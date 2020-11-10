Шостий апеляційний суд Києва дозволив будівництво 30-метрового готелю на Андріївському узвозі

Шостий апеляційний суд Києва скасував наказ ДАБІ на анулювання дозволу на будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі в Києві.

Про це повідомляє Prosud у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, це суддя Шостого апеляційного адміністративного суду - Євген Сорочко. І він зробив те, на що не наважився навіть скандальний ОАСК. Євген Сорочко, разом зі своїми колегами Євгеном Чаку та Ігорем Федотовим, скасував наказ ДАБІ на анулювання дозволу на будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі в Києві", - зазначено в повідомленні.

Йдеться про 9-поверховий готель заввишки 30 метрів (за дозволеної максимальної висотності у 12 метрів), який планує побудувати ПП "Макрон".

"У 2018 році, після численних акцій протесу, Державна будівельна інспекція провела перевірку об'єкта та скасувала дозвіл на будівництво. Забудовник пішов у суд, проте навіть скандальний Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що забудовник не виконав приписи ДАБІ й тому інспектори мали всі повноваження для анулювання дозволу на будівництво", - нагадують журналісти.

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Нагадаємо, Віталій Кличко раніше неодноразово заявляв, що будь-який проєкт на Андріївському узвозі має бути узгоджений з фахівцями та громадськістю.