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Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины готов поддерживать предпринимателей на время действия карантина выходного дня.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки:

  • компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест;
  • выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;
  • вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня", - написал Шмыгаль.

11 ноября Минздрав представит изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.

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Шмыгаль отметил, что Кабмин после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы.

"Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия - это наиболее действенный инструмент для разрыва цепи заболевания и сохранения жизни людей", - добавил премьер.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии
+20
у меня не хватает выдержки читать это лживое ублюдочное зеленое вранье.
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10.11.2020 22:31
+13
Чей конкретно бизнес? Твоего шефа ахметова?
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10.11.2020 22:32
+13
Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 22:36
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у меня не хватает выдержки читать это лживое ублюдочное зеленое вранье.
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10.11.2020 22:31 Ответить
..... парою мільйонів для "Вєлюру"?
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11.11.2020 08:56 Ответить
Хто ще вижив, за вами вже йдуть.
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10.11.2020 22:32 Ответить
Чей конкретно бизнес? Твоего шефа ахметова?
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10.11.2020 22:32 Ответить
Жены и тещи судей конституционного суда!
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10.11.2020 22:35 Ответить
Велюр, квартал и вся прочая поиибень
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11.11.2020 02:16 Ответить
Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест

А обещал 500 тыщ новых мест.

Ну хоть старых 450 тыщ сохранил своим невмешательством и то ладно )))
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10.11.2020 22:32 Ответить
Ну да, весной тоже поддерживали бизнес на словах, а по факту например рестораторы уже подсчитали что им выгодней закрыться чем работать только в будние дни.
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10.11.2020 22:34 Ответить
Вот знаешь,но рестораторы,биржевые брокеры,стилисты и ландшафтные дизайнеры вряд ли могут рассчитывать на сочувствие в стране где три четверти населения живёт ,вернее выживает на границе между нищетой и беднрстью
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10.11.2020 22:44 Ответить
Эти люди как минимум дают работу быдлу которое того не заслуживает!

и да, я не ресторатор, там не работаю и отношения к ним не имею от слова - вообще!
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10.11.2020 22:49 Ответить
Нууу...если они как и ты считаешь что люди зарабатывающие физическим трудом быдлом...то гореть вам всем скопом в аду!
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10.11.2020 23:26 Ответить
Если человек так относиться к тому человеку у которого он работает, то да, он быдло! Если сильно умный и крутой спец то работай на себя!
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10.11.2020 23:33 Ответить
А я и работаю на себя😁видать ты так и не понял мой пост. Основная часть народа думает о выживании, а бизнес сферы обслуживания мажоров на всех ресурсах подсчет о убытках бизнесу!убытках Карл! А если они себя считают продвинутыми и умными то как раз они должны уже думать о выживании. Я тебе две офф.цифры по Одессе свежие скажу от Труханова
Конечных мест под виряк занято 50%
На одного врача приходится 120 больных...при норме 20 дальше сообразить или разжевать?
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10.11.2020 23:48 Ответить
астрологи обьявили неделю "работающих на себя"! Твое звездное время настало!
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11.11.2020 00:00 Ответить
Значит не понял и надо разжевать...Зыиздец не приближается, он уже пришел! В борьбе с болячкой есть одно критическое место врачи анестезиологи. И их будет все меньше и меньше, а больных наоборот. Так что астрологи ошиблись..это не неделя это годы для людей работающих на себя. Самоизоляция рулит!😁
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11.11.2020 00:16 Ответить
Начал за здравие, а закончил за упокой.
Дай я угадаю, ты работаешь сам на себя- асинизатором!?
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11.11.2020 00:25 Ответить
Хреново с логикой? Бывает.. тема одна индустрии необязательных затрат большая торба впереди! Непонятно? Пекарь торгующий хлебом будет жить как раньше,а пекарь кондитер будет грызть сухари..кстати как думаешь у кого фин.сосьояние лучше у талантливого пианиста или у талантливого настройщика роялей?😁
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11.11.2020 00:42 Ответить
Так ассенизатором?
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11.11.2020 00:50 Ответить
"где три четверти населения живёт ,вернее выживает" - это ведь 75%. Верно?
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11.11.2020 12:55 Ответить
Истинность утверждения бедный Бо дурной или наоборот дурный Бо бедный пока не доказана😁
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11.11.2020 13:42 Ответить
из вас такая опора как спичка для слона.фуфломёт.настрочил ,через час забыл о чём был разговор
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10.11.2020 22:35 Ответить
Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 22:36 Ответить
Я так не голосовал, почему Я живу так???
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10.11.2020 22:37 Ответить
Было бы то же самое.
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10.11.2020 22:46 Ответить
Тому що Меркава та ще 72% ЗЕбіла наголосували! Це як в родині якщо білшість бухає а ти ні то ти теж в злиднях. Тут треба або родину міняти або кодирувати всіх!
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10.11.2020 22:50 Ответить
От "кодирования" богатеет только тот кто кодирует Кабмін підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8562!
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10.11.2020 23:34 Ответить
пис*ун голимый!
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10.11.2020 22:36 Ответить
Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1665
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10.11.2020 22:36 Ответить
І зовсім не ЯК.
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10.11.2020 22:43 Ответить
схоже,зелені пейси хочуть нас "стригти" до смерті...
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10.11.2020 22:37 Ответить
А хто ж вам дохтур шо ви їх обираєте у владу?
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10.11.2020 22:45 Ответить
Я за них не голосував. Проте,крайніх все одно не шукаю,нікого не таврую.Це мої співгромадяни,мені жити з ними а їм зі мною - в нашій країні. Риторика "мудрагелів" які ніколи не помиляються мені огидна ,- ви тільки тим кращі , що за клоуна не голосували ? Так суспільство до злагоди не прийде,а злагода і толерантність нам зараз потрібні ,як ніколи...
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10.11.2020 23:18 Ответить
Ага ліжби не Порох! Наголосував їжТЕ!
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10.11.2020 22:47 Ответить
Будут всем Кабмином скандировать: "Бизнес! Бизнес!"
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10.11.2020 22:38 Ответить
Почему в Африке нет тестов в нужном количестве, нет локдаунов, а население продолжает расти?
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10.11.2020 22:42 Ответить
А в них нема і засобів контрацепції
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10.11.2020 22:46 Ответить
То, якби вони в них були до того і раптом зникли.
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10.11.2020 22:52 Ответить
Так треба їм кабмін, слуг нагода то жопоблок віддати. Вони контрацептиви ще ті
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11.11.2020 02:24 Ответить
Так он свою програму не смог раде представить три раза пытался, а тут напишет никчема.
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10.11.2020 22:42 Ответить
Ну можна лайкать підприємців в фейсбуці
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10.11.2020 22:45 Ответить
Підтримають різні велюри, епіцентри та ломбарди.
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10.11.2020 22:47 Ответить
зеленая аптека... Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 614

Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8138
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10.11.2020 22:49 Ответить
О какой помощи оно бредит ???
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10.11.2020 22:55 Ответить
Налоги поднимет?
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10.11.2020 22:56 Ответить
Знову збільшать податки?
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10.11.2020 23:18 Ответить
Мы в курсе...."поддержит" с помощью кассовых аппаратов...
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10.11.2020 23:21 Ответить
Поддержка идет полным ходом-фискализация всего малого бизнеса. Плюс поднятие цен на энергоресурсы. Все для людей. Твари .
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11.11.2020 08:17 Ответить
Закрыть всех холуёв олигархата и байдена на вечный карантин за колючей проволокой.
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11.11.2020 14:49 Ответить
У премьера похоже словесное недержание обещаний.
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11.11.2020 15:10 Ответить
 
 