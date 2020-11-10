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Лейтенант ВСУ покончил с собой в Житомирской области, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Лейтенант ВСУ покончил с собой в Житомирской области, - полиция

Полиция Житомирщины расследует смерть 28-летнего военного из Херсона, который, по предварительной информации, совершил самоубийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"9 ноября в полицию поступило сообщение о самоубийстве 28-летнего лейтенанта ВСУ одной из воинских частей. По указанному факту открыто уголовное производство. Продолжается установление всех обстоятельств", - рассказали в полиции.

По информации полиции, военнослужащий находился в составе суточного наряда дежурной части в Чуднове. Вечером он вышел в специально отведенную для отдыха комнату, где через некоторое время нашли его тело. Предварительно, причиной смерти стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудную клетку.

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О погибшем известно, что он из Мирославского района Херсонской области и проходил службу в Вооруженных силах Украины по призыву.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
странное самоубийство,выстрелом в грудную клетку...
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10.11.2020 17:27
+7
многие убийства в всу, маскируют под суицид!
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10.11.2020 17:25
+3
Чистое как по мне убийство, скорее всего неуставные, или увидел воровство чего то
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10.11.2020 21:03
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Многим военным необходим психолог . Такая у них вредная профессия . Лейтенант ВСУ покончил с собой в Житомирской области, - полиция - Цензор.НЕТ 2290
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10.11.2020 17:19 Ответить
многие убийства в всу, маскируют под суицид!
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10.11.2020 17:25 Ответить
странное самоубийство,выстрелом в грудную клетку...
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10.11.2020 17:27 Ответить
Лейтенант призывник. После ВУЗа.
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10.11.2020 17:49 Ответить
Щось в інших силових структурах а ні корупції...а ні самогубств...у такій кількості, принаймні...(ще й досі відлуння початку дев'яностих - зачєм нам ета армія?! каму ми нужни?! хто на нас нападать сабіраєцца?!)
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10.11.2020 17:54 Ответить
У нас (в армии) часто стрелялись из-за нарушений при обращении с оружием. Один летёха на пальце "ПМ" крутил...чётко в башку себе попал.
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10.11.2020 17:57 Ответить
Я сам был и курсантом и лейтенантом, но в голову и мне и окружающим такое не приходило... ***** все это, замазывание. Ну или.. слабоват морально офицерский состав., плохо работает политотдел.
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10.11.2020 17:58 Ответить
А может просто кто-то помог это ему сделать, ведь всякое бывает, не так ли?
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10.11.2020 18:07 Ответить
проходил службу в Вооруженных силах Украины по призыву(с)

"Пиджак" что ли?
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10.11.2020 18:24 Ответить
многие служащие жалуются на командиров, своих начальников. приходится терпеть.

сложно, когда они ничего не могут сделать.
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10.11.2020 18:31 Ответить
Чистое как по мне убийство, скорее всего неуставные, или увидел воровство чего то
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10.11.2020 21:03 Ответить
на Херсонщині 100% нема такого району, гугл видає милославський район - і то на Рязанщині
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10.11.2020 23:25 Ответить
 
 