У нас нет 100%-й заполненности коек, - Степанов о ситуации в больницах
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине нет 100%-й заполненности коек, есть высокий уровень заполненности в некоторых регионах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.
"У нас нет стопроцентной заполненности коек ни в одной области. Действительно, у нас есть напряженная ситуация в Донецкой области, напряженная ситуация в Сумской области но это не 100% (заполненности)", - сказал он.
Степанов сообщил, что на сегодня из 50 тыс. коек, которые на сегодняшний день отведены для пациентов с COVID-19, то по состоянию на утро понедельника были заполнены около 28 тыс. коек.
При этом Степанов подчеркнул, что в стратегии борьбы с COVID-19 есть две составляющие: противоэпидемические мероприятия и непосредственно лечебный процесс, который проводится в больницах.
Он напомнил, что для реализации стратегии противоэпидемических мероприятий Минздрав предлагает перейти от адаптивного к единому карантину на всей территории страны, в том числе внедрение карантина выходного дня "когда два дня в неделю, в субботу и воскресенье мы будем делать максимально жесткие условия по карантину".
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В Украине - неделя. ЭТО ЦИРК , Степанов . Вас посадят .
Вот вруны . В Словакии открывают новые отделения для Ковид.
А в Украине все про койки . А кислород к этим койкам , а оборудование, а отсутствие нормального питания? ГДЕ ,БЛИН , КРУ?
ГОССРЕЗЕРВ РАЗВОРОВАННЫЙ ПОКА ТРЯСЁТ 😀😀😀??? Реакция у КРУ на события В Украине с медициной , как у черепахи . А ведь зарплату получают
Так что хватит защищать ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ
Вы хоть думайте что пишите !!!!! Ещё не хватало чтобы в больнице больным платно тесты делали
А ВОТ ТО ЧТО 2 дня делали анализ - за это Степанова надо в тюрьму, т к в Киеве мне делали тест за 6 часов в одной из больниц ( перед моим отъездом в Словакию ) За 1500 гр официально.
ТАК ВОТ -БОЛЬНИЦЫ МОГУТ БЫСТРО ДЕЛАТЬ БОЛЬНЫМ ТЕСТЫ - НО ОНИ В ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ
Нет заполняемости больниц !??.. я давно перестал удивляться, но здесь не удивиться сложно.
больные дома лечатся!
а тут уже как кому повезет разовьется у человека острая дыхательная недостаточность или нет!
в больнице вам окажут помощь!
а дома????