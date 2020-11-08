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От осложнений COVID-19 умер завотделением Львовской областной инфекционной больницы Мартынюк. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

От осложнений вызванных COVID-19 скончался заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

Об этом сообщила в Фейсбук руководитель Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко, передает Цензор.НЕТ.

От осложнений COVID-19 умер завотделением Львовской областной инфекционной больницы Мартынюк 01

"Коронавирус унес жизнь еще одного человека. Это врач, заведующий гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы Мартынюк Игорь Иванович. Друг, коллега ... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизни физически здорового и еще молодого человека", - написала она.

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От осложнений COVID-19 умер завотделением Львовской областной инфекционной больницы Мартынюк 02

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Хороший лікар. Був. Біда держави в тому, що вона не цінує своїх лікарів. Тому на хвилі пандемії ризикує залишитися без них. Для зеленої влади дороги виявилися ближчим і потрібнішими. Тому урок буде аожким і жорстким. Щоб запам'ятався надовго.
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08.11.2020 14:17
+9
Зеля винний в тому, що демонстрував на публіці абсолютний пофігізм відносно карантинних правил. Всі зебіли познімали маски.
Тепер нам світить новий карантин, більш жорсткий, ну і купа померлих.
Маска під носом чи на бороді вірус не обдурить.
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08.11.2020 15:25
+7
Зеленський запросить свого друга Охлобистіна.
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08.11.2020 14:29
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Хороший лікар. Був. Біда держави в тому, що вона не цінує своїх лікарів. Тому на хвилі пандемії ризикує залишитися без них. Для зеленої влади дороги виявилися ближчим і потрібнішими. Тому урок буде аожким і жорстким. Щоб запам'ятався надовго.
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08.11.2020 14:17 Ответить
Дуже шкода. Уходять справжні фахівці. Хто ж нас лікувати буде?
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08.11.2020 14:20 Ответить
Зеленський запросить свого друга Охлобистіна.
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08.11.2020 14:29 Ответить
Додик,ну при чем здесь Зеленский!?
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08.11.2020 14:44 Ответить
А ти подумай. Звісно, з IQ 30 це буде важко.
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08.11.2020 14:56 Ответить
Ну если ты с лишней хромосомой и ІQ инфузории туфельки смог разобраться, то я со своими 30ю профФессор по сравнению с тобой!
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08.11.2020 15:19 Ответить
Пливеш, чудік.
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08.11.2020 15:28 Ответить
Шоб тебе зачіпити.
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08.11.2020 14:59 Ответить
Для мене что зеленский,что порошенко. Я в сортах навоза не разбираюсь. Но иной раз человеческая тупость подтверждает по теории Ейнштейна свою бесконечность не имеющую границ.
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08.11.2020 15:22 Ответить
Зеля винний в тому, що демонстрував на публіці абсолютний пофігізм відносно карантинних правил. Всі зебіли познімали маски.
Тепер нам світить новий карантин, більш жорсткий, ну і купа померлих.
Маска під носом чи на бороді вірус не обдурить.
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08.11.2020 15:25 Ответить
Расспамила
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08.11.2020 22:02 Ответить
Дякую.
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08.11.2020 22:11 Ответить
Як прикро! Така гарна і корисна суспільству людина зустрілася з Господом! Царство Небесне! Нехай спочиває з миром!
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08.11.2020 14:21 Ответить
оно надо тут кривляться и лицемерить? а что если он р\не был рабом как ты(ну, раз в разы умней, то велик шанс шо не был рабом и в твоих монстров вымышленных не верил)
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08.11.2020 15:07 Ответить
об этом надо было думать еще в 1997 игоду..когда у меня бла великолепная доктор Сара Борисовна Рубинштейн...и она мне говорила..деточка..наше поколение уходит.кто вас будет лечить?..я отвечала ..не знаю....а когда я хотела ее отблагодарить..ругалась..не брала..и говорила мне ..деточка иди и купи витамины..супердоктор..таких нет..без узи и всякой хрени ставила диагноз.............но пока я к ней попала ..случайно..господи кто мне что только не ставил..в плане диагноза.как гляну в справочник..мама миа...караул..и узи и черт знает что.....а тут бац...и ты в норме....
а как то прихожу к ней а она злючая! спрашиваю что случилось? ..отправила она больную в онкоцентр на подтверждение диагноза..а там сидит звезда..карое смотрит в кольпоскоп и говорит больной у вас ничего нет...та говорит есть вот диагноз..Сара Борисовна когда посылала на подтверждение просила не говорить им свой..а привозить заключения........в общем та звезда повторно погтратила 10 мин...о да......больная больна(..
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08.11.2020 14:39 Ответить
ткните этой статьей в блондинистое рыло той суке которая вчера в автобус лезла. может у нее хоть одна извилина живая осталась. может поймет что она конченная
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08.11.2020 15:07 Ответить
Думаю что она даже не поймет взаимосвязи....

Прямо как веруны - после забега по храмам вопят, когда родные подыхают от щедро уделенного вируса - За штооооо??77.(при этом ругая сотону и славя свое позвоночное невидимое существо на облачке))
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08.11.2020 15:11 Ответить
После прочтения этого комментария, складывается устойчивое впечатление, что ты ничем не лучше. Это если очень мягко выражаться.

Ты не знаешь, случайно, почему?
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08.11.2020 15:23 Ответить
такие конченные им до фени!пока жареный петух не клюнет!а когда клюнет!у них нет извилин!да и коры головного мозга тоже!атрофировался!
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08.11.2020 15:13 Ответить
Как там ваш COVID? Самочувствие, я смотрю, уже получше? Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 6732
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08.11.2020 15:27 Ответить
Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 1922 Господи, помоги справиться с китайской заразой! Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 1649
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08.11.2020 15:19 Ответить
Почему с китайской а не с кацапской?
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08.11.2020 15:28 Ответить
Дзвонили знайомі з Полтавської області. Кажуть, люди мруть як мухи.
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08.11.2020 15:22 Ответить
А хто саме вам звонив? Мертві знайомі чи все ж таки мухи?
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08.11.2020 15:33 Ответить
притримайте свій саркастичний тон.
бо ще в рота влетить муха короновірусна.
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08.11.2020 15:36 Ответить
Дотепно. Коронавірусні мухи, тролику, лише в твїй порожній голові
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08.11.2020 15:42 Ответить
А тролики - в твоїй довбешці.
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08.11.2020 15:49 Ответить
Будь-ласка, не тратьте час і зусилля на провокаторів чи ідіотів...
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08.11.2020 17:58 Ответить
Ksenia VB Де в Полтаві люди мруть, як мухи? Я живу в Полтаві і нічого подібного тут немає.
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08.11.2020 16:49 Ответить
А я писала за Полтаву ?
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08.11.2020 16:52 Ответить
Ksenia VB За область. Де люди мруть?
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08.11.2020 20:18 Ответить
знал бы поступал не на гепптатный факультет а на ковидный..хоть ты король хоть ты жебрак ковид косит всех
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08.11.2020 15:45 Ответить
Доречі, жодного антиковідника під цією темою, тільки ольгинці. Цікаво, антиковідники вже поздихали, чи їм просто соромно через те, що називали маски намордниками, а тих, хто боявся захворіти, ці потвори висміювали привселюдно та принижували.
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08.11.2020 16:02 Ответить
може вже захворіли оті дибіли ....
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08.11.2020 16:06 Ответить
Так, моторошний час...
Зможуть вижити лише ті, хто стане носити памперс поверх маски
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08.11.2020 16:47 Ответить
Знайшло де жартувати, скотинячка. Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 5224
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08.11.2020 17:24 Ответить
Я, навпаки, на відміну від вас, як ніхто переживаю за здоров'я нації. Чому Степанови з Ляшками ще й досі до цього не дійшли, мені не зрозуміло.
Головне що ви, ковідоістерики, будете почувати себе в повній безпеці...
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08.11.2020 17:40 Ответить
Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 6076
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08.11.2020 17:50 Ответить
Рекламуєш ідіотизм, довбню?
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08.11.2020 17:55 Ответить
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19.
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
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08.11.2020 16:05 Ответить
Вмирвє від ковіду, ухи просить...
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08.11.2020 16:35 Ответить
*просіт
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08.11.2020 16:37 Ответить
я бачу, що ви неадекватний...
не треба щоразу це демонструвати
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08.11.2020 16:53 Ответить
От як ти вважаєш, мене дуже цікавить "думка" якогось там дешевого троля?
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08.11.2020 16:59 Ответить
Троля Афоні ?
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08.11.2020 17:02 Ответить
І ти ще будеш щось розповідати мені про неадекватів )))
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08.11.2020 17:07 Ответить
мені ж зі сторони видніше.
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08.11.2020 17:24 Ответить
Вибач, друже, та я не спілкуюсь з тролями
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08.11.2020 17:56 Ответить
ти саме спростувало свої наклепи..
estupido Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 2609
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08.11.2020 21:15 Ответить
Не тіш себе ілюзіями - я нічого не спростовував.

Тож, давай, до побачення.. Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 7132
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08.11.2020 21:37 Ответить
Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 5174
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08.11.2020 22:15 Ответить
Дякую. Взаємно
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08.11.2020 22:23 Ответить
Не смійся, людина, може, в АТБ чи маршрутці з безмасочником зіткнулась - в 84 роки це вкрай небезпечно.
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08.11.2020 18:02 Ответить
Когда нибудь события этих карантинов и « заботы об украинцах» будут рассматривать в судах и много чиновников посадят
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08.11.2020 22:10 Ответить
Дописувачі, вас наче шкода, ви наче добрі по натурі....Працювати не пробували?. Удачі.
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08.11.2020 16:14 Ответить
я не знаю лучше не лучше...я столько всего знаю..и позитивного и непозитивного..в общем..не знаю...но знаю что в ковидных отделениях счас треш....меня ж не госпитализироали по новому приказу степанова(в общем я дома..
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08.11.2020 16:16 Ответить
Выздоравливайте
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08.11.2020 22:08 Ответить
Как говорится светил другим, сгорая сам...
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09.11.2020 07:09 Ответить
 
 