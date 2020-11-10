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Київ (13832) готель (64) Андріївський узвіз (31) забудова (353)

Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі

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Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі

Шостий апеляційний суд Києва скасував наказ ДАБІ на анулювання дозволу на будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі в Києві.

Про це повідомляє Prosud у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, це суддя Шостого апеляційного адміністративного суду - Євген Сорочко. І він зробив те, на що не наважився навіть скандальний ОАСК. Євген Сорочко, разом зі своїми колегами Євгеном Чаку та Ігорем Федотовим, скасував наказ ДАБІ на анулювання дозволу на будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі в Києві", - зазначено в повідомленні.

Йдеться про 9-поверховий готель заввишки 30 метрів (за дозволеної максимальної висотності у 12 метрів), який планує побудувати ПП "Макрон".

"У 2018 році, після численних акцій протесу, Державна будівельна інспекція провела перевірку об'єкта та скасувала дозвіл на будівництво. Забудовник пішов у суд, проте навіть скандальний Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що забудовник не виконав приписи ДАБІ й тому інспектори мали всі повноваження для анулювання дозволу на будівництво", - нагадують журналісти.

Також читайте: За ініціативою Кличка депутати розірвали договір зі скандальним забудовником Андріївського, - нардеп

Нагадаємо, Віталій Кличко раніше неодноразово заявляв, що будь-який проєкт на Андріївському узвозі має бути узгоджений з фахівцями та громадськістю.

Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Шостий апеляційний суд має бути розформований а його судді мають бути арештовані і засуджені за корупцію та злочини проти правосуддя.
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10.11.2020 14:34
+15
деньги творят чудеса
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10.11.2020 14:31
+15
скоты
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10.11.2020 14:31
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такое с улицы сделают... Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске - Цензор.НЕТ 8982
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10.11.2020 14:27 Відповісти
Шостий апеляційний суд має бути розформований а його судді мають бути арештовані і засуджені за корупцію та злочини проти правосуддя.
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10.11.2020 14:34 Відповісти
Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5253
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10.11.2020 15:11 Відповісти
Повішені, так буде надійніше.
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10.11.2020 16:42 Відповісти
нафото ХИТРЮЩАЯ МОРДА продажного судьи
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10.11.2020 15:05 Відповісти
Аж дивно ,що він не якийсь Аблафь,Шахавая,Шабуньєная,Шьолахавая тощо.
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10.11.2020 23:14 Відповісти
отель спалить.
и суд тоже Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 614
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10.11.2020 15:10 Відповісти
деньги творят чудеса
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10.11.2020 14:31 Відповісти
"Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла".(c)
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10.11.2020 14:31 Відповісти
скоты
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10.11.2020 14:31 Відповісти
Удачи, думаю им даже кирпичей набросают, булыжников всяких, арматурин наверно тоже
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10.11.2020 14:32 Відповісти
Да снести этот Узвоз нахрен! Зачем Киеву достопримечательности, когда ощущается острая нехватка гостиниц, офисов и ТРЦ?
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10.11.2020 14:32 Відповісти
Сколько заплотили?
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10.11.2020 14:35 Відповісти
Много.
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10.11.2020 14:40 Відповісти
Заздрите? Чи за горат прикро?
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10.11.2020 23:15 Відповісти
На Киев страшно смотреть, особенно на Осокорки, это стихийная застройка похлеще чем в Монголии
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10.11.2020 14:35 Відповісти
Ну так этому Сорочко надо же на что то свой новенький LAND CRUISER 200 заправлять. У него наверно мама тоже любит скорость. Шестой апелляционный суд Киева разрешил строительство 30-метрового отеля на Андреевском спуске - Цензор.НЕТ 1930
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10.11.2020 14:35 Відповісти
Такой молодой, а уже гнида продажная.
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10.11.2020 14:41 Відповісти
молодой до денег падкий, ему насрать шо то будут за трущёбы и солнца не будет видно, зато в карманах баблишко.
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10.11.2020 14:52 Відповісти
+ наверняка еще понаехавший -- киевлянин вряд ли отдал бы Андреевский спуск.
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10.11.2020 17:01 Відповісти
ожидаем решения украинского суда по отмене, например, постановлений кабмина, статей уголовного кодекса, последовательность времен года... и можно еще на закуску отменить результаты выборов в США, ну это уже как пойдет...
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10.11.2020 14:56 Відповісти
Макрон, ****, распоясался
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10.11.2020 14:59 Відповісти
Сарочко-ЧМО !!!! Обсырают Киев как могут !!!!!
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10.11.2020 15:01 Відповісти
так жаль Города! Андреевский - это уникальнейшее место, теплое, богемное отчасти. Помню в студенческие годы очень часто там гуляли. В апреле-мае проводились выставки художников. Дня не хватало, чтобы все посмотреть, пообщаться! А домик Ричарда!.. теперь засрут Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 1986
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10.11.2020 15:02 Відповісти
Богемное?
Вечно пьяные типо художники, старьевщики и вонь нафталина- оно конечно.
Когда-то они в ботсаду собирались, а теперь позорят город своим видом.
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10.11.2020 15:12 Відповісти
к сведению негодующих! no soy joven
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10.11.2020 15:34 Відповісти
дааа... но как там дорого все!
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10.11.2020 16:30 Відповісти
замок Ричарда.. не домик
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10.11.2020 16:31 Відповісти
спасибо, кэп
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10.11.2020 16:47 Відповісти
Це там Вас насільствінаукраєньєзіривалє?
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10.11.2020 23:17 Відповісти
Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5849
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11.11.2020 13:07 Відповісти
Киев уже превратили в базар, а теперь и пи@дец Андреевскому узвозу. Скажите спасибо боксеру кто за него голосовал.
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10.11.2020 15:04 Відповісти
а пусть депутаты до пожиненного назначения и неприкосновенности дадут им право расстреливать подсудимых прям в зале суда. для полного удовлетворения
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10.11.2020 15:05 Відповісти
Ну так оно понятно. Судья молодой. Начинающий. Бабла оцень хотящий. Как от миллиона отказаться?
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10.11.2020 15:16 Відповісти
там лимон нужен шоб только записаться на прийом, а как поживают прокуроры срущие брюликами?
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10.11.2020 16:54 Відповісти
Когда уже єтих воров в мантиях реально сажать будут?!
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10.11.2020 15:53 Відповісти
Когда этого захочет президент.
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10.11.2020 17:03 Відповісти
Мразота зелена
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10.11.2020 16:17 Відповісти
Мерзота.
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10.11.2020 23:18 Відповісти
там нельзя ставить такое здание - оно съедет вниз по глиняному холму под собственным весом
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10.11.2020 16:29 Відповісти
сваи забьют по 100 метров каждая, а пока будут круглосуточно бить, от вибрации и монастырь завалица, проходили знаем.
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10.11.2020 16:45 Відповісти
А їм похрін. А на Андріївську церкву, в тому числі.
Це справжнє понаєхавшеє бидло, якому нічого, окрім бабла не цікаво.
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10.11.2020 16:50 Відповісти
мда.. уж
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10.11.2020 17:00 Відповісти
Національність забудовників--у студію!
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10.11.2020 23:19 Відповісти
А потом будут блеять и удивляться, когда за этими чуваками люди с палками и камнями начнут гоняться.
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10.11.2020 16:44 Відповісти
Судьи и прокуроры неприкасаемые касты. Судебную систему Украины нужно перетряхивать на 100%, тогда появится маленький шанс на восстановление справедливости в судах и нормальную работу бизнеса и жизнь в стране.
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10.11.2020 16:53 Відповісти
Кто-то тут рассказывал про запорожцев, позволивших вырубить парк?
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10.11.2020 17:03 Відповісти
и лавру снести и построить микрорайончик))) киев и так стал убогим и непригодным для нормальной жизни
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10.11.2020 18:47 Відповісти
Де там будувати, там місця нема ? Зараз хоч Св.Андріівська церква звідусіль видна, а то буде оцей готель все заслоняти. Як ото між Св.Михайлівським та Св.Софією торчить якесь готельне одоробло - так і тут буде.
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10.11.2020 19:12 Відповісти
Таких чмошников гасить надо. Это просто беспредел, ещё при Кличке.....
Мразь!.
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10.11.2020 22:01 Відповісти
 
 