РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7079 посетителей онлайн
Новости За рубежом
13 410 67
Армения (798) Турция (3231) Эрдоган (821) Нагорный Карабах (470)

Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказался за создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщмает Интерфакс-Украина. 

"Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома", - цитирует турецкий телеканал TRT слова Эрдогана.

По данным телеканала, в разговоре с Путиным Эрдоган заявил также, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе, - Эрдоган

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 7540 Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 1343
показать весь комментарий
10.11.2020 21:07
+19
Якщо туди всунулось кацапське рило там будуть ще моря крові...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:15
+13
Коротше, якщо хтось радів що "все закінчено", то ніхрена ще не закінчено.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 7540 Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 1343
показать весь комментарий
10.11.2020 21:07 Ответить
Класс---третий раз пересматриваю!
показать весь комментарий
10.11.2020 21:09 Ответить
казламордія знаний строітєль корідоров.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:09 Ответить
Коротше, якщо хтось радів що "все закінчено", то ніхрена ще не закінчено.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:10 Ответить
Якщо туди всунулось кацапське рило там будуть ще моря крові...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:15 Ответить
Це аксіома.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:15 Ответить
Больше коридоров, хороших и разных. Пусть ***** ночами не спит, охраняет.
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 8064
показать весь комментарий
10.11.2020 21:10 Ответить
эрдоган путлеру дарует титул хахам-баши...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:16 Ответить
Не дошло, что путлер наоборот выграл? Чего добился эрдоган?
показать весь комментарий
10.11.2020 21:27 Ответить
лично моё мнение - алиев с эрдоганом прервали половой акт и радуются...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:29 Ответить
Россияне уже на границе, чему тут радоваться?
показать весь комментарий
10.11.2020 21:49 Ответить
так отож...пройоп по нашему...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:56 Ответить
Опять всех ***** переиграл? На то оно и *****...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:59 Ответить
Хахам - значит умный. Этот титул еще заслужить надо.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:32 Ответить
Хахам - б'ю, баш - голова: б'ю по голові. Тобто у перекладі "хлопчик для биття"
показать весь комментарий
10.11.2020 22:19 Ответить
Хахам - умный (ивр.), баши - главный.
Хахам-баши - титул главного раввина в Османской империи и в современной Турции
показать весь комментарий
10.11.2020 22:32 Ответить
Добре, я приймаю вашу відповідь.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:40 Ответить
😁
показать весь комментарий
10.11.2020 21:34 Ответить
Треба щоб турки організували росіянам такий же коридор, як росіяни під Іловайськом нам зробили.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:20 Ответить
Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 5976
показать весь комментарий
10.11.2020 21:36 Ответить
Границу с арменией подправить, пододвинув вверх от этой замечательной магистрали на километров 50 .карлику это должно понравиться так как иначе придется двигать военным путем, тем более плаванье козломордых через Босфор можно легко прекратить./По конвенции Монтре, Турция перекрывает проливы тому государству. с которым воюет, а это сейчас нефиг делать/ А армению уже никто и ни о чем не спрашивает.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:20 Ответить
Хотят ли рюсские войны? спросили мы у тишины....
И нам ответила она : где рюсский там всегда война...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:20 Ответить
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 4659
показать весь комментарий
10.11.2020 21:24 Ответить
В работе миссии по контролю... Тоесть всё правильно, границу переймут россияне, а вы будете наблюдать.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:25 Ответить
Эрдоган ввел войска в Азербайджан,очередная паБЕДА плешивого окурка.... Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 5300
показать весь комментарий
10.11.2020 21:27 Ответить
Пипец тебя плющит )))
показать весь комментарий
10.11.2020 21:29 Ответить
От і вся вайна . ***** как всегда вовремя вмешался . Теперь будет ещё одна база на территории Кавказа под контролем ***** . ((
показать весь комментарий
10.11.2020 21:27 Ответить
Мавзолейные хмыри успешно воюют с бабами в Минске...,Белорусь наш... Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 7861
показать весь комментарий
10.11.2020 21:29 Ответить
Эрдоган и Алиев стратеги...в горах скоро зима и туманы...беспилотники Байрактар ничего не увидят...а весной выглянет ясное солнце...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:32 Ответить
Сейчас в этом регионе заправляет Эрдоган.
Он уже желает законно прорубить по территории Армении коридор вдоль границы в Нахичевань и думаю Пашинян ему в этом не откажет, так как Пашинян под ******, а ***** сольет своего партнера по ОДКБ и удовлетворит Эрдогана полностью.
показать весь комментарий
10.11.2020 21:33 Ответить
Как он может отказать в том, под чем уже подписался?
Тем более никто его уже и не спрашивает )
показать весь комментарий
10.11.2020 21:36 Ответить
"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха"

Очень похоже, что Эрдоган просто поставил путю в известность об этом, совершенно не интересуясь мнением последнего ...)))
показать весь комментарий
10.11.2020 21:34 Ответить
Азербайджанская нефть и газ пойдут в правильном направлении..Турецкой поток сдох,Северный поток сдох...что в итоге? Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 9713Плешивый всех переиграл.... Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 9713
показать весь комментарий
10.11.2020 21:37 Ответить
Теперь с Америкой поиграет .... . Как єнотик со змеёй . ))
показать весь комментарий
10.11.2020 21:47 Ответить
Пару тысяч погибших , - то ху..ня , - бабы ещё нарожают .
показать весь комментарий
10.11.2020 21:39 Ответить
айзери і ердоган так нікчемно лягли під путєна...))))
показать весь комментарий
10.11.2020 21:53 Ответить
и ****..ть в этом коридоре кацапов! Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 9973
показать весь комментарий
10.11.2020 21:56 Ответить
Через центр Еревана...
показать весь комментарий
10.11.2020 21:57 Ответить
если вы хотите сделать конфликт долгим и неразрешимым, запустите в него "кацапских миротворцев"
показать весь комментарий
10.11.2020 22:01 Ответить
Радуйтесь, что война прекратилась, или вы бы хотели быть пушечным мясом?
показать весь комментарий
10.11.2020 22:05 Ответить
Судя по всему Абыватель нА базаре у маскве будет абвешен не на 300 а на 400ста Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 1414
ну и плюс ка всему каредор у нахичевань Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 1414
показать весь комментарий
10.11.2020 22:05 Ответить
Все верно, один из главных вопросов - коридор в Нахичевань, раньше армяне блокировали перемещения людей и грузов из Азербайджана в Нахичевань и обратно. Регион плохо развивался, так как логистика через Иран или Грузию не очень дешевое удовольствие. Если Хло выполнит договоренности, то экономика всего Азербайджана вырастит. Это и торговля напрямую с Турцией через коридор и поддержка Нахичевани.
Данный коридор стоит дороже Ханкенды, населенный 50 тыс армянами, которые будут воду мутить, если их ввести сейчас в состав Азербайджана. А для Армении Ханкенды - это экономический аппендикс, которая выжмет из Армении и Раши большие финансы.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:06 Ответить
Главное мир, ну зачем людям воевать в наше время?
показать весь комментарий
10.11.2020 22:09 Ответить
А вы загляните в глаза к Хлу.
Этот конфликт был создан давно кгбэшными ушлепками, чтобы удержать отделение Кавказа от совка. Он идентичен Приднестровью, Ю.Осетии, Абхазии, Донбассу, Крыму, а не успели бы балтийцы войти в НАТО, то и у них были свои Карабахи.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:14 Ответить
И что теперь? Сейчас приветсвуется не изменение границ. Причем тут *****? Его в то время не было.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:20 Ответить
Хло верный ученик и идёт той же дорогой. Поэтому армяне не хотели договаривается и делали провокационные обстрелы. Всем понятно по чьим указаниям это было, а Хло можно долго выпрашивать мира, а в итоге получить войну.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:28 Ответить
Воевать надо всегда, в любое время. Любой конфликт может быть решен военным путем, в ту или иную сторону. Далеко не каждый конфликт, который может быть решен военным путем, может быть решен политическим путем. А если ты что-то хочешь сказать про гуманизм и миролюбие, можешь сразу засунуть свои слова куда-нибудь ... в задний проход. Не люблю лицемерие.
показать весь комментарий
11.11.2020 02:53 Ответить
важливо створити расєйським миротворцям коридор до анкари...)))
показать весь комментарий
10.11.2020 22:10 Ответить
Тут некоторые третию мировую жаждают, а вы готовые лично воевать? Не на диване с попкорном, а на самом деле?
показать весь комментарий
10.11.2020 22:14 Ответить
Сегодня для Азербаджана стратегически гораздо важнее пробить коридор в Нахичевань, чем зачищать Степанакерт, который вместе с кацапским ограниченным и легко-вооруженным контингентом будет находится в полном окружении Азербайджана. К зачистке Степанакерта вернутся через 5 лет, его судьба предрешена.
В итоге Азербайджан сегодня решает практически все свои территориальные проблемы.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:15 Ответить
Ну ну, убить при этом российских миротворцев. А светит ответка типа в Грузии.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:21 Ответить
Зачем? Пункт 11 (вроде) договоренностей прочитай про «коридор» в Нахичевань.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:30 Ответить
дык цапских "миротворцев" в Грузии кокнули поначалу их "коллеги", по личному приказу. так что им наверное как-то результат одинаковый, с моральной \ религиозной точки зрения даже лучше когда их муслимы прирежут, чем "друзья-товарищи" из соседнего подразделения.
показать весь комментарий
10.11.2020 22:51 Ответить
В Грузии за спиной не было никого. А у Азербайджана за спиной стоит 400тыс. армия Турции, оснащенная самым современным оружием. И Эрдоган ввяжется в конфликт, особо не задумываясь, потому что реально противопоставить в региональном конфликте Россия может только 100-120тыс. человек, и это максимум. Без частичной или полной военной мобилизации Путин не станет ввязываться в полномаштабную войну, а даже частичная мобилизация сейчас обвалит кацапскую экономику полностью, опять будут варить подошвы от кирзовых сапог. И вызовет массовую эмиграцию из России наиболее активного и деятельного населения. Ну а бряцать ядерным оружием рашка может конечно, но применять его точно не станет, даже исходя из чисто политических и экономических причин.
показать весь комментарий
11.11.2020 03:01 Ответить
Правильно, звони аятолле, спроси про коридор по его территории, он возражать не станет.
показать весь комментарий
11.11.2020 03:17 Ответить
 
 