Три человека погибли в результате отравления угарным газом на Львовщине, - Нацполиция

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Пустомытовском районе Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Львовской области.

9 ноября около 21.00 в полицию поступило сообщение от владельца дома, расположенного в одном из сел Пустомытовского района о том, что вернувшись домой, он обнаружил в квартире тела своего 25-летнего племянника и двух его товарищей - братьев 17 и 21 года, без признаков жизни.

Признаки насильственной смерти на телах обнаружены не были - как предварительно установили правоохранители, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом, утечка которого произошла, вероятно, из-за неисправной печи.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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