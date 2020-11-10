Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на завтрашнее заседание Кабмина, - Степанов
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Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства в среду, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства, которое будет в среду", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что Минздрав "начал коммуницировать заранее, чтобы наши граждане знали об этом".
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я так понимаю он будет отвечать за разворованный фонд ковида?
А оцей карантин вихідного - це як "трішки вагітна". Час і зусилля потратимо, але нічого не дасть