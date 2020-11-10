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Армения подписала капитуляцию: Алиев, Пашинян и Путин сделали заявление о прекращении огня в Карабахе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армения подписала капитуляцию: Алиев, Пашинян и Путин сделали заявление о прекращении огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание armeniasputnik 

"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - пишет он в своем Facebook.

Премьер отметил, что принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом он обещает подробно рассказать в ближайшие дни.

"Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения", - отмечает он.

По его словам, сейчас нужно проанализировать годы независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

"Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха. Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах держится", - пишет он.

Приводим текст Заявления без изменений и сокращений:

"Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян чуть ранее сообщила, что на всех основных направлениях линии фронта в Нагорном Карабахе азербайджанские ВС наносят ракетно-артиллерийские удары, массово используют беспилотники, обстреливая мирные населенные пункты, гражданскую инфраструктуру и даже гражданские автомобили. "Враг использует артиллерию по всей линии фронта, готовясь нанести удар в направлении Мартуни-Красный Базар", - говорится в сообщении. Отмечалось, что подразделения Армии обороны НКР контролируют оперативно-тактическую обстановку, принимая соответствующие меры для контроля дальнейшего развития обстановки.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+92
Азербайжан розгромив армію Вірменів, Азербайжан близький до повного звільнення своєї території (Карабаху) і в результаті підписують ганебний документ про 1060 росіянських злотворців терміном на 5 років з автоматичним продовженням. Це просто жесть! Де логіка? Що за абсурд?
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10.11.2020 01:18
+72
""""в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих""""
Це капітуляція Азербайжану перед росіянськими фашистами! Не можна в Карабах пускати русню!!!!!!!!!!!!!!
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10.11.2020 01:14
+68
Несчем их поздравлять.
Наличие кацапской падали в виде "миротворцев" множит на ноль все их достижения
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10.11.2020 01:27
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Я тоже об этом подумал, хотели сделать провокацию.
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10.11.2020 19:00 Ответить
Это ждет всех кто связывается с русскими.
Например: Молдова, Грузия, Украина, Белорусь и теперь Армения.
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10.11.2020 18:58 Ответить
протести в Вiрменii



https://youtu.be/1eRhkOYLmPw

https://youtu.be/VXKEFT95obs

в будинку Пашиняна

https://youtu.be/WF7FMXIlLOk
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10.11.2020 22:12 Ответить
Армения подарила остатки Нагорного Карабаха кацапам...
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10.11.2020 22:56 Ответить
Это же надо было так умудриться что-бы согласиться на перемирие и прекращение войны когда ты её выигрываешь. Перемирие и прекращение войны выгодно только проигрывающей стороне а также тем кто эту проигрывающую сторону поддерживает что-бы дать себе передышку и возобновить войну потом в будущем на более выгодных для себя условиях. Сорок дней войны показали полную несостоятельность армянских военных вести войну на равных с азербайджанскими и турецкими военными. Боевые и разведывательные беспилотники а также неэффективность советских и российских комплексов ПВО, радаров и средств РЭБ и бесполезность танков, артиллерии и пехоты в окопах когда у тебя нет превосходства в небе вот что заставило армян пойти на перемирие и прекращение войны. Если-бы они продолжали воевать и дальше то они потеряли бы всю оккупированную территорию в Азербайджане. До тех пор пока армяне не научатся противодействовать беспилотникам и не обзаведутся своими собственными беспилотниками и не российскими говняными типа Орлан-10 а израильскими, французскими, китайскими, думать о продолжении войны с Азербайджаном было-бы самоубийством. Вот для этого Армения и взяла столь нужную для себя передышку. Заморозить конфликт ещё на энное количество лет а там глядиш может и умрут те азербайджанцы которые подверглись армянскому геноциду и азербайджанцы забудут про оккупированный Карабах тогда и воевать армянам больше не придётся. Таков армянский расчёт а Алиев дурак на это повёлся имея все карты на руках в виде турецких союзников с их беспилотниками и хорошо обученной, вооруженной и мотивированной азербайджанской армией. Ещё-бы месяца два и весь геморрой с оккупированными землями Азербайджана был-бы закончен раз и навсегда и никто больше не погибал бы на этой войне. Вместо этого Алиев пошел на замораживание этой войны в угоду армянам и их кукловодов москалей. Это даст армянам ещё один шанс отыграться в будущем а это значит снова будут гибнуть люди.
Более того, теперь ситуация для Азербайджана стала ещё хуже к армянским оккупантам добавились российские. Если раньше Азербайджан мог начать войну против армянских оккупантов на своей территории в любой момент то теперь такой "роскоши" больше нет. Отныне армянские оккупанты находятся под защитой российских оккупантов. Армяне теперь могут безнаказанно обстреливать азербайджанцев а азербайджанцы не могут стрелять в ответ иначе война с Россией как в Осетии в 2008 году.
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11.11.2020 00:22 Ответить
Российских оккупантов можно запросить к себе в страну но от них потом невозможно избавиться как в Молдавии и Грузии. Сегодня Азербайджан освободил несколько десятков брошеных деревень но потерял гораздо больше.
И ещё Эрдоган не вечен и следующий президент Турции может не оказать той мощной пощи Азербайджану как это делает Эрдоган сегодня. Нужно пользоваться моментом и Алиев этот момент просрал.
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11.11.2020 00:23 Ответить
Ислам всё поправит,
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11.11.2020 00:42 Ответить
Российские «миротворцы» в Нагорном Карабахе воевали в Донбассе и Грузии - когда на Расии закончится пушечное мясо? Вірменія підписала капітуляцію: Алієв, Пашинян і Путін зробили заяву про припинення вогню в Карабасі - Цензор.НЕТ 8898
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11.11.2020 00:40 Ответить
Несколько сот азербайджанских солдат отдали за эти сорок дней свои жизни что-бы в Азербайджане больше никогда не было оккупантов а вместо этого ещё российские оккупанты прибавились.
Такая мудрая политика Алиева который совершил сегодня предательство законных национальных интересов Азербайджанского народа. Так как он диктатор то никто не посмеет его в этом обвинить. Не ручной парламент, не подхалимские СМИ, не запуганный народ. Эрдоган тоже учтиво промолчит.
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11.11.2020 01:05 Ответить
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