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Киев (24534) отель (117) Андреевский спуск (65) застройка (701)

Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске

Шестой апелляционный суд Киева отменил приказ ГАСИ на аннулирование разрешения на строительство скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве.

Об этом сообщает Prosud в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, судья Шестого апелляционного административного суда - Евгений Сорочко. И он сделал то, на что не решился даже скандальный ОАСК. Евгений Сорочко вместе со своими коллегами Евгением Чаку и Игорем Федотовым отменил приказ ГАСИ на аннулирование разрешения на строительство скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 9-этажном отеле высотой 30 метров (при разрешенной максимальной высотности в 12 метров), который планирует построить ЧП "Макрон".

"В 2018 году, после многочисленных акций протеста, Государственная строительная инспекция провела проверку объекта и отменила разрешение на строительство. Застройщик пошел в суд, однако даже скандальный Окружной административный суд Киева признал, что застройщик не выполнил предписания ГАСИ и поэтому инспекторы имели все полномочия для аннулирования разрешения на строительство", - напоминают журналисты.

Читайте также: По инициативе Кличко депутаты расторгли договор со скандальным застройщиком Андреевского, - нардеп

Напомним, Виталий Кличко ранее неоднократно заявлял, что любой проект на Андреевском спуске должен быть согласован со специалистами и общественностью.

Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске 01
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Топ комментарии
+28
Шостий апеляційний суд має бути розформований а його судді мають бути арештовані і засуджені за корупцію та злочини проти правосуддя.
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10.11.2020 14:34
+15
деньги творят чудеса
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10.11.2020 14:31
+15
скоты
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10.11.2020 14:31
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такое с улицы сделают... Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске - Цензор.НЕТ 8982
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10.11.2020 14:27 Ответить
Шостий апеляційний суд має бути розформований а його судді мають бути арештовані і засуджені за корупцію та злочини проти правосуддя.
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10.11.2020 14:34 Ответить
Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5253
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10.11.2020 15:11 Ответить
Повішені, так буде надійніше.
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10.11.2020 16:42 Ответить
нафото ХИТРЮЩАЯ МОРДА продажного судьи
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10.11.2020 15:05 Ответить
Аж дивно ,що він не якийсь Аблафь,Шахавая,Шабуньєная,Шьолахавая тощо.
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10.11.2020 23:14 Ответить
отель спалить.
и суд тоже Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 614
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10.11.2020 15:10 Ответить
деньги творят чудеса
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10.11.2020 14:31 Ответить
"Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла".(c)
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10.11.2020 14:31 Ответить
скоты
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10.11.2020 14:31 Ответить
Удачи, думаю им даже кирпичей набросают, булыжников всяких, арматурин наверно тоже
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10.11.2020 14:32 Ответить
Да снести этот Узвоз нахрен! Зачем Киеву достопримечательности, когда ощущается острая нехватка гостиниц, офисов и ТРЦ?
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10.11.2020 14:32 Ответить
Сколько заплотили?
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10.11.2020 14:35 Ответить
Много.
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10.11.2020 14:40 Ответить
Заздрите? Чи за горат прикро?
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10.11.2020 23:15 Ответить
На Киев страшно смотреть, особенно на Осокорки, это стихийная застройка похлеще чем в Монголии
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10.11.2020 14:35 Ответить
Ну так этому Сорочко надо же на что то свой новенький LAND CRUISER 200 заправлять. У него наверно мама тоже любит скорость. Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске - Цензор.НЕТ 1930
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10.11.2020 14:35 Ответить
Такой молодой, а уже гнида продажная.
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10.11.2020 14:41 Ответить
молодой до денег падкий, ему насрать шо то будут за трущёбы и солнца не будет видно, зато в карманах баблишко.
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10.11.2020 14:52 Ответить
+ наверняка еще понаехавший -- киевлянин вряд ли отдал бы Андреевский спуск.
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10.11.2020 17:01 Ответить
ожидаем решения украинского суда по отмене, например, постановлений кабмина, статей уголовного кодекса, последовательность времен года... и можно еще на закуску отменить результаты выборов в США, ну это уже как пойдет...
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10.11.2020 14:56 Ответить
Макрон, ****, распоясался
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10.11.2020 14:59 Ответить
Сарочко-ЧМО !!!! Обсырают Киев как могут !!!!!
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10.11.2020 15:01 Ответить
так жаль Города! Андреевский - это уникальнейшее место, теплое, богемное отчасти. Помню в студенческие годы очень часто там гуляли. В апреле-мае проводились выставки художников. Дня не хватало, чтобы все посмотреть, пообщаться! А домик Ричарда!.. теперь засрут Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 1986
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10.11.2020 15:02 Ответить
Богемное?
Вечно пьяные типо художники, старьевщики и вонь нафталина- оно конечно.
Когда-то они в ботсаду собирались, а теперь позорят город своим видом.
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10.11.2020 15:12 Ответить
к сведению негодующих! no soy joven
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10.11.2020 15:34 Ответить
дааа... но как там дорого все!
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10.11.2020 16:30 Ответить
замок Ричарда.. не домик
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10.11.2020 16:31 Ответить
спасибо, кэп
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10.11.2020 16:47 Ответить
Це там Вас насільствінаукраєньєзіривалє?
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10.11.2020 23:17 Ответить
Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5849
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11.11.2020 13:07 Ответить
Киев уже превратили в базар, а теперь и пи@дец Андреевскому узвозу. Скажите спасибо боксеру кто за него голосовал.
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10.11.2020 15:04 Ответить
а пусть депутаты до пожиненного назначения и неприкосновенности дадут им право расстреливать подсудимых прям в зале суда. для полного удовлетворения
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10.11.2020 15:05 Ответить
Ну так оно понятно. Судья молодой. Начинающий. Бабла оцень хотящий. Как от миллиона отказаться?
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10.11.2020 15:16 Ответить
там лимон нужен шоб только записаться на прийом, а как поживают прокуроры срущие брюликами?
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10.11.2020 16:54 Ответить
Когда уже єтих воров в мантиях реально сажать будут?!
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10.11.2020 15:53 Ответить
Когда этого захочет президент.
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10.11.2020 17:03 Ответить
Мразота зелена
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10.11.2020 16:17 Ответить
Мерзота.
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10.11.2020 23:18 Ответить
там нельзя ставить такое здание - оно съедет вниз по глиняному холму под собственным весом
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10.11.2020 16:29 Ответить
сваи забьют по 100 метров каждая, а пока будут круглосуточно бить, от вибрации и монастырь завалица, проходили знаем.
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10.11.2020 16:45 Ответить
А їм похрін. А на Андріївську церкву, в тому числі.
Це справжнє понаєхавшеє бидло, якому нічого, окрім бабла не цікаво.
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10.11.2020 16:50 Ответить
мда.. уж
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10.11.2020 17:00 Ответить
Національність забудовників--у студію!
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10.11.2020 23:19 Ответить
А потом будут блеять и удивляться, когда за этими чуваками люди с палками и камнями начнут гоняться.
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10.11.2020 16:44 Ответить
Судьи и прокуроры неприкасаемые касты. Судебную систему Украины нужно перетряхивать на 100%, тогда появится маленький шанс на восстановление справедливости в судах и нормальную работу бизнеса и жизнь в стране.
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10.11.2020 16:53 Ответить
Кто-то тут рассказывал про запорожцев, позволивших вырубить парк?
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10.11.2020 17:03 Ответить
и лавру снести и построить микрорайончик))) киев и так стал убогим и непригодным для нормальной жизни
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10.11.2020 18:47 Ответить
Де там будувати, там місця нема ? Зараз хоч Св.Андріівська церква звідусіль видна, а то буде оцей готель все заслоняти. Як ото між Св.Михайлівським та Св.Софією торчить якесь готельне одоробло - так і тут буде.
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10.11.2020 19:12 Ответить
Таких чмошников гасить надо. Это просто беспредел, ещё при Кличке.....
Мразь!.
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10.11.2020 22:01 Ответить
 
 