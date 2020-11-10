Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказался за создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщмает Интерфакс-Украина.
"Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома", - цитирует турецкий телеканал TRT слова Эрдогана.
По данным телеканала, в разговоре с Путиным Эрдоган заявил также, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.
"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT.
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И нам ответила она : где рюсский там всегда война...
Он уже желает законно прорубить по территории Армении коридор вдоль границы в Нахичевань и думаю Пашинян ему в этом не откажет, так как Пашинян под ******, а ***** сольет своего партнера по ОДКБ и удовлетворит Эрдогана полностью.
Тем более никто его уже и не спрашивает )
Очень похоже, что Эрдоган просто поставил путю в известность об этом, совершенно не интересуясь мнением последнего ...)))
ну и плюс ка всему каредор у нахичевань
Данный коридор стоит дороже Ханкенды, населенный 50 тыс армянами, которые будут воду мутить, если их ввести сейчас в состав Азербайджана. А для Армении Ханкенды - это экономический аппендикс, которая выжмет из Армении и Раши большие финансы.
Этот конфликт был создан давно кгбэшными ушлепками, чтобы удержать отделение Кавказа от совка. Он идентичен Приднестровью, Ю.Осетии, Абхазии, Донбассу, Крыму, а не успели бы балтийцы войти в НАТО, то и у них были свои Карабахи.
В итоге Азербайджан сегодня решает практически все свои территориальные проблемы.