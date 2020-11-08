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Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Від ускладнень, спричинених COVID-19, помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про це повідомила у фейсбуці очільниця Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко-Тімко, передає Цензор.НЕТ.

Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк 01

"Коронавірус забрав життя ще однієї людини. Це лікар, завідувач гепатитного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Мартинюк Ігор Іванович. Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини", - написала вона.

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Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк 02

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Топ коментарі
+16
Хороший лікар. Був. Біда держави в тому, що вона не цінує своїх лікарів. Тому на хвилі пандемії ризикує залишитися без них. Для зеленої влади дороги виявилися ближчим і потрібнішими. Тому урок буде аожким і жорстким. Щоб запам'ятався надовго.
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08.11.2020 14:17
+9
Зеля винний в тому, що демонстрував на публіці абсолютний пофігізм відносно карантинних правил. Всі зебіли познімали маски.
Тепер нам світить новий карантин, більш жорсткий, ну і купа померлих.
Маска під носом чи на бороді вірус не обдурить.
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08.11.2020 15:25
+7
Зеленський запросить свого друга Охлобистіна.
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08.11.2020 14:29
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Хороший лікар. Був. Біда держави в тому, що вона не цінує своїх лікарів. Тому на хвилі пандемії ризикує залишитися без них. Для зеленої влади дороги виявилися ближчим і потрібнішими. Тому урок буде аожким і жорстким. Щоб запам'ятався надовго.
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08.11.2020 14:17 Відповісти
Дуже шкода. Уходять справжні фахівці. Хто ж нас лікувати буде?
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08.11.2020 14:20 Відповісти
Зеленський запросить свого друга Охлобистіна.
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08.11.2020 14:29 Відповісти
Додик,ну при чем здесь Зеленский!?
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08.11.2020 14:44 Відповісти
А ти подумай. Звісно, з IQ 30 це буде важко.
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08.11.2020 14:56 Відповісти
Ну если ты с лишней хромосомой и ІQ инфузории туфельки смог разобраться, то я со своими 30ю профФессор по сравнению с тобой!
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08.11.2020 15:19 Відповісти
Пливеш, чудік.
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08.11.2020 15:28 Відповісти
Шоб тебе зачіпити.
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08.11.2020 14:59 Відповісти
Для мене что зеленский,что порошенко. Я в сортах навоза не разбираюсь. Но иной раз человеческая тупость подтверждает по теории Ейнштейна свою бесконечность не имеющую границ.
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08.11.2020 15:22 Відповісти
Зеля винний в тому, що демонстрував на публіці абсолютний пофігізм відносно карантинних правил. Всі зебіли познімали маски.
Тепер нам світить новий карантин, більш жорсткий, ну і купа померлих.
Маска під носом чи на бороді вірус не обдурить.
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08.11.2020 15:25 Відповісти
Расспамила
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08.11.2020 22:02 Відповісти
Дякую.
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08.11.2020 22:11 Відповісти
Як прикро! Така гарна і корисна суспільству людина зустрілася з Господом! Царство Небесне! Нехай спочиває з миром!
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08.11.2020 14:21 Відповісти
оно надо тут кривляться и лицемерить? а что если он р\не был рабом как ты(ну, раз в разы умней, то велик шанс шо не был рабом и в твоих монстров вымышленных не верил)
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08.11.2020 15:07 Відповісти
об этом надо было думать еще в 1997 игоду..когда у меня бла великолепная доктор Сара Борисовна Рубинштейн...и она мне говорила..деточка..наше поколение уходит.кто вас будет лечить?..я отвечала ..не знаю....а когда я хотела ее отблагодарить..ругалась..не брала..и говорила мне ..деточка иди и купи витамины..супердоктор..таких нет..без узи и всякой хрени ставила диагноз.............но пока я к ней попала ..случайно..господи кто мне что только не ставил..в плане диагноза.как гляну в справочник..мама миа...караул..и узи и черт знает что.....а тут бац...и ты в норме....
а как то прихожу к ней а она злючая! спрашиваю что случилось? ..отправила она больную в онкоцентр на подтверждение диагноза..а там сидит звезда..карое смотрит в кольпоскоп и говорит больной у вас ничего нет...та говорит есть вот диагноз..Сара Борисовна когда посылала на подтверждение просила не говорить им свой..а привозить заключения........в общем та звезда повторно погтратила 10 мин...о да......больная больна(..
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08.11.2020 14:39 Відповісти
ткните этой статьей в блондинистое рыло той суке которая вчера в автобус лезла. может у нее хоть одна извилина живая осталась. может поймет что она конченная
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08.11.2020 15:07 Відповісти
Думаю что она даже не поймет взаимосвязи....

Прямо как веруны - после забега по храмам вопят, когда родные подыхают от щедро уделенного вируса - За штооооо??77.(при этом ругая сотону и славя свое позвоночное невидимое существо на облачке))
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08.11.2020 15:11 Відповісти
После прочтения этого комментария, складывается устойчивое впечатление, что ты ничем не лучше. Это если очень мягко выражаться.

Ты не знаешь, случайно, почему?
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08.11.2020 15:23 Відповісти
такие конченные им до фени!пока жареный петух не клюнет!а когда клюнет!у них нет извилин!да и коры головного мозга тоже!атрофировался!
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08.11.2020 15:13 Відповісти
Как там ваш COVID? Самочувствие, я смотрю, уже получше? Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 6732
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08.11.2020 15:27 Відповісти
Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 1922 Господи, помоги справиться с китайской заразой! Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 1649
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08.11.2020 15:19 Відповісти
Почему с китайской а не с кацапской?
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08.11.2020 15:28 Відповісти
Дзвонили знайомі з Полтавської області. Кажуть, люди мруть як мухи.
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08.11.2020 15:22 Відповісти
А хто саме вам звонив? Мертві знайомі чи все ж таки мухи?
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08.11.2020 15:33 Відповісти
притримайте свій саркастичний тон.
бо ще в рота влетить муха короновірусна.
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08.11.2020 15:36 Відповісти
Дотепно. Коронавірусні мухи, тролику, лише в твїй порожній голові
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08.11.2020 15:42 Відповісти
А тролики - в твоїй довбешці.
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08.11.2020 15:49 Відповісти
Будь-ласка, не тратьте час і зусилля на провокаторів чи ідіотів...
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08.11.2020 17:58 Відповісти
Ksenia VB Де в Полтаві люди мруть, як мухи? Я живу в Полтаві і нічого подібного тут немає.
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08.11.2020 16:49 Відповісти
А я писала за Полтаву ?
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08.11.2020 16:52 Відповісти
Ksenia VB За область. Де люди мруть?
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08.11.2020 20:18 Відповісти
знал бы поступал не на гепптатный факультет а на ковидный..хоть ты король хоть ты жебрак ковид косит всех
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08.11.2020 15:45 Відповісти
Доречі, жодного антиковідника під цією темою, тільки ольгинці. Цікаво, антиковідники вже поздихали, чи їм просто соромно через те, що називали маски намордниками, а тих, хто боявся захворіти, ці потвори висміювали привселюдно та принижували.
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08.11.2020 16:02 Відповісти
може вже захворіли оті дибіли ....
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08.11.2020 16:06 Відповісти
Так, моторошний час...
Зможуть вижити лише ті, хто стане носити памперс поверх маски
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08.11.2020 16:47 Відповісти
Знайшло де жартувати, скотинячка. Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 5224
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08.11.2020 17:24 Відповісти
Я, навпаки, на відміну від вас, як ніхто переживаю за здоров'я нації. Чому Степанови з Ляшками ще й досі до цього не дійшли, мені не зрозуміло.
Головне що ви, ковідоістерики, будете почувати себе в повній безпеці...
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08.11.2020 17:40 Відповісти
Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 6076
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08.11.2020 17:50 Відповісти
Рекламуєш ідіотизм, довбню?
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08.11.2020 17:55 Відповісти
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка, Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19.
Про сумну новину розповів сам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада, передає Obozrevatel.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість. Ви підіть і Марині розкажіть всю цю дурню, яку ви тут зараз грузите телеглядачам. Ви статистику пропускаєте, скільки у вас - 40 або 50 тисяч помре? Мені байдуже, скільки людей зараз вмирає в Німеччині або в Буркіна Фасо", - сказав емоційно Порошенко.
Він також звернувся до присутніх у студії представників влади з питанням, чому за пів року вони не змогли закупити достатню кількість масок і обладнати лікарні.
"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до Бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", - сказав п'ятий президент України.
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08.11.2020 16:05 Відповісти
Вмирвє від ковіду, ухи просить...
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08.11.2020 16:35 Відповісти
*просіт
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08.11.2020 16:37 Відповісти
я бачу, що ви неадекватний...
не треба щоразу це демонструвати
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08.11.2020 16:53 Відповісти
От як ти вважаєш, мене дуже цікавить "думка" якогось там дешевого троля?
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08.11.2020 16:59 Відповісти
Троля Афоні ?
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08.11.2020 17:02 Відповісти
І ти ще будеш щось розповідати мені про неадекватів )))
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08.11.2020 17:07 Відповісти
мені ж зі сторони видніше.
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08.11.2020 17:24 Відповісти
Вибач, друже, та я не спілкуюсь з тролями
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08.11.2020 17:56 Відповісти
ти саме спростувало свої наклепи..
estupido Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 2609
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08.11.2020 21:15 Відповісти
Не тіш себе ілюзіями - я нічого не спростовував.

Тож, давай, до побачення.. Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 7132
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08.11.2020 21:37 Відповісти
Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк - Цензор.НЕТ 5174
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08.11.2020 22:15 Відповісти
Дякую. Взаємно
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08.11.2020 22:23 Відповісти
Не смійся, людина, може, в АТБ чи маршрутці з безмасочником зіткнулась - в 84 роки це вкрай небезпечно.
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08.11.2020 18:02 Відповісти
Когда нибудь события этих карантинов и « заботы об украинцах» будут рассматривать в судах и много чиновников посадят
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08.11.2020 22:10 Відповісти
Дописувачі, вас наче шкода, ви наче добрі по натурі....Працювати не пробували?. Удачі.
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08.11.2020 16:14 Відповісти
я не знаю лучше не лучше...я столько всего знаю..и позитивного и непозитивного..в общем..не знаю...но знаю что в ковидных отделениях счас треш....меня ж не госпитализироали по новому приказу степанова(в общем я дома..
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08.11.2020 16:16 Відповісти
Выздоравливайте
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08.11.2020 22:08 Відповісти
Как говорится светил другим, сгорая сам...
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09.11.2020 07:09 Відповісти
 
 