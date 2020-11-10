На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник, - Держприкордонслужба

Учора в Закарпатській області після вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуДержприкордонслужби.

Про подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону в складі прикордонного наряду. Він почув постріл і згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали карету швидкої допомоги і співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

Встановлюються обставини, які призвели до загибелі військовослужбовця.

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Держприкордонслужба висловлює щирі співчуття родині військовослужбовця в зв'язку з непоправною втратою.