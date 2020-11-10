Сайт украинского омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак, - Денисова

Сайт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека остается заблокированным из-за хакерских атак. Ресурс заблокирован второй день подряд.

Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак", - отметила уполномоченный.

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Денисова проинформировала, что работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Офиса омбудсмена сейчас проводят соответствующие технические работы.