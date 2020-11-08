Від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Мартинюк. ФОТО

Від ускладнень, спричинених COVID-19, помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про це повідомила у фейсбуці очільниця Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко-Тімко, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус забрав життя ще однієї людини. Це лікар, завідувач гепатитного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Мартинюк Ігор Іванович. Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини", - написала вона.

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