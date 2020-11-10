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Сайт українського омбудсмена другий день заблоковано через хакерські атаки, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сайт українського омбудсмена другий день заблоковано через хакерські атаки, - Денісова

Сайт Уповноваженого Верховної Ради з прав людини залишається заблокованим через хакерські атаки. Ресурс заблокований другий день поспіль.

Про це написала український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль заблокована робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки", - зазначила Уповноважений.

Денісова поінформувала, що працівники Відділу інформаційних систем і захисту інформації секретаріату Офісу омбудсмена зараз проводять відповідні технічні роботи.

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Сайт українського омбудсмена другий день заблоковано через хакерські атаки, - Денісова 01

Автор: Анастасія Потіха
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перезагрузить не пробовали?
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10.11.2020 13:02 Відповісти
Зачем хакеры атакуют сайт омбудсмена?
Зачем растрезвонили эту новость, что бы каждый прочитавший зашел на этот сайт и помог хакерам?
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10.11.2020 13:37 Відповісти
за що чмирят?
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10.11.2020 14:39 Відповісти
 
 