У нас немає 100-відсоткової заповненості ліжок, - Степанов про ситуацію в лікарнях

В Україні немає 100%-ї заповненості ліжок, є високий рівень заповненості в деяких регіонах, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок.

"У нас немає стовідсоткової заповненості ліжок у жодній області. Дійсно, у нас є напружена ситуація в Донецькій області, напружена ситуація в Сумській області але це не 100% (заповнювання. - Ред.)", - сказав він.

Степанов повідомив, що на сьогодні з 50 тис. ліжок, які нині відведені для пацієнтів з COVID-19, за станом на ранок понеділка були заповнені приблизно 28 тис. ліжок.

При цьому Степанов наголосив, що в стратегії боротьби з COVID-19 є дві складові: протиепідемічні заходи і безпосередньо лікувальний процес, який проводиться в лікарнях.

Він нагадав, що для реалізації стратегії протиепідемічних заходів МОЗ пропонує перейти від адаптивного до єдиного карантину на всій території країни, зокрема, впровадження карантину вихідного дня "коли два дні на тиждень, в суботу та неділю ми будемо робити максимально жорсткі умови з карантину".

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