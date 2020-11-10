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Кравчук (1226) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана Кравчука по достижению мира на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана Кравчука по достижению мира на Донбассе

Началось заседание политической и гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ. Заседание началось в режиме видеоконференции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в повестке дня:

- обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;

- обмен взаимно удерживаемыми лицами,

- разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Также политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой Делегации Л. Кравчуком.

Сообщается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А уже завтра состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

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Топ комментарии
+23
План Кравчука спочатку мало б розглянути українське суспільство. В тому числі і політкум. І лише після цього його можна виносити на міжнародні перемовні площадки. Хіба що то план, який Кравчук рювирощує у власному городі. Тоді його треба не розглядати, а курити. Як Зєлєнскій з Єрмаком.
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10.11.2020 11:12
+14
Кто такая Кравчука, чтобы выдвигать свои планы?
Если он представитель преЗедента и назначен ним, то это план Зеленского а не этого недоразумения с нулевыми полномочиями.
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10.11.2020 11:16
+12
не в натуре с каких это пор какой оця дедуган КОММУНИСТ САМ ЛИЧНО В ТАЙНЕ РИСУЕТ КАКИЕ ТО ЯТЬ ПЛАНЫ а где народ общество эксперты военные дипломаты экономисты политологи международники юристы???? что вообще твориться то в Украине а где это жжжвськое кодло столь внезапно заболевшее короной с вирусом как крысы сбежали и не станет ли новость из Москвы о капитуляции Баку и Еревана перед Путиным - новостью из Украины.. аналогичной????? (не дай то Бог такого даже в кошмаре..) но походу химеры такого явно кое кто желает попробывать вопрлотить в реальность под соусом МИРА в 1937 году развязали в Мюнхене вторую Мировую войну.. я привез вам мир так заяивл кое кто из политиков... ага мы поняли до сих пор не можем сосчитать так сколько пропало и было убито людей в том мире???!!!
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10.11.2020 11:17
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План Кравчука спочатку мало б розглянути українське суспільство. В тому числі і політкум. І лише після цього його можна виносити на міжнародні перемовні площадки. Хіба що то план, який Кравчук рювирощує у власному городі. Тоді його треба не розглядати, а курити. Як Зєлєнскій з Єрмаком.
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10.11.2020 11:12 Ответить
Срали они на все и всех, это как с ЗЕопросом, главное что то ляпнуть. Наблюдаем на "результаты", очередной пшик...
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10.11.2020 11:44 Ответить
Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей станет всем!
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10.11.2020 11:13 Ответить
Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 4954
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10.11.2020 11:45 Ответить
Кто такая Кравчука, чтобы выдвигать свои планы?
Если он представитель преЗедента и назначен ним, то это план Зеленского а не этого недоразумения с нулевыми полномочиями.
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10.11.2020 11:16 Ответить
Це той випадок, коли кажуть: Дурень думкой багатіє.
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10.11.2020 16:53 Ответить
не в натуре с каких это пор какой оця дедуган КОММУНИСТ САМ ЛИЧНО В ТАЙНЕ РИСУЕТ КАКИЕ ТО ЯТЬ ПЛАНЫ а где народ общество эксперты военные дипломаты экономисты политологи международники юристы???? что вообще твориться то в Украине а где это жжжвськое кодло столь внезапно заболевшее короной с вирусом как крысы сбежали и не станет ли новость из Москвы о капитуляции Баку и Еревана перед Путиным - новостью из Украины.. аналогичной????? (не дай то Бог такого даже в кошмаре..) но походу химеры такого явно кое кто желает попробывать вопрлотить в реальность под соусом МИРА в 1937 году развязали в Мюнхене вторую Мировую войну.. я привез вам мир так заяивл кое кто из политиков... ага мы поняли до сих пор не можем сосчитать так сколько пропало и было убито людей в том мире???!!!
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10.11.2020 11:17 Ответить
что хорошего может предложить мудило, которое сдало третий ядерный потенциал в мире без какой-либо гарантии безопасности со стороны мирового сообщества и абсолютно бесплатно?
пока такие гниды будут определять политику Украины - страны не будет
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10.11.2020 11:25 Ответить
А що там "обсуждать". Хіба що як виперти кравчука з того збіговиська.
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10.11.2020 11:25 Ответить
Гоните нах этого старого коммуняку. Он за Будапешткий меморандум надоговаривался уже.
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10.11.2020 11:26 Ответить
Вирішувати ці питання буде виключно український народ а не якась група зашкварених осіб без повноважень, які їй тим народом надані. До речі долю цих "решал" теж, у разі необхідності, буде вирішувати український народ згідно Конституції України!
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10.11.2020 11:30 Ответить
Є ПЛАН КРАВЧУКА?
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10.11.2020 11:32 Ответить
Когда произойдет очередной обсирон, в ОП скажут, что ...ничего не знали, и все это шутка...
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10.11.2020 11:47 Ответить
Під прикриття КОВІДу крава і Ко здають Україну пуйлу!
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10.11.2020 11:37 Ответить
Вот сволочь туппая 😡 Позвони Алиеву он тебе объяснит ,как решаются , такие конфликты ,Лугандонцев надо гнать в Эрефию 😡они же уские , Украине с ними не по пути 😡😡😡
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10.11.2020 11:41 Ответить
План Кравчука так же реалистичен, как и Будапештский меморандум...
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10.11.2020 11:46 Ответить
казала-мазала-Х,,,й показала, "план! коммуняцкой Шалавы это очередное кукареканье из кремля, переданное черех их ставленника ермака......Украине нужно срочно избавляться от бениного нарко-Дегенерата и его Сброда, тем более сейчас будет сильный союзник в лице Байдена!!!!
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10.11.2020 11:47 Ответить
Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 6244
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10.11.2020 11:48 Ответить
"План Кравчука" = план Ермака-Зеленского - это план предательства, план нереальный и провокационный.
Пан Кравчук може ображатися скільки завгодно, але він вже закреслив все добре, що він зробив раніше.
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10.11.2020 12:03 Ответить
Ну да...Хочешь насмешить Бога расскажи ему о плане Кравчука Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 3186
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10.11.2020 12:15 Ответить
«Дурість ніколи не переходить межі: де ступить, там її територія»».© Станіслав Єжи Лєц
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10.11.2020 12:25 Ответить
І ні тобі повного припинення вогню терористами.
І ні тобі виведення кацапських військвих з України.
І ні тобі роззброєння терористів.
І ні тобі повного контролю Україною над своєю територією і кордон.
І ні тобі роботи українських інституцій в ордло.
Якесь лайнецо, на кшталт всех простить.
Чи не через цей "план кравчука" була зірвана спецоперація
ПОДПОЛКОВНИК ВСУ МИХАИЛ НИКОЛОВ: "ОПЕРАЦИЯ ГУР МО ПО ШТУРМУ ТЮРЕМ В ДОНЕЦКЕ СОРВАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ"
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10.11.2020 12:32 Ответить
Не підкажете, на які комроміси пішла кацапська сторона?
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10.11.2020 13:51 Ответить
Так ТКГ и не имеет никакого смысла как и минские договоренности. Попытка компромисса одной из сторон автоматически обозначает их поражение Оно существует только для того, чтобы выиграть время на перевооружение и подготовку новой военной кампании.
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10.11.2020 16:19 Ответить
При чому тут сепари? На компроміс закликають їти фактично з Росією. Це приблизно так: твій сусід забрав в тебе кімнату і хотів трахнути дружину. Ти дружину вберіг. Тепер сусід тобі каже "Давай підемо на компроміс. Я тобі повертаю кімнату а ти погоджуєшся щоб я трахнув твою дружину". З кацапнею мусить бути лише одна позиція "к #обаной матери з України А що стосується сепарів, то їм в Україні земля може бути лише на 2-х метрах вниз . Ось і весь компроміс.
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10.11.2020 16:41 Ответить
Также политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой Делегации Л. Кравчуком. Источник: https://censor.net/ru/n3230084

ЗДАВ ЯДЕРНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ - ЗДАСТЬ І ДОНБАС Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 7466 Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 9164
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10.11.2020 12:44 Ответить
Так ця тварь має вже давно сидіти довічно за державну зраду, а воно ще перед смертю гріхів набирається.
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10.11.2020 14:07 Ответить
Тількі Українська Армія з підтримкою анті-роськой коаліції може принести мир в ордло.
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10.11.2020 12:51 Ответить
Ми. українці, дійсно якісь ненормальні. Людині, яка все своє свідоме життя боролася проти незалежної держави України, яка так багато зробила в справі розброєння України і започаткувала шлях України до злиднів, доручаємо вести переговори з агресором про мир. Я особисто вважав і вважаю, що Кравчук був, є і завжди буде лютим ворогом України. Кравчук,як працівник іделогічного сектору КПРС, дійсно вміє солодко говорити, вішати лапшу і багато хто на це купляється. Але, як і в справі побудови комунізму, яка теж так солодко колись звучала, результат буде передбачуваний-катастрофа для України. Але може теперішній владі це і потрібно. Тоді я вітаю її. Вибір вдалий..
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10.11.2020 13:42 Ответить
Так было всегда. Украинцы не умеют долго отстаивать свою независимость.Очень быстро "устают"и скатываются снова в паРашу.
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10.11.2020 14:43 Ответить
золоті ваші слова. але по собі знаю, що тут цього не розуміють. я декілька разів раніше тут писав,що кравчук - це першопричина усіх подальших українських негараздів, зокрема з даунбасом.. Але ці мої коменти завжди видаляли. Як на мене цей тхір мав давно сидіти принаймні під домашнім арештом.
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10.11.2020 16:56 Ответить
а не вештався по мінськах та по ТВ-каналах.
я ненавиджу Гордона але Крючков добре про нього сказав у свойому іртерв'ю йому.

.
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10.11.2020 17:15 Ответить
А чого ж ніхто навіть не пискне ще про один персонаж - Кучму. Це ж його витвір - Мінські домовленності.
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10.11.2020 14:39 Ответить
Подобаються мені коментатори, яки крчать про зраду, хоч навіть не бачилитого плану! Якшо у державі нема нікого умніше Кравчука, що робити? За шість оків не змогли нічого вирішитиз Донбасом, а зараз хоча б якись подвіжки. Махати з далека кулаками майстрив багато. але не ці дурні вирішують проблеми держави!
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10.11.2020 14:42 Ответить
А пойти "азербайджанским" путём слабо? Выждать десяток лет, выбрать нормального президента, а не клоуна, найти хороших союзников и выгнать вооруженным путем всех ватопедов с Донбасса. А не блеять про какие то планы в угоду сепарне из паРаши.
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10.11.2020 14:46 Ответить
Я вже написала про це в якісь темі. Вчора президент Алієв заявив:
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Вони чекали на це 30 років.Так от і нам не треба спішити, рано чи пізно Донбас повернеться в Україну без всяких статусів, головне, як казав Кравчук, нічого більше не підписувати.
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10.11.2020 15:28 Ответить
Хай живе старий пердун льоня! Боже, за що нам така кара?
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10.11.2020 14:54 Ответить
какой наХ... может быть план действий от этой белобрысой коммуняцкой Абизяны?! Эта комуниЦтическая старая мразь уже давно должна висеть на фонаре!
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10.11.2020 15:29 Ответить
не потому ли все "заболели" ???
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10.11.2020 15:47 Ответить
 
 