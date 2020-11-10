Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана Кравчука по достижению мира на Донбассе

Началось заседание политической и гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ. Заседание началось в режиме видеоконференции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в повестке дня:

- обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;

- обмен взаимно удерживаемыми лицами,

- разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Также политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой Делегации Л. Кравчуком.

Сообщается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А уже завтра состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

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