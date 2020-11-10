УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9346 відвідувачів онлайн
Новини Події
15 258 7
Держприкордонслужба (4335) Закарпаття (1578) прикордонники (946) смерть (6550)

На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник, - Держприкордонслужба

Учора в Закарпатській області після вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуДержприкордонслужби.

Про подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону в складі прикордонного наряду. Він почув постріл і згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали карету швидкої допомоги і співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

Встановлюються обставини, які призвели до загибелі військовослужбовця.

Читайте також: Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ

Держприкордонслужба висловлює щирі співчуття родині військовослужбовця в зв'язку з непоправною втратою.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1039
показати весь коментар
10.11.2020 10:30 Відповісти
ща, зЕнелох срочно начнет отводить погранцов от границы, ну что бы просто прекратили стрелять!
показати весь коментар
10.11.2020 10:41 Відповісти
ладно бы оргии с алкоголем это норм но после интрнетов шо у срочника в голове хз..и автомат им давай....
показати весь коментар
10.11.2020 10:57 Відповісти
То якась байка,брехня на брехні!!!!!!!!!!!Погранці в наряді мінімум дві людини, ще скажіть що заблукав, ао необережно поводився із зброєю!!!
показати весь коментар
10.11.2020 11:24 Відповісти
понимаешь,для лохов такая инфа пройдёт.
показати весь коментар
10.11.2020 12:27 Відповісти
ВОТ КАК УНИЧТОЖАЮТ ЦВЕТ НАЦИИ УКРАИНЫ !!! В ТОМ ЧИСЛЕ И С ДРУГИХ СТРАН !!! А ВЛАСТЬ КОРРУМПИРОВАННАЯ И НЕМОЩНАЯ МОЛЧИТ !!!
показати весь коментар
10.11.2020 14:24 Відповісти
Так власти на руку чем больше быдла, они и так делают что хотят, у меня и так выроботалось мнение - выродилась нация, и дальше будет только хуже.
показати весь коментар
10.11.2020 16:03 Відповісти
 
 