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Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов

Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду в середу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду, яке буде в середу", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що МОЗ "почав комунікувати заздалегідь, щоб наші громадяни знали про це".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
До жо#ы этот карантин выходнодного дня. В основном люди заражаются на работе, в маршрутки или от детишек, которые приносят вирус со школы. Так шо толку от этого будет не особо много...
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10.11.2020 09:22
+4
карантин-велюр
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10.11.2020 09:28
+4
Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов - Цензор.НЕТ 3198
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10.11.2020 09:28
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До жо#ы этот карантин выходнодного дня. В основном люди заражаются на работе, в маршрутки или от детишек, которые приносят вирус со школы. Так шо толку от этого будет не особо много...
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10.11.2020 09:22 Відповісти
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 09:25 Відповісти
Тут хтось писав шо Вава вже створив вакцину. Шматок асфальту під язик.
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10.11.2020 09:36 Відповісти
Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на завтрашнее заседание Кабмина, - Степанов - Цензор.НЕТ 3510
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10.11.2020 09:23 Відповісти
карантин-велюр
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10.11.2020 09:28 Відповісти
Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов - Цензор.НЕТ 3198
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10.11.2020 09:28 Відповісти
Заранее дали знать гражданам...скоты...
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10.11.2020 09:29 Відповісти
Кто переживет режим 🤢🤡💩🎪👹👿🐷🐒🤑, смеяться в цирке никогда не будет
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10.11.2020 09:30 Відповісти
Зато они ржут над нами пока сами жируют...
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10.11.2020 09:36 Відповісти
что за тупорылие подходы? чуть что, закрить запретить...... ментов на улици магазины рынки гнать нужно. нужно чить быдло жить по правилам. живой пример, безмозглая блонда которая лела в автобус без маски. а таких в Украине миллионы. если их не ....бануть по карман, им никогда не дойдет. при нормальных людях никакой карантин не нужен. нужны жосткие правила. и жосткое наказание за нарушение этих правил. но увы, менты работать не хотят
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10.11.2020 09:32 Відповісти
он вреден так говорят медики из тех стан, где был введен карантин выходного дня, тк приводит к столпотворению в послерабочие часы людей в магазинах в рабочии дни и как следствие - вспышкам ковида
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10.11.2020 09:33 Відповісти
а разве у нас что-то делается для людей - всё правильно чем меньше народа тем больше кислорода
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10.11.2020 09:37 Відповісти
это дурень вообще работает или только по эфирах бегает?
я так понимаю он будет отвечать за разворованный фонд ковида?
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10.11.2020 09:38 Відповісти
Скажу так: цей карантин вихідного нічого толком не дасть, лише створить проблеми для бізнесу та дискмфорт людям. Я би більше зрозумів повний жорсткий локдаун, бо він теж створив би проблеми, але точно дав би позитивний ефект з епідемічної точки зору. Типу місяць-два помучились, але отримали ефект по зменшенню кількості заражень.
А оцей карантин вихідного - це як "трішки вагітна". Час і зусилля потратимо, але нічого не дасть
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10.11.2020 10:45 Відповісти
 
 