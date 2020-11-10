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Госпогранслужба (5399) Закарпатье (2392) пограничники (1466) смерть (9034)

На Закарпатье от огнестрельного ранения скончался пограничник, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Закарпатье от огнестрельного ранения скончался пограничник, - Госпогранслужба

Вчера в Закарпатской области после огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

Госпогранслужба выражает искренние соболезнования семье военнослужащего в связи с невосполнимой утратой.

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Автор: Богдан Гуньковський
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10.11.2020 10:30 Ответить
ща, зЕнелох срочно начнет отводить погранцов от границы, ну что бы просто прекратили стрелять!
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10.11.2020 10:41 Ответить
ладно бы оргии с алкоголем это норм но после интрнетов шо у срочника в голове хз..и автомат им давай....
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10.11.2020 10:57 Ответить
То якась байка,брехня на брехні!!!!!!!!!!!Погранці в наряді мінімум дві людини, ще скажіть що заблукав, ао необережно поводився із зброєю!!!
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10.11.2020 11:24 Ответить
понимаешь,для лохов такая инфа пройдёт.
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10.11.2020 12:27 Ответить
ВОТ КАК УНИЧТОЖАЮТ ЦВЕТ НАЦИИ УКРАИНЫ !!! В ТОМ ЧИСЛЕ И С ДРУГИХ СТРАН !!! А ВЛАСТЬ КОРРУМПИРОВАННАЯ И НЕМОЩНАЯ МОЛЧИТ !!!
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10.11.2020 14:24 Ответить
Так власти на руку чем больше быдла, они и так делают что хотят, у меня и так выроботалось мнение - выродилась нация, и дальше будет только хуже.
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10.11.2020 16:03 Ответить
 
 