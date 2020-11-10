РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3743 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
384 4
Денисова (994) омбудсмен (577) сайт (318) хакер (1116)

Сайт украинского омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сайт украинского омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак, - Денисова

Сайт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека остается заблокированным из-за хакерских атак. Ресурс заблокирован второй день подряд.

Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак", - отметила уполномоченный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии, - Денисова

Денисова проинформировала, что работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Офиса омбудсмена сейчас проводят соответствующие технические работы.

Сайт украинского омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак, - Денисова 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перезагрузить не пробовали?
показать весь комментарий
10.11.2020 13:02 Ответить
Зачем хакеры атакуют сайт омбудсмена?
Зачем растрезвонили эту новость, что бы каждый прочитавший зашел на этот сайт и помог хакерам?
показать весь комментарий
10.11.2020 13:37 Ответить
за що чмирят?
показать весь комментарий
10.11.2020 14:39 Ответить
 
 