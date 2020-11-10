Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов
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Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду в середу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду, яке буде в середу", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що МОЗ "почав комунікувати заздалегідь, щоб наші громадяни знали про це".
Топ коментарі
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.11.2020 09:22
+4 Vadym Tsyrkalyuk
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+4 Виктор Стеценко 216e0192
показати весь коментар10.11.2020 09:28
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я так понимаю он будет отвечать за разворованный фонд ковида?
А оцей карантин вихідного - це як "трішки вагітна". Час і зусилля потратимо, але нічого не дасть