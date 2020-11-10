У нас немає 100-відсоткової заповненості ліжок, - Степанов про ситуацію в лікарнях
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні немає 100%-ї заповненості ліжок, є високий рівень заповненості в деяких регіонах, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок.
"У нас немає стовідсоткової заповненості ліжок у жодній області. Дійсно, у нас є напружена ситуація в Донецькій області, напружена ситуація в Сумській області але це не 100% (заповнювання. - Ред.)", - сказав він.
Степанов повідомив, що на сьогодні з 50 тис. ліжок, які нині відведені для пацієнтів з COVID-19, за станом на ранок понеділка були заповнені приблизно 28 тис. ліжок.
При цьому Степанов наголосив, що в стратегії боротьби з COVID-19 є дві складові: протиепідемічні заходи і безпосередньо лікувальний процес, який проводиться в лікарнях.
Він нагадав, що для реалізації стратегії протиепідемічних заходів МОЗ пропонує перейти від адаптивного до єдиного карантину на всій території країни, зокрема, впровадження карантину вихідного дня "коли два дні на тиждень, в суботу та неділю ми будемо робити максимально жорсткі умови з карантину".
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В Украине - неделя. ЭТО ЦИРК , Степанов . Вас посадят .
Вот вруны . В Словакии открывают новые отделения для Ковид.
А в Украине все про койки . А кислород к этим койкам , а оборудование, а отсутствие нормального питания? ГДЕ ,БЛИН , КРУ?
ГОССРЕЗЕРВ РАЗВОРОВАННЫЙ ПОКА ТРЯСЁТ 😀😀😀??? Реакция у КРУ на события В Украине с медициной , как у черепахи . А ведь зарплату получают
Так что хватит защищать ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ
Вы хоть думайте что пишите !!!!! Ещё не хватало чтобы в больнице больным платно тесты делали
А ВОТ ТО ЧТО 2 дня делали анализ - за это Степанова надо в тюрьму, т к в Киеве мне делали тест за 6 часов в одной из больниц ( перед моим отъездом в Словакию ) За 1500 гр официально.
ТАК ВОТ -БОЛЬНИЦЫ МОГУТ БЫСТРО ДЕЛАТЬ БОЛЬНЫМ ТЕСТЫ - НО ОНИ В ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ
Нет заполняемости больниц !??.. я давно перестал удивляться, но здесь не удивиться сложно.
больные дома лечатся!
а тут уже как кому повезет разовьется у человека острая дыхательная недостаточность или нет!
в больнице вам окажут помощь!
а дома????