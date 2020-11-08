От осложнений COVID-19 умер завотделением Львовской областной инфекционной больницы Мартынюк. ФОТО
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От осложнений вызванных COVID-19 скончался заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.
Об этом сообщила в Фейсбук руководитель Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирус унес жизнь еще одного человека. Это врач, заведующий гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы Мартынюк Игорь Иванович. Друг, коллега ... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизни физически здорового и еще молодого человека", - написала она.
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+16 Rostyslav Komarnytsky
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+9 Ksenia VB
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+7 Порохобандерівець
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Пожалуйста, подождите...
Тепер нам світить новий карантин, більш жорсткий, ну і купа померлих.
Маска під носом чи на бороді вірус не обдурить.
а как то прихожу к ней а она злючая! спрашиваю что случилось? ..отправила она больную в онкоцентр на подтверждение диагноза..а там сидит звезда..карое смотрит в кольпоскоп и говорит больной у вас ничего нет...та говорит есть вот диагноз..Сара Борисовна когда посылала на подтверждение просила не говорить им свой..а привозить заключения........в общем та звезда повторно погтратила 10 мин...о да......больная больна(..
Прямо как веруны - после забега по храмам вопят, когда родные подыхают от щедро уделенного вируса - За штооооо??77.(при этом ругая сотону и славя свое позвоночное невидимое существо на облачке))
Ты не знаешь, случайно, почему?
бо ще в рота влетить муха короновірусна.
Зможуть вижити лише ті, хто стане носити памперс поверх маски
Головне що ви, ковідоістерики, будете почувати себе в повній безпеці...
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
не треба щоразу це демонструвати
estupido
Тож, давай, до побачення..