID-19."
Нет заполняемости больниц !??.. У нас нет 100%-й заполненности коек, - Степанов о ситуации в больницах - Цензор.НЕТ 473 я давно перестал удивляться, но здесь не удивиться сложно.
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10.11.2020 01:22 Ответить
Да какая разница, главное, что теперь 73% смогут везти своих умерших родственников на кладбище по прекрасно асфальтированным и хорошо освещенным улицам.
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10.11.2020 02:58 Ответить
не знаю где вы видите асфальтированные дороги - в одесской обл. как были яма на яме, так и осталось. Повезут гробы по ***********
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10.11.2020 09:08 Ответить
Насчёт Сум голимая ложь.Мой знакомый с коронавирусом три дня дома на капельницах ждал (в тяжёлом состоянии) когда появится место в стационаре.Появилось,отвезли,неделю подлечили и отправили домой в состоянии средней тяжести.Обьяснение:стоит очередь из тяжелобольных,долечитесь дома.
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10.11.2020 07:41 Ответить
а куй ли тогда в Одессе в больницы не принимают ? *********, воровитая, зажравшаяся власть. Дороги за ковидные деньги так и не отремонтированы, ******** всё
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10.11.2020 09:05 Ответить
конечно нет!
больные дома лечатся!

а тут уже как кому повезет разовьется у человека острая дыхательная недостаточность или нет!
в больнице вам окажут помощь!
а дома????
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10.11.2020 09:17 Ответить
 
 